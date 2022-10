En plena visita de Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, la Casa de Nariño tuvo que salir a explicar unas polémicas y suntuarias compras para las casas privadas del Presidente de la República, Gustavo Petro; y su vicepresidenta.



Televisores de 85 pulgadas, a 27 millones 500 mil pesos; cubierta de vitrocerámica La Cuisine, de 34 millones 850 mil pesos; plumones de ganzo, de 8 millones 159 mil pesos, duvet de 500 hilos, de 15 millones 200 mil pesos... En total, fueron 173 millones 84 mil pesos.

En este lugar, en la localidad de Suba, en Bogotá, está la sede de Polyflex Inc. Foto: Google Maps

La Presidencia emitió un comunicado en el que justifica la necesidad de los productos y advierte: “Todo el proceso fue hecho a través de Colombia Compra Eficiente, lo que debe garantizar la integridad de los proveedores del Estado y los precios del mercado”.



Sin embargo, a reglón seguido anunciaron que “se hará una verificación del correcto funcionamiento del procedimiento y se reforzará, si fuera necesario, los mecanismos de control y garantías”.



La decisión se conoce luego de que EL TIEMPO reveló que el proveedor, Comercializadora Polyflex Inc., en esta ocasión sirvió de intermediario para proveer el menaje y lencería de Casa de Nariño, que según su dueño, adquirieron en otra plataforma. Significa que por no ser el importador, todo tuvo un sobreprecio.

Proveedor y 139 contratos

Esta es la lista de enseres, electrodomésticos y juegos de cama que se compraron para casa presidencial y de la vicepresidenta. Foto: Colombia Compra Eficiente

“Yo tengo el margen de ganancia que tiene cualquier empresario en Colombia que paga impuestos, nunca he sido sancionado”, explicó Jaime Beltrán Uribe.



Según dijo, él no buscó a Casa de Nariño, sino que a él lo buscaron por su catálogo. Y agregó que su firma ya fue reconocida en la categoría de ‘grandes almacenes’ y es proveedora de entidades del Estado desde 2012.



La empresa, según documentos oficiales, registra activos por 50 millones de pesos. Y Beltrán dice que son fabricantes de colchones y de algún tipo de lencería.



En efecto, aparecen suscribiendo 139 contratos, desde 2017, varios de ellos con cárceles regionales para el suministro de colchonetas, cascos de seguridad para motociclistas de los grupos especiales del Inpec, kits de aseo para presos y hasta suministro de víveres para un complejo carcelario en Sucre.

Casa Blanca

Estos son algunos de los productos que ofrece en Jaime Beltrán en redes. Foto: Facebook

A pesar de sus activos por 50 millones de pesos, ha suscrito contratos hasta por 449 millones de pesos. Tiene activos 47 contratos.



“Aquí no estamos hablando de cifras como Emcali. Somos muy juiciosos, nunca hemos tenido incumplimientos ni sanciones”, explicó Jaime Beltrán, quien abrió oficina en Bogotá el pasado 5 de marzo, en el barrio Casa Blanca de Suba. Pero la sede principal de la empresa está ubicada en Dosquebradas (Risaralda), desde 1995.



En el caso del menaje presidencial, la contratación la adelantó Erick Valencia, coordinador del grupo de salones de Estado y casas privadas de la Presidencia. Es asesor desde 2008. Y si bien voces como la del senador Gustavo Bolívar salieron a defender las compras, también hay críticas.



“Austeridad es la orden de Petro a sus funcionarios (...) lo comprado no se ajusta a su nivel de exigencia. Creo que algún funcionario se quiso lucir. No están cuidando al Presidente”, dijo Bolívar.

#AusteridadEs la orden de Petro a sus funcionarios.

No creo q él tenga tiempo de hacer compras. Sus reuniones van hasta media noche. Apenas tiene tiempo de dormir y lo comprado no se ajusta a su nivel de exigencia.

Creo q algún funcionario se quiso lucir. No están cuidando al Pte — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) October 3, 2022

Y Miguel Uribe, del Centro Democrático, anotó: “El gobierno Petro aseguró haber recibido la olla raspada; está imponiendo una reforma tributaria que no se necesita; y ahora compra para el uso personal del presidente sábanas y televisores de lujo por más de 70 millones. Absurdo”.



Por su parte, el director del Dapre, Mauricio Lizcano, aseguró que la dotación comprada va dirigida a 4 casas oficiales con 34 habitaciones que no tenían dotación.

El gobierno Petro aseguró haber recibido la olla raspada; está imponiendo una reforma tributaria que no se necesita; y ahora compra para el uso personal del presidente sábanas y televisores de lujo por más de 70 millones.



Absurdo.#AusteridadEs — Miguel Uribe Turbay (@MiguelUribeT) October 3, 2022

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

