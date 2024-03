CNE: Ricardo Roa irá hoy a versión y piden que hable su exficha, sacado del Gobierno

Este martes, 5 de marzo, Ricardo Roa deberá suspender su agenda como presidente de la estatal Ecopetrol para rendir versión libre ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) dentro de la indagación por presuntas violaciones a los topes de campaña.



Antes de llegar a Ecopetrol, Roa se desempeñó como gerente de esa campaña y los magistrados investigadores -Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada- busca que aclare al menos cinco puntos en los que se centra el expediente.

Benjamín Ortíz (Partido Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático). Foto: Cortesía

Fecode, vuelos y testigos

El piloto que se entregó en Estados Unidos. Foto: EL TIEMPO

La diligencia se cumple como requisito previo para definir si se le abre pliego de cargos o se archiva el expediente.



Pero antes, Roa deberá aclarar el aporte de 500 millones de pesos que Fecode aprobó para la campaña y que está prohibido por la ley.



Además, los vuelos con Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi Sas), empresa vinculada al llamado narcopiloto Carlos Eduardo Restrepo Osorio. A esos interrogantes se une el pago de decenas de llamados testigos electorales que no aparecen en los libros oficiales.



EL TIEMPO reveló que Restrepo se entregó a la justicia de Estados Unidos por cargos de narcotráfico. Y publicó en primicia los soportes en donde Fecode señala que el aporte iba para la campaña y se redireccionó a la Colombia Humana.



Sumados todos estos gastos van cerca de mil millones de pesos que no habrían sido reportados en libros.

El escudero de Roa

Jonathan Ramírez, exsecretario general del DPS. Foto: Archivo EL TIEMPO

EL TIEMPO estableció que el apoderado de Roa, quien estará presente en la diligencia de hoy, pidió que fuera escuchado otro de los miembros de la campaña Petro, cercano a Roa, que terminó saliendo del Gobierno Petro tras un polémico audio.



Se trata de Jonathan Ramírez Nieves, quien actuó como asesor jurídico de la campaña Petro Presidente, quien conocía la estructura y funcionamiento de dicha campaña.



Lo que llama la atención es que Ramírez Nieves se convirtió en el primer funcionario del Gobierno en ser apartado de la administración tras la revelación de un comprometedor audio cuando ocupaba un puesto clave en el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en la época de Cielo Rusinque.

Lo que dijo el Presidente de Jonathan Ramírez

Este es el trino del presidente Gustavo Petro. Foto: Archivo particular

"Yo qué necesito, y esta petición no sé cómo cerrarla, necesito que en la licitación haya harta gente, harta gente, varias compañías, que sean tuyas, que las metamos y qué…", se escucha en un audio conocido a principios de febrero.



Luego del episodio, el DPS informó en un comunicado: "Frente a la denuncia publicada en los medios de comunicación sobre posibles hechos de corrupción, la Dirección General informa que el secretario general, Jonathan Ramírez Nieves, se ha apartado de su cargo para aclarar la información que compromete el buen nombre del DPS".



Y en su momento el propio presidente Petro se refirió a la salida de Ramírez de su Gobierno: "La diferencia es que a unos gobiernos le dan a los corruptos y asesinos embajadas y en el mío, se van".

Solicitud del apoderado de Roa. Foto: EL TIEMPO

Otros testimonios

Exmagistrado Julio César Ortiz. Foto: Archivo particular

La defensa de Roa y el exmagistrado Julio César Ortiz, apoderado del presidente Gustavo Petro, han pedido que se escuchen otros testimonios.



Dagoberto Quiroga, representante legal de la Colombia Humana y ahora superservicios; Marco Emilio Hincapié, hoy en Coljuegos y directivo del mismo partido; y Álvaro Echeverry, representante de la firma Ingenial Media.



Esta última firma fue contratada tanto por la campaña como por Colombia Humana para actividades vinculadas a los testigos electorales.

