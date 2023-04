Durante varios minutos, el juez 79 penal municipal con función de control de garantías esperó este martes, 25 de abril, a Doris Buitrago Valbuena, fiscal 60 especializada de la Dirección de Fe Pública y Orden Económico. La funcionaria había citado a empresarios y a sus apoderados para una audiencia de imputación de cargos por el presunto delito de hurto agravado por la confianza.



El caso está relacionado con el presunto desvío de 5 millones de dólares de un negocio de venta de alcohol extraneutro, que EL TIEMPO reveló el pasado 16 de abril. Invesionistas bolivianos e italianos aseguran que aunque entregaron el alcohol a la Fábrica de Licores de Antioquia sus socios colombianos los habrían timado.

Jaime Lombana, abogado de los bolivianos e italianos. Foto: EL TIEMPO

Entre los citados a imputación aparece Carlos Gutiérrez Robayo, concuñado del presidente Gustavo Petro, y varios de los otrora ejecutivos de la empresa C.I. Trenaco Colombia S. A. S.



EL TIEMPO estableció que se presentaron puntualmente Jéssica Montoya Gambín y su apoderado, Fernando Largacha. Además, Iván Andrés Montoya y su abogado, el reconocido penalista Fabio Humar.



Ni Gutiérrez ni la fiscal del caso asistieron a la audiencia. La situación llevó al juez del caso a dejar un acta de constancia. EL TIEMPO tuvo acceso al documento en donde uno de los apoderados de las víctimas se quejó de la ausencia del ente acusador que ya había confirmado.



Además, uno de los abogados de los llamados a imputación dijo que tan solo los habían citado 24 horas antes.

Estos son los directivos de Trenaco S.A. en Suiza. Foto: EL TIEMPO

La citación

Fabio Humar Jaramillo.. Foto: Archivo particular

EL TIEMPO conoció el correo de citación a la audiencia que envió el Centro de Servicios de Paloquemao y allí aparecen varios correos de otra de las empresas de Gutiérrez: CGbiotecnología.



Además, este diario anticipó que, después de una tutela, las víctimas -representadas por el penalista Jaime Lombana- lograron que tras casi 10 años, la Fiscalía tomara una decisión de fondo sobre el caso.



EL TIEMPO intentó ubicar a la fiscal Buitrago para establecer las causas de su ausencia, pero al cierre de esta edición no había sido posible.



"Se dejó una constancia de quiénes se presentaron y quiénes no y se pidió que se reprogramara la audiencia de imputación", le dijo a EL TIEMPO el énalista Humar.

¿Dónde están los 5 millones de dólares?

Según la denuncia que llegó al ente acusador y que EL TIEMPO conoció en exclusiva, C. I. Trenaco Colombia S. A. S. era la encargada de administrar la unión temporal del contrato con la FLA y de pagar al proveedor del alcohol: la italiana Silcompa S. P. A., representada por Andrea Pignagnoli.



Según la socia boliviana del negocio, Ingenio Azucarero Guabirá, se hicieron varias reclamaciones y reuniones con los denunciados Felipe de la Vega, Jéssica Montoya y Carlos Gutiérrez, quienes eran directivos y responsables de la información que presentaban, sin encontrar respuestas satisfactorias.

Facebook Twitter Linkedin

Álex Saab. Foto: Archivo EL TIEMPO

Y aseguran que, sin autorización, se hicieron operaciones de factoring para el cobro de facturas del negocio con la FLA.



“Cerca del 70 por ciento de esos valores fueron depositados en cuentas de Trenaco para solventar problemas de caja (...). La información entregada era incompleta o falseada. Y hay un préstamo a Trenaco por 4.900 millones de pesos que no fue ni informado ni autorizado”, señala la denuncia.



La casa matriz de C.I. Trenaco Colombia es Trenaco S.A.S. una compañía constituida en Suiza con la que Gutiérrez Robayo intentó sellar un negocio con Álex Saab cuando este ya estaba en la mira de las autoridades. Ambas empresas están hoy en liquidación.



En la denuncia también se señala que, el 4 de febrero de 2015, hubo una reunión en la que ejecutivos de Trenaco habrían dicho que los movimientos de dinero se hicieron porque, “en julio de 2014, Gutiérrez Robayo, principal socio de Trenaco, tuvo que salir forzosamente de la empresa debido a problemas de índole político y que esto había debilitado las finanzas de la empresa debido a que el señor Gutiérrez aportaba con garantías que respaldaban las líneas de crédito de Trenaco”.

¿Tema zanjado?

EL TIEMPO contactó al apoderado de Felipe de la Vega, el penalista Luis Carlos Reyes, quien explicó que el caso era una vieja disputa civil que no prosperó penalmente. Y tras advertir que no han sido notificados de la audiencia de imputación, explicó que las diferencias tenían que ver con operaciones comerciales.



“Al parecer, dentro de esos movimientos tenían que darles una compensación sobre algunos negocios. La firma colombiana les ofrecía en pago materiales o bienes en Colombia que sumaban las operaciones insolutas”, explicó Reyes.



Según el abogado, el proceso “murió con ese ofrecimiento de pago, porque era una situación de carácter comercial que no tenía ninguna injerencia de tipo penal”.



Sin embargo, las víctimas pidieron reprogramar la audiencia de imputación e investigar por qué la citada para este 25 de abril no prosperó.

UNIDAD INVESTIGATIVA

