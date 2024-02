Indígena colombiano estuvo preso 23 meses con capos y asesinos por llevar yagé a México

En Estados Unidos, Irlanda, El Salvador, Costa Rica y hasta en La Vega (Cundinamarca) el taita Claudino Pérez Torres, es muy conocido por las ceremonias de sanación y limpias que hace con el yagé o la ayahuasca.



El experto en medicina ancestral pertenece a la comunidad Uitoto Murui, asentada en la vereda El Encanto, en el Amazonas profundo, y el 8 de marzo de 2022 se desplazó a Ciudad de México a celebrar cuatro ceremonias con grupos de 20 personas cada una.

Claudino Pérez Torres. Foto: Milton Díaz-EL TIEMPO

Ya tenía en su pasaporte 38 entradas a ese país en 5 años. Pero esta vez, Migración le pidió explicar qué llevaba en las cuatro botellas de litro y medio de una conocida bebida de malta colombiana.



El indígena, de 62 años, pasó 23 meses en una cárcel tratando de explicar que el contenido de las botellas no era un psicotrópico sintético y que en Colombia no estaba prohibido.

Las botellas cafés



Pero la Fiscalía mexicana insistía no solo en que llevaba una sustancia peligrosa y prohibida. Además, que era claro que Claudino –o el taita–, como lo conocen en el Amazonas, la intentó ocultar en su equipaje en botellas de color café.



“Me dijeron que iban a pedir que me condenaran a 25 años de cárcel. Incluso, un licenciado (abogado) me sugirió aceptar cargos para que me bajaran la pena a 8 años”, le dijo Claudino a EL TIEMPO.



Del Aeropuerto Benito Juárez de México lo llevaron directo a un centro de reclusión del Ministerio Público y luego a una cárcel.

Aeropuerto Benito Juárez de México. Foto: Gobierno de México.

“Pasé diez noches en el llamado reclusorio del norte con cerca de 12 personas capturadas por ladrones y drogadictos. Todos estábamos en una misma celda. Aunque luego me aislaron por el covid. Para ese momento, ya le había avisado a la persona que me invitó a México y que me había conseguido un apartamento, que estaba detenido. Me dijo que no me preocupara, que ya me habían conseguido abogado”, recuerda el taita.



En el reclusorio le tocó dormir en el piso: “Todos estábamos en una celda helada. No había mantas, nada. Nos calentábamos cuerpo a cuerpo. Era la única manera”.

Reclusorio Preventivo Varonil Norte de Ciudad de México. Foto: Subsecretaría de Sistema Penitenciario.

Bejuco y Psychotria



Claudino Pérez Torres. Foto: Milton Díaz-EL TIEMPO

Pero para el 16 de marzo, 8 días después de su aterrizaje, el taita colombiano ya estaba formalmente vinculado a una investigación penal.



Los peritos que inspeccionaron su equipaje lo llevaron a un laboratorio que concluyó que, con agua y botellas incluidas, Claudino introdujo ilegalmente a México 9.200 gramos del alcaloide DMT.



“Les expliqué que la bebida ancestral que llevaba estaba hecha de bejuco (banisteriopsis caapi) y de psychotria viridis, conocida también como chacruna. Esta última es la que contiene el DMT (dimetiltriptamina) que es un psicotrópico de uso de nuestras comunidades indígenas: medicina amazónica. Pero nadie entendía nada”, recuerda Claudino con algo de angustia.



De hecho, el licenciado que le recomendaron nunca llegó a la primera audiencia. Y otro se retiró a la mitad del caso porque admitió que ni él ni las autoridades entendían de qué se trataba.

Asesinos y narcos



Exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Foto: Javier Duarte.

El caso se empezó a complicar y el indígena colombiano terminó en otra cárcel en donde están confinados 8.500 sentenciados por diferentes delitos.



“Me correspondió el dormitorio 4. Pero en otros dormían desde miembros de los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, hasta apartamenteros colombianos y condenados por el llamado ‘gota a gotas’. Además, gente muy importante de México”, le contó Claudino a EL TIEMPO.



Y accedió a entregar un par de nombres: “Estaba el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, por un problema de unas vacunas; y Jesús Hernández Alcocer, el esposo de la famosa cantante mexicana Yrma Lydya, señalado de asesinarla”.



“La comida era inmunda. Una especie de aguamasa para cerdos. En la celda hacíamos colecta para comer algo decente”, recuerda el líder indígena colombiano.

Y, mientras se le escurren las lágrimas, admite que estaba enloqueciendo en prisión y que pensó en suicidarse.



La entrevista con Claudino tuvo que ser suspendida unos momentos cuando recordó el momento más difícil que afrontó: “Allá me enteré de que uno de mis hijos, el mayor, había sido asesinado en Leticia (Amazonas) por delincuencia común”.

La defensa

Andrés Camilo Hernández, cónsul de Colombia en México. Foto: Consulado de Colombia en México.

Cuando ya estaba perdiendo las esperanzas, el consulado de Colombia en México, a cargo de Andrés Camilo Hernández, supo del caso en medio de las visitas que hace a presos colombianos con ayuda legal e implementos de aseo.



Para ese momento, Alberto Ita, el abogado que aceptó asumir el caso, pidió una audiencia de sobreseimiento (cierre de la investigación) en enero 25 de 2023.



Según argumentó, el DMT que se encontró en las botellas era natural y no sintético, que es el que está prohibido en México. Además, se demostró que la cantidad que indicaron los peritos iba sumada a la glucosa, harmina y carbohidrato: “La cantidad de DMT era mínima”, señala Claudino.



De inmediato, se solicitó un amparo legal (especie de tutela) que si bien falló a favor del líder indígena en junio, fue apelada por la Fiscalía.

Los tres expertos



El epílogo de esta historia, que sienta un precedente en la justicia mexicana, es que un juez accedió a que se les dé mostrara que el preso era indígena, que el yagé era una bebida ancestral y que Claudino hacía parte de una población vulnerable.



En tiempo récord, el cónsul Hernández y su equipo consiguieron a tres expertos y los llevaron por cuenta del gobierno a México a testificar.



Claudino recuperó la libertad el pasado 8 de febrero, pero sabe que la Fiscalía va a apelar, Por eso, pide que investigue y reglamente el uso del yagé de manera urgente.



“En México hay en este momento procesados dos ciudadanos peruanos, un brasilero y 8 mexicanos por el mismo tema y los confinan con asesinos y narcotraficantes”, explicó Claudino.

Claudino Pérez, volvió a Colombia el 13 de febrero. Foto: Milton Díaz-EL TIEMPO

De hecho, su sentencia en primera instancia y los estudios que Colombia aportó serían usados en otros casos en curso.



El presidente Gustavo Petro se enteró del tema y se ordenó desde Bogotá brindarle el apoyo necesario al líder indígena que no duda de que volverá a México, porque no cometió ningún delito.



Por solicitud del consulado de Colombia en México lo dejaron permanecer una semana más en ese país, para recoger sus pertenencias. Pero ya le dijeron que no podrá volver en dos años porque (en prisión) se le vencieron los documentos.



Con esta experiencia a cuestas, el consulado le pagó los tiquetes para regresar al país el martes 13 de febrero.

El Encanto, Amazonas. Foto: Archivo particular

Ya se reunió con su familia y espera viajar la próxima semana a El Encanto a tomar yagé y a preguntarles a los espíritus qué sigue ahora.



“Aprendí a dominar la impaciencia, a fortalecer el espíritu, a conocer quiénes son los verdaderos amigos y a valorar a mi familia. Mi esposa y mi otro hijo me visitaron dos veces en prisión. También me di cuenta de que necesitaba dinero para sobrevivir en prisión. Varios amigos hicieron una colecta para que pudiera aguantar los 23 meses en una cárcel. Y no podría estar en libertad sin la ayuda del Consulado de Colombia en México”, dice. Y advierte que la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (Jife) con sede en Viena, no considera el yagé o la ayahuasca como una sustancia prohibida.

UNIDAD INVESTIGATIVA

