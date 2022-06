Además de justicia, guerrilla, paramilitarismo y extradición, el informe final de la Comisión de la Verdad dedica varios párrafos hacer una reflexión de fondo sobre la economía colombiana, dentro de un capítulo titulado 'narcotráfico como protagonista del conflicto armado y factor de su persistencia'.



Si bien analiza cómo municipios y regiones han sido permeados por el narcotráfico, que incluso sigue financiando campañas políticas, el análisis de los expertos va aún más allá.

El ex ministro de Hacienda José Antonio Ocampo, punta de lanza del equipo económico de Petro. Foto: EL TIEMPO / Andrea Moreno

La Comisión de la Verdad empieza por asegurar que "la economía del país no se explica sin el narcotráfico y esto involucra una responsabilidad colectiva e institucional. La gravedad de esta alianza explica en buena parte la persistencia del conflicto armado".



Y, según señala, no se trata de casos puntuales sino de una especie de contaminación estructural: "La economía colombiana tiene una relación orgánica y estructurante (sic) con las rentas del tráfico de cocaína y marihuana, y aunque se ha mantenido así durante décadas, el fenómeno no ha recibido la atención suficiente para que se comprenda su influencia en la historia económica colombiana".



Esta afirmación resulta clave si se tiene en cuenta que la respalda en estudios de José Antonio Ocampo y Salomon Kalmanovitz, dos economistas que jugarán un rol clave en el gobierno entrante de Gustavo Petro, el presidente electo.

Según Naciones Unidas, en Colombia hay menos cultivos de coca, pero se está exportando más droga. Foto: Ejército

Las élites y la política

Y se asevera que la investigación de la Comisión de la Verdad muestra que el narcotráfico ha estado imbricado con la economía de Colombia y el poder político desde los años sesenta.



"En los setenta, el narcotráfico alcanzó dimensiones internacionales y relaciones con algunas élites de la economía formal que aprovecharon infraestructuras, contactos y redes existentes, tales élites, además, crearon nuevas infraestructuras, como pistas para aviones que transportaban la droga y se hicieron al control de los puertos marítimos, buscando las rutas hacia los Estados Unidos principalmente", anota el documento.

El modelo mafioso y PIB

Y agrega que "el narcotráfico promueve un modelo de acumulación de riqueza y poder, que se sostiene sobre la violencia y ha permeado tanto a algunas élites como a diferentes sectores de la sociedad, en toda la cadena de producción y comercialización, desde los cultivos de coca y marihuana hasta el lavado de activos y la participación en la demanda agregada de la economía legal".



Este modelo criminal, asegura la Comisión de la Verdad, "se imbricó con el conflicto armado colombiano y reforzó prácticas criminales y degradadas".

Y puntualiza que el narcotráfico desencadenó un modelo de acumulación de capital, una economía que se sostiene a partir de la reproducción y el escalamiento del conflicto, de la ilegalización y del enquistamiento de prácticas mafiosas de poder".



Además, recoge estudios que han medido el peso de la economía de la cocaína en el producto interno bruto (PIB) del país: "Si bien existen distintas metodologías de análisis, los ingresos del tráfico de cocaína en la economía nacional representan, según diferentes autores, entre el 1 y 4 % del PIB".

La Comisión invita a evaluar la contaminación del narcotráfico en la economía del país. Foto: Policía Antinarcóticos

Ante este panorama, la Comisión de la Verdad invita a "reconocer y replantear el problema del narcotráfico y a encontrar los caminos políticos, económicos, éticos y jurídicos de salida en debates de fondo y procesos de concertación que permitan la comprensión, regulación e integración económica, social y política del narcotráfico".



Y remata señalando que se debe separar la política del narcotráfico y el modelo de Estado que ha construido nuestro país.

