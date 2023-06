Para este miércoles, 28 de junio, está citada la sala en la que los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) tomarían un decisión de fondo que podría afectar al Partido Liberal de cara a las elecciones de octubre próximo.



Tal como lo anticipó EL TIEMPO en exclusiva, Fabiola Márquez, del Pacto Histórico y cabeza del CNE, presentó una ponencia en la que sanciona a esa colectividad por no hacer su asamblea anual y, además, advierte que las decisiones que se adopten en el calendario electoral de 2023 serían ilegales, "por no hallarse en consonancia del cumplimiento del principio de democracia interna de los partidos".

La decisión, que afectaría la expedición de avales para candidatos a gobernaciones, alcaldías y asambleas, quedó en suspenso porque el magistrado Benjamín Ortiz (liberal) había pedido la rotación del expediente para su estudio.



Pero ese requisito ya se cumplió y todo está listo para que se vote la sanción.



Sin embargo, EL TIEMPO estableció en exclusiva que se acaba de presentar un nuevo obstáculo. El director jurídico el Partido Liberal, Daniel Mauricio Pinzón Chavarro, acaba de presentar una recusación en contra de la magistrada Márquez que tiene como efecto inmediato frenar la votación de su ponencia sancionatoria.



En el documento -fechado el 27 de junio- se hace mención,incluso, de la postura del partido Liberal de cara a las reformas que adelanta el gobierno de Gustavo Petro. EL TIEMPO estableció que la magistrada Márquez ya tiene lista la una respuesta para seguir adelante con su ponencia sancionatoria.

César Gaviria, expresidente de Colombia y jefe del Partido Liberal. Foto: Claudia Rubio. Archivo EL TIEMPO

CNE: recusación de la magistrada Fabiola Márquez. Foto: EL TIEMPO

La recusación

Según el jurídico de la colectividad, pese a las explicaciones en sendos memoriales que han enviado sobre la celebración de la asamblea y sus efectos, la magistrada consideró que el partido "no aportó prueba alguna que justificara la no celebración de la Convención Nacional en el año 2022”.



Y agrega: "contrario a la consideración del Despacho, resulta claro de la lectura de

los memoriales en defensa presentados y las pruebas acopiadas, que la

no realización en el año 2022 de la reunión de la máxima autoridad del Partido Liberal Colombiano, obedeció al desarrollo de un cronograma de actividades que inició el 01 de septiembre de 2022 y finalizaba el 21 de

mayo de 2023".



Para el partido, en cabeza del expresidente César Gaviria, "la Magistrada Ponente inició una sistemática conducta de desconocimiento de lo actuado por Colectividad Liberal con la finalidad de producir decisiones contrarias a derecho".

La postura frente a los proyectos del Gobierno

"Prejuzgó y en su mente, desde que tiene conocimiento del expediente adelantado en contra del Partido (...) ha tenido la voluntad de imponer la más alta sanción a la

Para el jurídico, contrario al derecho de presunción de inocencia del Partido Liberal Colombiano, la magistrada formuló cargos y, desde entonces, "prejuzgó y en su mente, desde que tiene conocimiento del expediente adelantado en contra del Partido Liberal Colombiano, ha tenido una decisión ya tomada y así lo ha

evidenciado, ha tenido la voluntad de imponer la más alta sanción a la

Colectividad Liberal".



Se habla de la emisión de presuntos conceptos extraprocesales y una comunicación en este sentido, de abril pasado.



Luego, se refiere a publicaciones de prensa de dos medios donde se hace referencia a la oposición del partido Liberal a la reforma a la salud que impulsa el gobierno Petro.

Además, se retoma la exclusiva de este diario sobre la sanción.



"La Unidad Investigativa del periódico EL TIEMPO publica apartes del texto que estaría preparando la CNE, en el cual se afirma que el Partido Liberal, presidido por el expresidente César Gaviria Trujillo, habría violado las normas constitucionales. Según un asesor del Consejo Nacional Electoral, se verificó que la convención, asamblea o congreso nacional de la colectividad debía realizarse el pasado 24 de mayo de 2022, pero que nunca se realizó", se lee en la recusación.

Estos son los nueve magistrados que conforman el Consejo Nacional Electoral. Hay uno suspendido. Foto: Cortesía CNE

¿Qué pide la colectividad?

Para el jurídico del partido, en síntesis, los medios de comunicación han registrado una fractura en la coalición del Gobierno, aparentemente orientada por el Partido Liberal Colombiano; y recuerda la cercanía de la magistrada Márquez al Gobierno Nacional.



"Es evidente que la Magistrada Fabiola no ha actuado con independencia e

imparcialidad, tampoco sus actos han sido transparentes, dado que en lo

consignado procesal y extraprocesalmente, se advierten situaciones que

afectan el criterio y comprometen la serenidad con que debe tomar las

decisiones, esto es que las conductas orientadas a garantizar que las

actuaciones se ajusten a los principios de equidad, rectitud, honestidad y

moralidad, sobre las cuales descansa el ejercicio de la función pública", señala la recusación.

¿Congelado el tema?

EL TIEMPO consultó con miembros del CNE el caso y manifestaron que el efecto mediato es que la votación de la sanción al Partido Liberal queda suspendida hasta que la magistrada Márquez se pronuncie.



Y anotaron que el documento también tiene una lectura política sobre la postura de esa colectividad frente a las reformas planteadas en el legislativo por el gobierno Petro y el Pacto Histórico, partido al que pertenece la cabeza del CNE.



En cualquier caso EL TIEMPO estableció en primicia que la magistrada Márquez ya estaría proyectando la respuesta a la recusación, rechazándola de plano.



Para Márquez, en ninguna de las notas de prensa aludidas en la recusación existe pronunciamiento oficial sobre el tema. Y sobre los documentos que se han expedido al respecto, estos se califican de informativos.



Citando jurisprudencia de las altas cortes, Márquez anunciará que rechaza la recusación y que sobre su decisión no procede recurso alguno.

UNIDAD INVESTIGATIVA

