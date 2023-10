CNE responde denuncia de R. Hernández de supuesta extorsión para no revocarlo

"Es un trabajo garantizado. Muy pocos abogados saben de eso (...) Usted sabe cómo son esos procedimientos. Es algo que es legal, que no es trampa, no es estafa".



Esta es una de las frases que se escucha en un audio de algo más de 4 minutos en el que un hombre que se identifica como asesor del presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Alfonso Campo, le pide plata al equipo de Rodolfo Hernández para que no se le revoque la inscripción a su candidatura.

El comunicado del Consejo Nacional Electoral

Este es el comunicado del CNE Foto: CNE

El CNE acaba de emitir un comunicado en el que aseguran que no hay ningún funcionario de nombre Camilo Sánchez -como se identifica el hombre del audio— y que se dará traslado del caso a la Fiscalía.



"El Consejo Nacional Electoral, luego de conocer un contenido publicado en la cuenta certificada de Rodolfo Hernández se permite informar que, revisada exhaustivamente la base de datos adscrita actualmente al CNE y cumplida la correspondiente inspección, en nuestro departamento de Talento Humano no se encontró a ningún funcionario vinculado con el nombre de Camilo Sánchez, tal como lo señala la publicación del señor Ingeniero Rodolfo Hernández", señaló el ente oficial.



Y agregó: "El CNE prepara informe sobre esta denuncia que se publica por parte del Ingeniero Rodolfo Hernández. Daremos traslado de manera inmediata a la Fiscalía General de la Nación, y a los órganos de control correspondientes para que se adelanten las investigaciones a que haya lugar".

La denuncia de Hernández

Informo a la @fiscaliacol las llamadas extorsivas de un supuesto funcionario del Consejo Nacional Electoral @Cne_col que pide una suma millonaria a cambio de no realizar la revocatoria de inscripción de candidatura.



Este señor se identifica como Camilo Sanchez, dice ser del… pic.twitter.com/TTPbmbZYPV — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) October 17, 2023

Alfonso Campo, magistrado del CNE. Foto: CNE

A través de sus redes, el excandidato presidencial aseguró: "Informo a la @fiscaliacol las llamadas extorsivas de un supuesto funcionario del Consejo Nacional Electoral @Cne_col que pide una suma millonaria a cambio de no realizar la revocatoria de inscripción de candidatura".



Y agregó: "Este señor se identifica como Camilo Sánchez, dice ser del equipo del presidente del CNE, el magistrado Alfonso Campo. Tiene información personal precisa, conoce del proceso, sabe cuándo sesiona la sala plena y cuándo se hace la audiencia de revocatorias. Contamos con el registro de la llamada telefónica entre el supuesto funcionario del CNE, mensajes de WhatsApp y el número de cuenta a donde pidió que se hiciera la consignación".



Según Hernández entregó todos los soportes a la Fiscalía: "Así se mueven las mafias politiqueras de este país, son extorsionistas y ladrones, acostumbrados a vivir a costillas de los Colombianos. Todo el material probatorio fue aportado por el partido @ligadegobernantes al presidente del CNE Alfonso Campo, con copia a la Fiscalía General de la Nación".

