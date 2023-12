Atención: comité de Cancillería ya votó si llega a un acuerdo con Thomas Greg

Durante al menos 5 horas seguidas, el comité de conciliación de la Cancillería debatió este jueves, 14 de diciembre, la oferta de conciliación de la firma Thomas Greg, para frenar la demanda (por 117 mil millones de pesos) que esa compañía anunció tras la declaratoria de desierta de la licitación de suministro de pasaportes y visas en la que obtuvieron el máximo puntaje.



Los cinco miembros del comité se reunieron con el apoderado de la Cancillería, Germán Calderón España que, si bien renunció de manera irrevocable a su cargo, se hizo presente en la audiencia.

Ya se tomó la decisión

Este es el comunicado del abogado Germán Calderón España. Foto: EL TIEMPO

"Buenas tardes, de conformidad con el CGP (Código General del Proceso), mi renuncia tiene efecto 5 días hábiles después de presentada, por lo cual, en cumplimiento de mi deber, asistí al Comité de hoy y asistiré a la audiencia de mañana", le informó Calderón a la Procuraduría.



Y anunció: "Cuando la secretaria del Comité me envié el acta o certificación, la remitiré a su despacho".



Y hace unos minutos manifestó a través de un comunicado que la decisión permanece bajo reserva y que solo se revelará mañana en la Procuraduría.



"En mi calidad de apoderado del Ministerio de Relaciones Exteriores y de su Fondo Rotatorio, me permito comunicar o siguiente: Que hoy 14 de diciembre de 2023 asistí al Comité de Conciliación del Ministerio de Relaciones exteriores y su Fondo Rotatorio debido a que se me cito como apoderado, calidad que, de conformidad con el Código General del Proceso, funjo hasta 5 días después de presentada la renuncia al poder", señala el comunicado.

La licitación fue declarada desierta por el canciller Álvaro Leyva. Foto: Archivo particular

Y agrega: "En dicho Comité se adoptó una decisión que se llevará a la audiencia de conciliación citada por la Procuraduría General de la Nación el 15 de diciembre de 2023, a las 9:30 AM. Por la confidencialidad que me asiste como apoderado, no puedo dar a conocer la decisión adoptada, por lo cual, solicito respetuosamente a los medios de comunicación consultarla con mi mandante".



Sin embargo, fuentes extraoficiales le dijeron a EL TIEMPO que de los 5 miembros del comité, uno se declaró impedido, otro no asistió y tres habrían votado a favor de la conciliación en el proceso licitatorio.



Las mismas fuentes le dijeron a EL TIEMPO que quien se declaró impedido fue el secretario general, José Antonio Salazar, quien ya había sido recusado, pero la recusación no prosperó.

¿Qué sigue ahora?

Canciller Álvaro Leyva en debate de control político. Foto: Cancillería

Juan Pablo Estrada, apoderado Thomas Greg. Foto: Archivo particular

Si se conforma lo que le dijeron fuentes oficiales a EL TIEMPO, significa que oficialmente la Cancillería entraría a buscar una conciliación con Thomas Greg por la millonaria demanda que anunciaron.



Pero también significa que la decisión va en contra vía de lo que ha venido indicando el propio canciller Álvaro Leyva, que ayer dijo en la comisión Segunda del Senado, que si se conciliaba, tal como lo estaba proponiendo la Agencia de Defensa Jurídica del Estado sería un acto de corrupción.



A eso se agrega que Leyva ha sido enfático en reuniones reservadas en que, sin importar como voto su comité conciliador, él es quien tiene la última palabra y en ese escenario no habría posibilidad a acuerdo alguno. Sin embargo, otras fuentes aseguran que la decisión del comité es vinculante.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

