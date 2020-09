Se inicia cacería de obras inconclusas por $ 25 billones

Las cárceles del país están a reventar. Se calcula que el hacinamiento es superior al 59 por ciento. Sin embargo, la construcción de la prisión de Yarumal, Antioquia, tasada en más de 65.000 millones de pesos, está en veremos.



Las obras, que supuestamente permitirían habilitar 1.825 cupos, apenas han avanzado un 24 por ciento. Y aunque la ampliación de la cárcel de Buga va más avanzada, es otra de las megaobras inconclusas que hay en el país.



(Lo invitamos a leer: 'El país pagó 13,9 millones de dólares por buque que no ha servido')

Se supone que la obra se inauguraría en octubre de 2014, pero no obstante los 70.000 millones de pesos que se le han inyectado, aún no está lista.



Sin embargo, el premio a las obras inconclusas se lo llevan las inversiones millonarias en escenarios deportivos.



(Además: La turbia licitación en el Meta que toca al senador 'Manguito')



EL TIEMPO tuvo acceso a una base de datos oficial y contabilizó 16 proyectos, por 346.000 millones de pesos que no se han terminado. Entre ellos está el Coliseo Mayor de Ibagué, que supuestamente se inaugurará en febrero próximo y cuyo avance físico es cero.

Hospital de Santander de Quilichao. Foto: Archivo Particular

La Contraloría General de la República calcula que las obras inconclusas en todo el país -conocidas como ‘elefantes blancos’- ya superan los 1.400 proyectos y han costado cerca de 25 billones de pesos.



Es la misma cifra que, según el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, el Gobierno dispuso para atender la primera fase de la pandemia del coronavirus.



(Además: Grabación y chat tumban al Contralor de Barranquilla)



Pero se calcula que el número de proyectos inconclusos puede ser mucho mayor.



Por eso, la Contraloría abrió el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas. Según lo dispuesto por la Ley 2020, de julio de 2020, todas las entidades estatales deben reportar estas obras –con descripción, avance de obras, montos y demás– antes del 17 de octubre próximo.

La Contraloría calcula que las obras inconclusas -conocidas como ‘elefantes blancos’- ya superan los 1.400 proyectos y han costado cerca de 25 billones de pesos FACEBOOK

TWITTER

En vías van $ 4 billones

Por orden del contralor Felipe Córdoba, se hizo un primer barrido y se estableció que el otro gran paquete sectorial de este tipo de proyectos se concentra en millonarias obras civiles que, en el papel, tienen mandatarios y contratistas responsables de su atraso.



En solo nueve de estos proyectos se han invertido más de 4 billones de pesos.

En el listado de estos monumentos a los retrasos aparece la autopista Mulaló-Loboguerrero, en el Valle, tasada en 1,5 billones de pesos y cuya primera fase de finalización expiraba en septiembre de 2016.



(Además: El historial oculto de la megacárcel de los $400.000 millones)



Según datos oficiales, el avance físico y financiero es el mismo: cero.

La polémica Vía de la Prosperidad, en Magdalena, también clasifica. Ya se desembolsaron los más de 466.000 millones de pesos pactados y el avance de la obra es de un 50 por ciento.



Una suma similar se le inyectó a la variante San Francisco-Mocoa (en Putumayo). La cinta de la primera fase se iba a cortar en agosto de 2017, pero el avance físico a la fecha es del 61 por ciento, frente al 84 por ciento del giro de recursos.



En ese paquete también está el mejoramiento desde la malla vial en Pácora, Caldas, por 432.000 millones, hasta el portal de la Metrolínea en Floridablanca, Santander, cuyo avance de obra es bajo.

Otro de los capítulos preocupantes es el de los colegios y hospitales.

En el barrido ya se identificaron obras inconclusas de hospitales en Antioquia, Santander, Cauca y Huila por más de un billón de pesos.



Y en cuanto a colegios, los departamentos impactados por obras a medias son San Andrés, Caquetá, Valle del Cauca, Amazonas, Casanare, Norte de Santander y Córdoba.



El último gran capítulo es el de los distritos de riego y no es el menos importante. En Huila, Córdoba y Tolima, muchos mandatarios heredaron obras sin terminar.

¿Qué se busca?

La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) –de la Contraloría General de la República– se va a encargar de llevar este Registro Nacional de Obras Civiles e Inconclusas.



Para ello, expertos vienen implementando la georreferenciación de los llamados ‘elefantes blancos’ con fotografías satelitales y videos realizados por auditores de las gerencias departamentales de la Contraloría General.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



La fase inicial busca que esa herramienta se convierta en un mecanismo de control fiscal a los que tendrán acceso todos los colombianos. También se evaluarán mecanismos para que algunas de las obras se culminen y, claro, para ubicar a los responsables

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@ltiempo.com@UinvestigativaET