Al despacho de Cristian Ricardo Quiroz Romero, magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), le acaba de ser asignado por reparto una nueva solicitud de investigación a la campaña Petro Presidente remitida por la Comisión de Acusaciones de la Cámara.



Según la carta de la Cámara, conocida en exclusiva por EL TIEMPO, "se remite por competencia la denuncia por infracción de la Constitución y leyes de la República contra el presidente de la República Gustavo Petro Urrego, radicada a través de correo electrónico en la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes con número interno 1623; 1710-1820 de mayo de 2022".

Este es el documento en el que la Comisión de Investigación y Acusación remite la denuncia presentada contra Petro al CNE. Foto: Captura de pantalla

En el CNE algunos esperaban que la nueva denuncia llegara al despacho del magistrado Benjamín Ortiz Torres (Liberal), quien viene investigando esa campaña desde febrero de 2023, luego de que EL TIEMPO revelara inconsistencias en facturas.



Además, ya citó a declarar al exembajador Armando Benedetti por los audios en los que habla de 15.000 millones de pesos que habría conseguido para la campaña y que no aparecen en la contabilidad.



Benedetti está citado para el 13 de junio, al igual que la exjefe de gabinete Laura Sarabia, a quien el exembajador amenaza con revelar de dónde habría salido ese dinero que terminó en el Pacífico.



Sin embargo, la nueva denuncia llegó por reparto a la oficina del magistrado Cristian Ricardo Quiroz Romero, desatando malestar entre otros miembros del CNE.

¿Por reparto?

En efecto, fuentes de esa entidad le aseguraron a EL TIEMPO que desde que el magistrado Ortiz abrió indagación por posibles irregularidades en las cuentas de campaña, se solicitó que todos los temas relacionados con el caso le fueran remitidos para su acumulación, como lo ordena la ley.



Pero ni esa denuncia ni otras dos que acaban de llegar le serán entregadas a ese despacho, lo que puede desatar un pulso legal interno por el manejo de ese expediente.



Tal como ya lo anticipó EL TIEMPO, hace 24 horas surgió la propuesta de la magistrada del CNE Lucía Velásquez (Polo Democrático) de conformar una comisión especial para que se haga cargo de ese expediente.



"Con el mayor respeto hacia el magistrado Ortiz y sin desconocer sus cualidades como jurista y la actividad ejercida como ponente, es momento de conformar esta comisión especial, ampliándola a dos magistrados más (...) para consolidar una posición jurídica que visibilice que este CNE permite la generación de plenas garantías para todas las agrupaciones políticas, pero particularmente a aquellas personas que han fungido como candidatos al máximo cargo del poder político en Colombia", dice la solicitud.

Laura Sarabia y Armando Benedetti. Foto: Presidencia y Armando Benedetti

Y si bien esa posibilidad está contemplada en el artículo 13 del reglamento del CNE, para algunos expertos es claro que esa comisión se debió convocar cuando Ortiz abrió la indagación y no cuatro meses después.



"Solo hasta ahora se dieron cuenta de que es un tema de connotación nacional", le aseguró a este diario una fuente enterada.



El tema se definirá en la sala de este miércoles, 7 de junio, y todo indica que será un pulso de poderes porque se necesita la mayoría calificada para tomar una decisión y además de divididos, los magistrados están incompletos.



Ricardo Roa fue designado gerente de la campaña Petro presidente, el 21 de enero de 2022. Foto: Twiter: Gustavo Petro

El suspendido

Altus Baquero Rueda, magistrado suspendido. Foto: @AltusBaquero

En efecto, luego de que el Consejo de Estado admitió una demanda que pretende declarar nula la elección del magistrado del CNE Altus Alejandro Baquero Rueda, este quedó suspendido.



Esto significa que de los 9 magistrados solo pueden votar 8 y se necesitarían de 6 votos para definir cómo se manejará ese expediente.



"La norma (Artículo dice que se requieren las mayorías de votos de los miembros, es decir, de 9; y no de los asistentes, que serán 8, generando una controversia sobre el tema", explicaron fuentes enteradas.



El CNE está compuesto por Fabiola Márquez Grisales (Pacto Histórico), Benjamín Ortiz Torres (Partido Liberal), Alfonso Campo Martínez (Partido Conservador), Cristian Ricardo Quiroz Romero (Alianza Verde), César Augusto Lorduy (Cambio Radical), Alba Lucía Velásquez Hernández (Pacto Histórico), Maritza Martínez Aristizábal (Partido de La U), Álvaro Hernán Prada Artunduaga (Centro Democrático) y Pablo Julio Cruz Ocampo (delegado del partido Comunes).



El pulso dilataría la investigación sobre presuntas irregularidades, en torno a las cuales ya fueron notificados el presidente Gustavo Petro, y el gerente de su campaña y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.

¿Qué pasa con Ricardo Roa?

Saúl Kattan Cohen. Foto: Twitter Saúl Kattan

Roa, gerente de la Campaña Petro Presidente, ha guardado silencio, pero el que si se pronunció fue Saúl Kattam, presidente de la Junta directiva de Ecopetrol.



Según Kattam, por el momento las declaraciones no afectarían la acción de Ecopetrol, ya que solo son comentarios de Armando Benedetti.



“Él tendrá que probarlos y habrá que llevarlos a investigaciones. Si se aprueba algo diferente, el presidente de Ecopetrol como exgerente de campaña tendrá que dar sus explicaciones”, aseguró Kattam.



Y agregó que ha hablado con Roa sobre el tema. “Yo he hablado con Ricardo, él está muy tranquilo, con todas las cosas muy claras, el CNE no tiene investigaciones abiertas por lo que entiende, entonces por ahora hay tranquilidad absoluta. Todo se llevó a cabo correctamente por lo que dice Ricardo y confiamos plenamente en él”, puntualizó.



Kattan aseguró que ningún momento se ha planteado la salida de Roa de Ecopetrol y cuenta con el apoyo total de la Junta directiva de la petrolera.

