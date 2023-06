En un salón reservado de Mona mamona, un conocido restaurante llanero en el centro de Bogotá, se reunieron en pleno el pasado martes, 6 de junio, los magistrados que integran el Consejo Nacional Electoral (CNE), incluido el suspendido Altus Alejandro Baquero Rueda.



Se trataba de un ejercicio de integración y colegaje que, 24 horas después, parecía haberse hecho pedazos por cuenta de la investigación que se abrió por los audios de Armando Benedetti, embajador de Colombia en Venezuela, sobre un supuesto ingreso irregular de dinero a la campaña Petro Presidente.

Foto: Claudia Rubio / EL TIEMPO

"Yo fui el que organicé todos los votos, hp., en la costa, todos, hp, sin que pusieran un peso y además esa plata se fue para el Pacífico. ¿Quién ve eso ahora? Nada. ¿O es que quieren que diga, hp., quién fue el que puso la plata”, se le escucha decir al diplomático y otrora hombre de confianza del presidente Gustavo Petro.



De inmediato, Benjamín Ortiz, magistrado del CNE de extracción liberal, citó a Benedetti a diligencia de declaración, al igual que a Laura Sarabia, exjefe de gabinete de Petro, quien habría recibido las advertencias del embajador: “Me fui para Venezuela, me sacaron de aquí; conseguí 15 millones de barras, que pagara el tiempo de no sé qué mondá; te lleve a ti, lleve al hp de Prisa; todo, hicimos 100 reuniones, no marica, y la jefe de gabinete me recibe a las tres horas (…)”.

Laura Sarabia, jefa de Gabinete del gobierno de Gustavo Petro. Foto: Cortesía Presidencia

‘Atajos de la izquierda’

Todo estaba listo para escuchar a los alfiles de Petro el próximo martes, 13 de junio. Sin embargo, esa diligencia y otras que ya se adelantaban por supuestas irregularidades en las cuentas de esa campaña –denunciadas por EL TIEMPO en marzo pasado–, están hoy en el congelador por cuenta de un pulso de poder en las entrañas del CNE, para definir qué magistrado o magistrados se queda con el expediente y con la investigación.



Hay una clara división interna en la que incluso se ha intentado modificar el reglamento de la entidad para quitarle el expediente al magistrado Ortiz, quien ya venía ordenando pruebas y revisando un dictamen de un auditor interno al que –dicen– le han querido restar peso.

Armando Bendetti y Gustavo Petro. Foto: Archivo particular

El CNE está dividido por este caso. La presidenta, Fabiola Márquez (del Pacto Histórico), y Alba Lucía Velásquez (del Polo), han propuesto tres atajos para que Ortiz no se quede solo con el expediente FACEBOOK

En ese documento se habla de facturas modificadas para bajar gastos y evadir la violación a los topes de campaña (conducta que ya tiene cárcel); y hasta de la contratación de empresas para que cumplieran roles que no tienen relación alguna con su objeto social.



“El CNE está dividido por este caso. La presidenta, Fabiola Márquez (del Pacto Histórico), y Alba Lucía Velásquez (del Polo), han propuesto tres atajos para que Ortiz no se quede solo con el expediente”, le dijo a EL TIEMPO un alto funcionario de esa entidad.



Esa corporación está compuesta por magistrados de diferentes vertientes políticas: Fabiola Márquez Grisales (Pacto Histórico), Benjamín Ortiz Torres (Partido Liberal), Alfonso Campo Martínez (Partido Conservador), Cristian Ricardo Quiroz Romero (Alianza Verde), César Augusto Lorduy (Cambio Radical), Alba Lucía Velásquez Hernández (Pacto Histórico), Maritza Martínez Aristizábal (Partido de La U), Álvaro Hernán Prada Artunduaga (Centro Democrático) y Pablo Julio Cruz Ocampo (delegado del partido Comunes).

La presidenta del CNE, Fabiola Márquez (del Pacto Histórico), y Alba Lucía Velásquez (del Polo). Foto: Cortesía CNE

Este diario pudo documentar que, después del almuerzo en Mona Mamona, intentaron citar a una sala extraordinaria para plantear que se conformara una comisión que se hiciera cargo de la investigación, bajo el argumento de que “es un caso de connotación nacional”.



“El reglamento habla de ese tipo de comisiones, pero deben ser conformadas antes del reparto del primer expediente y no cuatro meses después. No entendemos por qué tanto interés en coger el caso o temor a que el magistrado Ortiz siga con el proceso”, señaló una fuente enterada.

Las modificaciones

Y agregó que, incluso, la presidenta Márquez propuso que se modificara ese artículo del reglamento del CNE y otro más para cambiar el cuórum decisorio y tomar otras determinaciones sobre el caso de la campaña Petro Presidente.



“Quieren que el cuórum decisorio se baje de 6 a 5, por la suspensión del magistrado Baquero. De los 8 miembros del CNE que quedan, tres se han opuesto a esas modificaciones que son contrarias a la ley”, explicó el asesor.



En efecto, EL TIEMPO estableció que luego de que magistrados explicaron que por ser una ley estatutaria la que rige el CNE no pueden modificar el reglamento en sala, la propuesta de la magistrada Márquez fue derrotada.

Los magistrados Benjamín Ortiz Torres (Partido Liberal) y Álvaro Hernán Prada Artunduaga (Centro Democrático). Foto: Cortesía CNE

Pero se espera que el próximo miércoles lleguen con otro atajo similar.



En el entretanto, las citaciones y solicitudes de pruebas quedaron congeladas por la llamada acumulación de expedientes. Tal como lo reveló este diario, el magistrado Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) pidió asumir la investigación, bajo el argumento que él heredó unos viejos expedientes sobre la consulta en la que participó Petro y sobre gastos de campaña.

Cierre de campaña presidencial de Gustavo Petro en Barranquilla, el 21 de mayo de 2022. Foto: Vanexa Romero/El Tiempo

Las denuncias

Sin embargo, fuentes enteradas señalaron que el propio Prada se había declarado impedido para conocer el caso, en un documento del pasado 31 de marzo que EL TIEMPO conoció. Allí dice que el impedimento tiene su sustento en que Prada hace parte de un partido de oposición y podría ser recusado.



Y aunque le negaron el impedimento, para sus compañeros es claro que las denuncias que Prada tiene en su despacho contra la campaña Petro datan de hace 15 meses, cuando el hoy Presidente aún no era candidato. Además, que estuvieron quietas hasta el pasado 5 de junio, cuando citó a rendir explicaciones a Ricardo Roa, gerente de la campaña Petro Presidente y actual cabeza de Ecopetrol.

Máximo Noriega es precandidato a la Gobernación del Atlántico por la Colombia Humana. Foto: Tomada de las redes sociales

Una de las quejas que está en el despacho de Prada es del entonces congresista Edward Rodríguez. Este denunció que Petro venía haciendo actos políticos masivos sin registrar de dónde salían los fondos: uno de ellos, dijo, en la Costa, región de la que habla Benedetti.



Se espera que, en la sala del miércoles, el magistrado Ortiz sustente por qué él debe quedarse con el caso y así pueda volver a citar a Benedetti y a Sarabia.



Además, a Roa y a Máximo Noriega, coordinador de la campaña Petro Presidente en la Costa.

UNIDAD INVESTIGATIVA

