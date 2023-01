Médicos y pacientes de la sede de Compensar de la calle 94 con autopista norte en Bogotá, reportaron un accidente en la sede de esa Eps, sobre las dos de la tarde de este martes 17 de enero.



Según fuentes en el lugar, le dijeron a EL TIEMPO que una persona habría caído de uno de los pisos altos del edificio.

La policía le confirmó a EL TIEMPO que el joven perdió la vida por el impacto.



"Yo escuché el golpe del cuerpo contra el suelo, luego los gritos de la gente y me asomé por la baranda del sexto piso y vi el cuerpo de la persona. No se movía y los médicos que salieron a revisarlo dejaron quieto el cuerpo", dijo la fuente.



EL TIEMPO confirmó que la víctima es un joven de 17 años que cayó desde el sexto piso y no tenía cita agendada.

Fuentes en el sector le dijeron a EL TIEMPO que el cuerpo quedó tendido al interior del edificio.



EL TIEMPO estableció que personal administrativo del lugar tratan de establecer si el menor estaba con un acompañante y qué hacía en la Eps.



En este momento el personal del edificio es evacuado.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

