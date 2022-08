Al menos 17 hombres armados con fusiles y pistolas se aparecieron en abril pasado en zona rural de Cogua, Cundinamarca. Iban en siete carros y camionetas Toyotas Prado, TX, Tacoma y Hilux, y permanecieron en la zona durante al menos 5 horas.



( Lo invitamos a leer: ¿Por qué se han ido de la Policía 9.822 de sus miembros en 19 meses?)



Incluso intercambiaron disparos con cuatro vigilantes, hasta que finalmente apareció la Policía.

Facebook Twitter Linkedin

La hacienda está ubicada en una zona estratégica de la región. Foto: EL TIEMPO

El episodio cobró relevancia esta semana, cuando un veedor de Cogua se paró en las afueras del Concejo y aseguró que detrás de este ataque armado estaría, entre otros, un concejal de ese municipio.



(Le puede interesar: La carta que revela dudas sobre la 'megaobra' del Canal del Dique)



Además, denunció que a pesar de las alertas que se han pasado al cabildo y a otras autoridades, nadie ha indagado sobre las incursiones de hombres armados en una codiciada propiedad de la zona.

Disputa por pertenencia



Facebook Twitter Linkedin

El predio está compuesto por tres lotes que completan 5.000 metros cuadrados. Foto: EL TIEMPO

EL TIEMPO investigó y estableció que la hacienda en la que los 17 hombres armados intentaron entrar a la fuerza es ‘Bumangay’, de 5.000 metros cuadrados y ubicada en una estratégica y productiva zona de la región.



Es la tercera vez que intentan entrar a esa propiedad privada. En suma, ya se han registrado otros tiroteos, heridos y también capturados. El pasado miércoles varias motos y camionetas estaban merodeando de nuevo el predio.



(Además: Atención: Lanzan alerta por contratación de las obras del Canal del Dique)



Camila Santamaría Salgado, contadora pública, asegura ser la propietaria legítima de la hacienda, y además, dice que un coronel retirado de la Policía y dos empresas están detrás de un intento de reclamación de la hacienda por vías judiciales, usando documentos viciados.

Camila Santamaría Salgado, asegura ser la propietaria legítima de la hacienda, y además, dice que un coronel retirado de la Policía y dos empresas están detrás de un intento de reclamación. FACEBOOK

TWITTER

De hecho, decidió llevar el caso a tribunales para demostrar que ella lleva ocupando la hacienda por 12 años de manera pacífica y continua.



En efecto, presentó una demanda de pertenencia, en agosto de 2017, en la que menciona a la firma CI Oil Colombian Company y a Petrobras Colombia Combustibles S.A.



(También: Los narcos de estrato 6 que sacan droga en buques con tripulación asiática)



Según señaló, para ese momento el magnífico predio, compuesto por tres lotes, apareció hipotecado a nombre de la reputada cadena brasileña de estaciones de servicio.

El caballista

Facebook Twitter Linkedin

Adriano Parra Muñoz, el caballista que negoció la hacienda, en 2010, con Camila Santamaría. Foto: Archivo particular

Según el expediente, la contadora le compró la hacienda a un hombre llamado Adriano Parra Muñoz. Y aportó el contrato de compraventa de 2010.



Parra es un caballista y montador reconocido en esa región, que aparece en registros de Fedequinas y que incluso tuvo ejemplares de paso fino en la hacienda en disputa.



(Le puede interesar: Esta es la identidad del hombre asesinado por sicarios en Bogotá)



A pesar de tener el contrato de compraventa y la pertenencia, la mujer fue contrademanda por Oil Colombian en marzo de 2020.

Según el apoderado de esa firma, ellos le compraron el predio a Jorge Arturo Ojeda Arenas en mayo de 2017, a quien identifican como el legítimo dueño.



Ojeda, oriundo de San Lorenzo (Nariño), es un coronel (r) de la Policía que aparece como representante de una empresa de transportes. Según la contrademanda, el caballista era tan solo un empleado del expolicía. Además, un avalúo hecho al predio señala que su valor real supera los 1.955 millones de pesos y no lo que pagó la mujer.



(Siga leyendo: Las fichas del senador Castaño en 4 poderosas entidades del Estado)



También se ventiló en ese proceso que el caballista y otro tercero tenían el predio a su nombre porque el coronel (r) Ojeda les encomendó explotar allí un criadero de caballos.



Y se señala que el caballista fue intimidado de manera violenta para que le vendiera el bien a Camila Santamaría.​

Jugosa indemnización

Facebook Twitter Linkedin

Esta es una de las demandas de Camila Santamaria en contra de C.I Oil Colombia Foto: EL TIEMPO

Oil Colombian manifestó que viene pagando los impuestos de la hacienda. De hecho, estaban pidiendo que la mujer les pagara una indemnización de 479'682.866 millones de pesos, por usufructo y lucro cesante.



“La sociedad CI Oil Colombian Company S.A.S., se encuentra privada de la posesión material de los inmuebles, puesto que dicha posesión la tiene en la actualidad Camila Eliana Santamaría Salgado, la cual la detenta mediante engaño, violencia, y coacción”, se lee en el expediente de los alegatos de la empresa.



(Además: Los audios de la banda que está surtiendo de cocaína a Chicago)



Y mientras las demandas avanzaban, la hacienda seguía siendo blanco de intentos de toma.

La primera incursión sucedió en 2012. Siete hombres con fusiles y armas cortas llegaron disparando contra los celadores, que en su respuesta hirieron a uno de los asaltantes.



Cuando uniformados llegaron al lugar, el herido aseguró que le habían pagado 170.000 pesos para que participara del intento de toma.



(También: Posesión de Petro: así protegerán al Rey, presidentes y diplomáticos invitados)

¿Falsos fiscales?



Facebook Twitter Linkedin

Al menos 17 hombres, armados con fusiles y pistolas, se aparecieron, en abril pasado, en los alrededores de la hacienda. Foto: EL TIEMPO

Todo pasó después de que Camila Santamaría trató, sin suerte, de registrar la propiedad en la oficina de instrumentos públicos de Zipaquirá.



En 2017 hubo otro episodio que ya está en conocimiento de las autoridades.

Santamaría denunció que dos abogados del municipio supuestamente se hicieron pasar por miembros de la Fiscalía Segunda de Zipaquirá y buscaron el acompañamiento de la Policía para desalojar la hacienda.



(Lo invitamos a leer: Mamá de Mininterior renuncia a que le den notaría y busca millonario pago)



“Al llegar a la finca intentaron ingresar sin permiso y sin orden judicial tratando de forzar la cerradura de la puerta”, se lee en una denuncia penal contra los abogados y dos policías que los acompañaron al desalojo, por una supuesta simulación de investidura de cargo y falsedad personal.



En este caso aún no hay una decisión de fondo.



Sin embargo, el 24 de diciembre de 2020, en plenas fiestas de Navidad, la inspección de policía municipal de Cogua intervino en el caso.

Los dos fallos



Facebook Twitter Linkedin

En este fallo se declaró que Camila Santamaría ha adquirido por prescripción adquisitiva extraordinaria el derecho de dominio sobre los predios. Foto: EL TIEMPO

Según documentos que Camila Santamaría tiene en su poder, le otorgó un amparo a la posesión del predio y declaró infractores a Jorge Arturo Ojeda y a la sociedad CI Oil Colombian Company.



El juzgado primero civil del circuito de Zipaquirá también se pronunció sobre el proceso de pertenencia que la mujer interpuso.



(Además: El plan secreto de bandas criminales para sacar ventaja de un sometimiento)



El 13 de diciembre de 2021, declaró infundados los señalamientos en su contra sobre la inexistencia de un título justo para que reclamara la hacienda.



Y tampoco le dio credibilidad a que usara la fuerza para adquirir la posesión.



De hecho, declaró que Camila Santamaría “ha adquirido por prescripción adquisitiva extraordinaria el derecho de dominio sobre los predios”.

El caballista Parra, tras varios años de audiencias, fue condenado en marzo pasado por estafa. FACEBOOK

TWITTER

Y aunque el apoderado de Oil Company apeló, el fallo fue confirmado el 5 de mayo pasado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca.



Adicionalmente, el caballista Parra, tras varios años de audiencias, fue condenado en marzo pasado por estafa.



(También: El Museo de Memoria Histórica, otra obra de OHLA con multa y atrasos)



“El procesado nunca le indicó a la señora Camila Santamaría que él aparecía en el certificado de tradición del inmueble, pero que no era el propietario real”, se lee de esa decisión en la que le impusieron una pena de 42 meses y 20 días de prisión, por la venta irregular de la hacienda.

'El pleito no es conmigo’



"Yo fui dueño de eso hace muchos años pero ya no tengo ningún interés en este. El pleito de esa señora será con los nuevos dueños”.

-Coronel (r) Ojeda FACEBOOK

TWITTER

En diálogo con EL TIEMPO, el coronel (r) Ojeda dijo que ya no tenía nada que ver con ese predio.



“Yo fui dueño de eso hace muchos años pero ya no tengo ningún interés en este. El pleito de esa señora será con los nuevos dueños”, explicó antes de colgar abruptamente.



(Le puede interesar: Millonaria multa a los Mattos por fallas en edificio vendido a la élite)



Por su parte, uno de los abogados de Petrobras, que aparece mencionado en el expediente, le dijo a este diario que la hipoteca que pesaba sobre el bien ya se había levantado y que ya no tienen ninguna relación comercial con Oil Colombian.

Concejal alista medidas



Facebook Twitter Linkedin

Ómar Felipe Martínez, concejal de Cogua. Foto: CuapacTv

EL TIEMPO también buscó a los abogados y representantes de Oil Colombian en teléfonos que aparecen en documentos públicos para establecer si adelantan nuevas acciones para tumbar los fallos a favor de Santamaría. Sin embargo, al cierre de esta edición no habían respondido.



Quien sí contestó fue Ómar Felipe Martínez, concejal de Cogua del partido Cambio Radical. Su nombre habría sido mencionado por uno de los hombres que llegó por asalto a la hacienda y que terminó capturado por la Policía.



(También: Los poderosos exfuncionarios en reportes del supuesto saqueo a plata de paz)



“Es de advertir que la vinculación del concejal Ómar Felipe Martínez se debe a lo manifestado por una de las personas que ingresaron al inmueble, quien manifestó que iban de parte de él, quien los había autorizado para el desalojo del inmueble”, se lee de una queja que fue interpuesta ante el Concejo Municipal.

Pero el cabildante fue enfático en que no tiene nada que ver con ese proceso judicial, y que no tiene competencia para interferir.



Además, que desconoce de dónde vienen las denuncias. Por eso, anunció que emprenderá acciones legales en contra de quienes lo han mencionado: “Solo quieren afectar mi buen nombre”.



(Además: Estos son los ejes de la ‘paz total’ de Gustavo Petro que calientan la discusión)



Mientras las investigaciones pendientes avanzan, Camila Santamaría busca nuevos celadores dispuestos a custodiar la codiciada hacienda.

(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook