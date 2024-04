Colombia Humana califica de 'extraño' requerimiento judicial de Fiscalía sobre R. Roa

El 4 de abril pasado la Colombia Humana recibió un requerimiento judicial por parte de la Fiscalía 295 seccional de Administración Pública (ya en la era de la fiscal Luz Adriana Camargo). Según el documento, conocido en primicia por EL TIEMPO, se trata de una orden de policía judicial bajo un radicado que se adelanta desde el 30 agosto de 2023.

Este diario estableció que se trata de un radicado vinculado a delitos electorales en donde ese mismo despacho ha ordenado varias prácticas de pruebas antes de definir si lo archiva o procede a darle impulso procesal.

¿Qué dice el vocero de la Colombia Humana?

Este es el requerimiento de la Fiscalía. Foto:Archivo particular

De acuerdo con el documento, en manos de este diario, se le solicitó al movimiento político certificar su nexos con Ricardo Roa Barragán, entonces gerente de la campaña Petro Presidente y hoy cabeza de la estatal Ecopetrol.

"Solicitar al movimiento político Colombia Humana, acta de posesión y aceptación de cargo como gerente y/o administrador del Sr. Ricardo Roa Barragán, de la campaña política el presidente Gustavo Petro”, se lee en el documento sin mayores detalles.

El requerimiento viene firmado por Yolanda Suárez, técnico investigador del grupo investigativo de Delitos contra la Administración Pública del CTI de Bogotá.

'Es un requerimiento judicial extraño'

Ricardo Roa fue designado gerente de la campaña Petro presidente, el 21 de enero de 2022. Foto:Twiter: Gustavo Petro

EL TIEMPO se comunicó con Eduardo Noriega, vocero de la Colombia Humana, quien aseguró que habían recibido el requerimiento de la Fiscalía.

"Es una solicitud muy extraña: eso la Fiscalía tiene que preguntárselo al Consejo Nacional Electoral (CNE) o a la Registraduría. Quien nombra al gerente es el candidato y lo registra ante estos organismos", señaló Noriega.

Y agregó: "La Fiscalía está haciendo ruido porque este proceso hace parte de una indagación que ya había iniciado ese ente dentro de dos hechos punibles: violación de topes y donaciones no registradas. La Fiscalía está investigando y de llegarse a encontrar algo, el responsable sería en este caso el presidente, pero está claro que la Fiscalía no tiene competencia para investigarlo. Quien lo investiga es la Comisión de Acusaciones".

El post del Presidente

Germán Palacio, apoderado Ricardo Roa. Foto:Archivo particular

El vocero de la Colombia Humana también dijo que estaba averiguando si ya el partido había remitido respuesta a la Fiscalía.

Al respecto, el abogado Germán Palacio, apoderado de Roa ante el CNE, dijo que desconocía el requerimiento de la Fiscalía sobre su cliente. Pero advirtió que él no era quien llevaba el caso en la justicia penal y que Roa no le había comentado sobre el documento.

Para algunos, el post que el presidente Petro subió a sus redes esta madrugada, a las 5:45 de la mañana, estaría relacionado con el tema del requerimiento.

La respuesta del presidente Petro sobre el vuelo en la avioneta de Pedro Contecha. Foto:Redes/ Gustavo Petro

"Ya se avecina lo que ciertas vacas pagan, no te preocupes @Espinosa, por ejemplo podrás comparar como se defiende los aporte de Colsanitas o sus propietarios a partidos políticos, pero como se criminaliza el aporte de un sindicato de trabajadores al Partido Colombia Humana solo para intentar tumbar un presidente. Se llama la ley del embudo. Por ahora, es imposible que consigne un gasto que no hice y peor, que lo haga cuando aún no estaba en campaña", escribió el presidente Petro.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

