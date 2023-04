Dos mil trescientos millones de pesos. Eso es lo que tendrá que pagar el Club El Nogal por la muerte del empresario mexicano Luis Fernando Campos Yannelli.



Tal como lo reveló EL TIEMPO en agosto de 2014, el extranjero murió por una intoxicación por monóxido de carbono, mientras se encontraba en una suite del club capitalino.

El fallecido empresario mexicano Luis Fernando Campos Yannelli. Foto: Archivo particular

Sin embargo, una semana después de conocerse el fallo de primera instancia del Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bogotá, que declaró civil y extracontractualmente responsable al Club por los hechos, la corporación fijó su postura a través de un comunicado.



En el escrito conocido por EL TIEMPO, se asegura que desde el primer momento el Club lamentó el fallecimiento del señor Luis Fernando Campos Yannelli, así como el dolor de su familia y seres queridos. Además, sostuvieron que siempre han colaborado de manera oportuna y permanente con las autoridades y han atendido cada uno de los requerimientos que se le han solicitado.

'No existe prueba contundente'

Este es el comunicado del Club El Nogal. Foto: Club El Nogal

A línea seguida, manifestaron que el Club "hará uso del recurso de apelación para continuar demostrando que no tiene ni tuvo responsabilidad en este caso, pues desde su fundación, la Corporación Club El Nogal, siempre ha atendido todos los protocolos de las autoridades".



Y agregaron: "No existe prueba científica contundente que demuestre la responsabilidad del Club en la supuesta fuga de gas e intoxicación por monóxido de carbono en que se fundamenta la demanda".



Además, sostuvieron que por tratarse de argumentos exclusivos del trámite judicial y con el fin de no entorpecer el proceso, "el Club no expondrá ni entrará en detalle sobre los mismos, pues considera, además que, al tratarse de un tema tan sensible y delicado, debe guardarse respeto, tanto por la víctima como por sus familiares".

Sin embargo, en criterio del juzgado Décimo Civil "se encuentran acreditados los elementos necesarios para predicar la existencia de responsabilidad civil de la entidad demandada".



El juez del caso agregó en la sentencia: "Se demostró el hecho atribuible a la demandada, que consiste en la existencia de un orificio en el ducto de la chimenea o las modificaciones de la chimenea por la instalación de una tubería, sumada a la falta de mantenimiento de aquellas instalaciones, para la época de los hechos”.

UNIDAD INVESTIGATIVA

