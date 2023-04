Danilo Rueda, el comisionado de Paz del gobierno Petro, salió a explicar en sus redes el audio que EL TIEMPO reveló de una reunión que sostuvo con comunidades en las que lanza acusaciones en contra del 'clan del Golfo', organización criminal también conocida como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc).



(Lo invitamos a leer: Exclusivo: filtran audio del comisionado hablando de presión de 'clan del Golfo')



En primicia, este diario dio a conocer la extensa grabación en la que Rueda no solo ratifica que ese grupo al margen de la ley cometió delitos que llevaron al gobierno Petro a romper el cese del fuego bilateral. Además, habla de reuniones y del crimen de alias 'Siopas' y de planes del 'clan del Golfo' para el próximo 9 de abril.

"¿Cuál es la invitación? Que ellos entiendan y comprendan que lo del 9 de abril les puede salir muy mal. Ese es el Día Nacional de las Víctimas que está instituido desde hace muchos años. Pero por qué les puede salir muy mal: porque ellos han ido de lugar en lugar haciendo un listado (...) Han llamado a los líderes y lideresas y han ido asustados. Hacen listas. Por favor, no graben videos, estamos en una reunión privada (...)", se le escucha decir a Rueda en el audio.



(Le puede interesar: Alias Sussy, la poderosa china capturada en Bogotá)



Seis horas después de que EL TIEMPO divulgara el audio y de que fuera retomado por otros medios, Rueda respondió tanto a los señalamientos que hace en este contra el 'clan del Golfo' y a la reunión con las comunidades a las que les habló.

#Atención🚨| Comunicado: Las balas, el hambre y la mentira niegan la paz a quienes las padecen pic.twitter.com/Xedo0LIyBP — Alto Comisionado Paz (@ComisionadoPaz) April 6, 2023

Facebook Twitter Linkedin

Danilo Rueda reveló en el audio que sostuvo reuniones con alias Siopas, quien después fue asesinado. Foto: EFE / Policía

La respuesta de Rueda

"Las balas, el hambre y la mentira niegan la paz a quienes la padecen'. Bajo ese título, Rueda empieza por rechazar que esté revictimizando a las comunidades, como lo señaló en 'clan del Golfo' en un comunicado haciendo referencia al audio.



"El diálogo con líderes y lideresas del norte del Chocó al que hacen referencia en el comunicado se realizó por espacio de una hora y media el pasado 21 de marzo y contó con testigos de excepción", señala el funcionario.



Y asegura que él solicitó que todo el diálogo fuera grabado en audio aunque admite que pidió a los asistentes abstenerse de grabar videos "para evitar eventuales señalamientos que pusieran en riesgo a los líderes presentes".



(Puede ser de su interés: La mujer, los vuelos y la ‘factura’ que salpican el exitoso momento de Ecopetrol)



Según Rueda, les dijo a los presentes que en caso de ser abordados por las Agc podían presentar el audio "para evitar erradas interpretaciones de la posición del Gobierno frente a las preocupaciones comunitarias".



Facebook Twitter Linkedin

Vehículos quemados en el bajo Cauca se atribuye a acciones de las Agc. Foto: Denuncias Antioquia

Las amenazas del 'clan' a la comunidad

Los líderes que se han negado a acudir a las reuniones citadas por este grupo armado -dice Rueda- han recibido amenazas", delas Agc. FACEBOOK

TWITTER

Rueda dice que el audio pone de plano la finalidad de "proteger a la población y disposición del Gobierno, por medio del Comisionado de Paz, de escuchar a las Agc".



Y añade que él respondió a las inquietudes de la comunidad en tres puntos.

En el primero, que la suspensión del cese del fuego no justifica el irrespeto a los derechos humanos de la población ni el desconocimiento del Derecho Internacional Humanitario por ninguna de las partes.



Además, que hay canales entre el Gobierno y las Agc para resolver asuntos de fondo, "de haber voluntad de paz por parte de ese grupo: "Esa debe ser expresada por medio de actuaciones coherentes de respeto a la población".



Y en un tercer punto habla de que el Gobierno ha recibido denuncias en varias regiones del país sobre la presión que las Agc ejerce sobre líderes y habitantes para organizar movilizaciones el próximo 9 de abril, Día de Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado.



"Los líderes que se han negado a acudir a las reuniones citadas por este grupo armado -dice Rueda- han recibido amenazas".



Y agrega que en algunas regiones, las Agc han ocupado viviendas civiles a la fuerza: "Nadie puede imponer a otros por la fuerza cómo expresarse y organizarse".



Rueda remata su comunicado diciendo que "el Gobierno de la vida sigue abierto a escuchar directamente al conjunto de mandos de las Agc.

Rueda no se refiere al aparte donde dice que lamenta la muerte de alias Siopas, cabecilla del 'clan del Golfo' acribillado hace tres semanas y advierte que ese crimen "es problema de ellos".



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



"Yo lamento la muerte de 'Siopas'. Estuvimos hablando con él, la iglesia católica, otras iglesias y varias embajadas y él estaba (inaudible). Y 20 días después lo mataron. Quién lo mató, por qué lo mataron, son problemas de ellos. En los temas de la familia uno no se mete salvo sea su propia familia. Ellos dicen 'nosotros no nos metimos en el Bajo Cauca y resulta que se demostró", se escucha en el audio revelado por EL TIEMPO.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook