‘Necesito que militaricen mi municipio’: Alcaldesa de Tumaco

La alcaldesa de Tumaco (Nariño), María Emilsen Angulo, le hizo un llamado al presidente Iván Duque para que ordene la militarización de su municipio. En entrevista con EL TIEMPO, la mandataria aseguró que esa medida es necesaria para hacer cumplir la cuarentena obligatoria y evitar la propagación de la pandemia de covid-19, cuyo primer caso positivo en el pueblo es el de un bebé de tan solo 6 meses.



También dijo que los dos hospitales que tiene Tumaco “parecen simples puestos de salud” y que no disponen de una sola unidad de cuidados intensivos (UCI). Sin embargo, espera que el gobierno departamental acelere el envío de 50 camas de esa condición que se comprometió a facilitar. “Hasta el ruido del narcotráfico ha bajado”, enfatizó.

¿Qué es lo que está pasando en Tumaco?



Que el presidente Duque llamó a una cuarentena y un par de días después comenzaron a pagar simultáneamente ‘Familias en Acción’, ‘Jóvenes en Acción’, las ayudas de desplazados, para el adulto mayor y, lamentablemente, la cantidad de gente que en Tumaco es beneficiaria de esos programas es mucha. Eso originó que todas salieran a la calle, al tiempo, a cobrar esos dineros.



Es un riesgo de contagio…



Para uno es muy angustiante porque Tumaco es municipio de 280.000 personas, de las cuales el 80 por ciento vive de la informalidad. Aquí no se le puede decir a la gente que vive del rebusque y el día a día que, como en Bogotá, se quede tranquila en la casa. Estoy en un limbo entre ordenarle a la gente que se quede en la casa y que ellos lo cumplan sabiendo que en el cajero están esos subsidios.



¿Y qué medidas se han tomado?



Pues hemos buscado organizarlos, para que acudan, por ejemplo, al estadio y allí organizar las jornadas de pago, porque en ese lugar podemos tener más controles de distanciamiento. En el centro, donde están los cajeros, cuando la gente se aglomera eso se puede convertir en un hervidero de coronavirus. También estoy buscando dinámicas con el Gobierno para poder implementar más medidas como estas.

¿Qué tan frágil está su sistema hospitalario?



Está mal y honestamente estoy asustada, angustiada, preocupada. Tenemos dos hospitales, el San Andrés, de segundo nivel, y el Divino Niño, de primer nivel. Pero ambos parecen simples puestos de salud y no tienen ni una sola unidad de cuidados intensivos (UCI); ni una sola. ¿Se imagina lo que puede pasar con esta pandemia? El hospital San Andrés tiene que atender a los 10 municipios de la costa. Es que aquí cualquier mediana complejidad, como la del bebé de 6 meses que dio positivo de covid-19, se envía a Pasto o a Ipiales.



¿Ya han analizado acciones para tener cómo atender casos positivos?



No hay ni un tanque de oxígeno. Pero ya buscamos recursos de regalías para comprar al menos uno de esos tanques. Además, tras varias solicitudes, el instituto departamental de salud se comprometió a enviarnos 50 camas UCI. Ojalá eso sea así y que, ya que no se apiadaron durante décadas, con esto de la pandemia sí lo hagan y las envíen pronto. También estamos trabajando con fuerza en prevención.



El Gobernador de Nariño, Jhon Rojas, alertó en EL TIEMPO que por la frontera con Ecuador hay un riesgo de ingreso de covid-19 altísimo. ¿Eso afecta a su municipio?



Totalmente, hay mucha gente llegando desde el Ecuador sin ningún control. No sabemos cómo entró exactamente la abuela del bebé que dio positivo, pero ella es un caso de ingreso a Tumaco. Por eso, hemos medido más presencia de la Fuerza Pública en la frontera, porque Ecuador es el país que tiene la peor crisis de coronavirus en Latinoamérica. Mire, Tumaco está a cinco minutos en canoa de varias poblaciones ecuatorianas.

¿Las dinámicas de ilegalidad y narcotráfico siguen activas en esta época de pandemia?



Mire, para ser sincera, ni me acordaba de esa gente. En estos últimos días estamos pendientes de atender esta pandemia. Honestamente, el ruido de ese tema ha bajado.



¿Cuál es su llamado al presidente Iván Duque?



Concretamente, lo que necesito es que el Gobierno militarice este pueblo. Que la Fuerza Pública me ayude a hacer controlar a la gente. Necesito que las autoridades me ayuden a hacer respetar el decreto de cuarentena. La Policía intenta hacer su trabajo, pero no da a abasto, por eso necesitamos más Ejército y Armada. Insisto, pido la militarización de mi municipio. Cada vez que veo un video de lo que pasa en Ecuador, como en Guayaquil, esto me genera angustia de lo que puede pasar aquí. Las vidas se pueden salvar y guardo esa esperanza.



¿Solo se necesita de más pie de fuerza?



No es lo único, y por eso estoy buscando canales de comunicación para adoptar otras medidas, por ejemplo, en los pagos de subsidio. Entiendo que el 7 de abril vuelven a pagar, y toca mirar cómo lo hacemos para que otra vez la gente no se me aglomere toda y al mismo tiempo en el centro del municipio. Yo sé que este pueblo es complejo y la gente necesita de esos recursos, pero también pido ayuda con decisiones de fondo. La gente necesita esos pagos, pero busquemos una alternativa.

UNIDAD INVESTIGATIVA

@UInvestigativaET

u.investigativa@eltiempo.com