Exclusivo: Comisionado de Paz de Santos habla de permiso a 'Gabino'

La investigación en torno al permiso de salida que el gobierno Santos le dio a Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino, para viajar a Cuba, en julio de 2018, revelado el viernes por EL TIEMPO, ya generó las primeras reacciones.



El fiscal 7 delegado ante el Tribunal Superior, Daniel Hernández, adscrito al CTI, adelantará las primeras diligencias sobre el caso y ya contactó a la Oficina del Alto Comisionado, Miguel Ceballos.



Y el alto comisionado para la Paz del gobierno Santos, Rodrigo Rivera, accedió a hablar con EL TIEMPO por primera vez de este polémico tema.



EL TIEMPO estableció que alias Gabino fue recibido en la isla el 10 de julio de 2018, luego de que el gobierno de Juan Manuel Santos le extendiera un permiso especial que inicialmente iba hasta el 31 de julio de ese año y que luego se extendió hasta el 6 de agosto, fecha en la que llegaba al poder el gobierno Duque.



Desde entonces, está en la isla sin soporte político, diplomático o humanitario. Y se indaga por qué no se pidió que se suspendieran las 118 órdenes de captura por delitos que van desde homicidio agravado, pasando por secuestro, reclutamiento ilegal, rebelión, concierto para delinquir, terrorismo y homicidio en persona protegida, entre otros.

Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino, jefe máximo del Eln y quien, según informaciones recientes, permanece en Cuba. Foto: AFP

'No estaba en Colombia'

En entrevista exclusiva con EL TIEMPO, el excomisionado Rivera empezó por precisar que 'Gabino' no se encontraba en Colombia cuando se autrorizó a que Cuba lo recibiera para un tratamiento médico.



Y aseguró que el permiso no se trata de un hecho nuevo ni sorpresivo para el gobierno Duque porque le fue informado en el empalme a su sucesor, Miguel Ceballos, en una reunión reservada a la que también asistió Gustavo Bell, jefe del equipo negociador de la época.



Y aunque advirtió que no puede dar detalles del tema -por ser de la más alta política de Estado, de seguridad Nacional, de estándares diplomáticos de Colombia frente a terceros países estratégicos para la paz, amparado por reserva-, se refirió a la polemica desatada.

Carta de José Luis Ponce sobre el permiso de 'Gabino'. Foto: EL TIEMPO

"En todos los asuntos que rodean la búsqueda de la paz, pero específicamente en este caso, lo que hubo fueron razones de Estado, de alta política, de seguridad nacional y diplomáticas del más alto nivel. Y están amparadas por la constitución y por la ley con un componente de reserva legal que me impide dar detalles", señaló Rivera, quien estuvo al tanto de paso a paso de todo el trámite del permiso.



Y agregó: "Estamos tranquilos de que todas las actuaciones que realizamos en el gobierno Santos, revisadas por la oficina del Alto Comsionado para la paz, se efectuaron dentro del marco de la Constitución y de la Ley. Están blindadas jurídicamente, que fueron cuidadosamente revisadas desde el punto de vista de la jurisprudencia y de los antecedentes y doctrina que han rodeado esfuerzos por la paz en todos los gobiernos".

Fiscal Daniel Hernádez está a cargo de la investigación sobre el permiso a 'Gabino. Foto: Costesía W Radio

Rivera también señaló que en este caso hubo consideraciones políticas, diplomáticas y humanitarias, pero nunca se suspendieron órdenes de captura.



"Hubo manifestaciones, verbales, otras escritas, pero todas dentro del fuero del señor Presidente y de las atribuciones para buscar la paz y manejar el orden público y la seguridad nacional", señaló el exfuncionario.



También recalcó que "dentro de la mayor buena fe y pors instrucciones del presidente Santos, él adelantó el empalme con el gobierno entrante de Iván Duque en temas de posconflicto y de los asuntos de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.



"Dentro de ese marco de buena fe, constructivo y de la mayor confidencialidad, dejando las constancias de las reservas legales respectivas, to le compartí a Miguel Ceballos informaciones y decisiones reservadas, secretasm que comprometían la seguridad nacional y razones de Estado y alta pólítica no solo en este tema. Él conoció esta información", le dijo el comisionado de Santos a EL TIEMPO.

Miguel Ceballos, alto comisionado para la Paz del Gobierno Duque. Foto: Claudia Rubio. Archivo EL TIEMPO

Y tras recalcar que es la primera vez que habla públicamente sobre este tema, recuerda que el comisonado Ceballos se ha venido refiriendo al mismo desde 2018, en medios de comunicación.



En ese contexto, Rivera advierte que no se ocultó nada.



"Yo le dí toda la información a Ceballos, incluidos los enfuerzos de última hora por llegar a un cese al fuego que fracasó por interferencias que luego conocieron", afirmo Rivera.

¿Dónde estaba 'Gabino'?

Finalmente, dijo que en cada caso, mientras él estuvo como Comisionado de Paz, que involucró a Cuba y 'Gabino', este último ya estaba fuera del país.



"El sitio exacto donde se encontraba no lo sabemos. Si estaba en Venezuela o en Cuba, no lo sabemos, pero no se encontraba en Colombia lo cual explica por qué no se solicitaron las suspenciones de las órdenes de captura", explicó.



Y puntualizó que el permiso fue una condtancia política y diplomática.



Al respecto, el comisionado Ceballos acaba de decir en un comunicado que el caso está en manos de la Fiscalía desde el 4 de septiembre de 2018, cuando él presentó una denucia formal sobre el tema del permiso.Investigadores le dijeron a EL TIEMPO que se verifica si el senador Cepeda tenía permiso para hablar con el Eln y por qué Cuba menciona que 'Gabino' iba a un sepelio (de la comandante Paula, que obtivo otra salvoconducto) y a chequeos médicos.

