Se define demanda en caso de zona franca y los hijos de Álvaro Uribe

La Sala Plana del Consejo de Estado, citada para este miércoles, tiene como único punto del orden del día estudiar un viejo fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que (en 2011) negó una acción popular por un supuesto favorecimiento a los hijos de Álvaro Uribe: Tomás y Jerónimo.



La acción, interpuesta por el periodista y abogado Felipe Zuleta -contra la Dian, los ministerios de Hacienda y de Comercio y la Comisión Intersectorial de zonas francas-, alega que supuestamente favorecieron a los hermanos Uribe, para que se declarara como zona franca el área en la que estaban ubicados unos terrenos de su propiedad y pedía revocar esa decisión.

El argumento es que se violaron derechos y garantías al establecer esta área, en la que operaría la llamada zona framca de occidente.



En su momento, el juez del caso determinó que "no se modificaron los usos del suelo de esa parte del territorio del municipio, que demuestre indubitablemente dicho favorecimiento que se predica en la demanda, porque el uso previsto desde el año 2000 no era otro que el industrial, fecha para el cual el doctor Álvaro Uribe Vélez no era presidente de la República de Colombia y ninguna injerencia pudo ejercerse a condición de una magistratura inexistente"



El fallo del Tribunal dice que los lotes -adquiridos por una empresa controlada por los Uribe, a un costo de 8.600 millones de pesos- estaban ubicados en un zona urbana de Mosquera, que figuraba como área industrial en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de ese municipio.

La decisión fue impugnada y terminó en manos del Consejo de Estado que, 9 años después, se pronunciará de fondo.



Por ser un tema calificado como de "Importancia Jurídica", es el único el orden del día.



"Se debe resolver la apelación a la sentencia por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó una acción popular por medio de la cual se pretendía obtener protección al derecho colectivo a la moralidad pública, supuestamente vulnerado por la autorización, conformación y operación de la Zona Franca de Occidente. Le corresponde al Consejo de Estado determinar los ministerios de Hacienda y Crédito Público; Comercio, Industria y Turismo; la Comisión Intersectorial de Zonas Francas y a la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) violaron derechos y garantías al establecer esta zona en la que operaría dicha zona franca", dice un auto del Consejo de Estado.



EL TIEMPO se comunicó con Tomás uribe quien manifestó que ellos no son parte dentro de este proceso. En todo caso, fue enfático en que no participaron en el trámite de aprobación de dciha zona franca, que estuvo a cargo de Juan pablo Rivera Cabal, presidente de la zona franca de Bogotá.



Se hecho, en su defesna, las carteras demandadas han sido claras en que el régimen de zona franca quedó abierto a la libre competencia. Est significa que si bien antes eran asignados a dedo, ahora se le aprueba a quien cumpla los requisitos de ley, como en el caso de la Zona Franca de Occidente.



Eso explica por qué pasado de ser 11 zonas francas a 111 vigentes.





UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET