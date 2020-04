La confesión del mayordomo de la finca del embajador Sanclemente

Fernando Sanclemente radicó este lunes, a las 5 de la tarde, su renuncia a la embajada de Colombia en Uruguay.



Tal como lo anticipó EL TIEMPO, decidió dimitir luego de que el fiscal general, Francisco Barbosa, anunció que lo iba a vincular formalmente a la investigación por el hallazgo de un narcolaboratorio en un predio vinculado a una empresa de su familia, en Guasca, Cundinamarca.

Aunque la Cancillería anuncio que le daría el trámite legal a la renuncia, se da por hecho que el retiro sea aceptado y se nombre un reemplazo en un tiempo prudencial.



El embajador de Colombia en Uruguay, Fernando Sanclemente, presentó su carta de renuncia este lunes. Foto: Archivo particular

“Es mi deber, en aras de proteger y garantizar el buen nombre suyo y de su gobierno, presentar a su consideración mi carta de renuncia a partir de la fecha”, dijo Sanclemente en su carta, revelada por este diario.

La confesión

La información más fresca sobre el caso, que le costó el puesto al funcionario, es la confesión que le hizo a la Fiscalía Laureano Martínez Cortés, mayordomo de los Sanclemente.



EL TIEMPO obtuvo copia de una denuncia que el hombre interpuso en la Fiscalía el 24 de febrero, 12 días después de que la Policía encontró el complejo cocalero en predios de la finca Ara San Fernando, previo aviso de agentes antimafia de la embajada de Estados Unidos en Bogotá.

La Cancillería evalúa el relevo de Fernando Sanclemente en la embajada de Colombia en Uruguay. Foto: EFE / Raúl Martínez

"Como el 10 de septiembre de 2019, llegaron unos señores a la finca. Me dijeron que los tenía que dejar trabajar ahí. Que ellos iban a colocar algo de licores y que si no autorizaba, mataban a mi familia", contó el mayordomo.



Y Martínez prosiguió: "Es por eso que autoricé el ingreso de estas personas y el mismo 10 de septiembre llegaron como unas 30 personas, todas armadas como (sic) pistolas y revólveres y ahí comenzaron al fondo de la laguna. Yo fui como al mes y medio para mirar qué estaban haciendo. Pero no me dejaron pasar".



"Usted le comentó al dueño de la finca?", le preguntó la funcionaria que le tomó la denuncia. Y el hombre respondió: "Nunca le comenté porque me tenían amenazado".

Y aseguró que solo se enteró de los sucedido el día del allanamiento: "El 12 de febrero del 2020, a las 7 de la mañana, cuando entró la Fiscalía y creo que el Ejército. Ya que yo salí huyendo con mi familia por temor. En este momento me encuentro amenazado, ya que ellos creen que yo los denuncié". Y asegura que sigue amenazado.



"La primera amenaza fue recibida el 13 de febrero de 2020 a mi teléfono celular donde me decían que no fuera a hablar porque si no me mataban mi familia, desde ese momento boté la simcard, la cambié al otro día y me volvieron a llamar de un número privado y me volvieron a amenazar. Eso fue el 16 de febrero de 2020. Desde ese momento me fui a vivir con mi famila a xxxx. El teléfono, actualmente, lo tengo sin simcard por temor. Nosotros actualmente vivimos donde un amigo pero debido a que salimos huyendo no sacamos nada de ropa y mis hijos no han podido volver al colegio a estudiar", explicó el mayordomo.

La Fiscalía valora la información suministrada y será allegada al proceso que se le sigue a Fernando Sanclemente.



Según las autoridades, en el predio se encontraron 7 toneladas de insumos químicos y 10 kilos de coca.



