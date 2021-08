En Perú ya opera comando anticrimen de migrantes que impulsa Claudia López

La polémica desatada por el anuncio de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, de crear un comando de Policía y Migración que ayude a combatir a las estructuras criminales de población migrante, ya se vivió hace más de un año en Perú.



Desde enero de 2020, ese país habilitó la Brigada Especial de Investigación Contra la Criminalidad Extranjera (BEICCE), calificada por Nicolás Maduro como la máxima expresión de xenofobia contra sus connacionales.



La decisión de habilitar el escuadrón especial se tomó luego de expulsar a 131 extranjeros (venezolanos) que registraban antecedentes penales en su país y que delinquían en diferentes zonas de Perú.



De hecho, se encontraron casos en los que los extranjeros capturados aparecían en registros como detenidos en cárceles venezolanas. Pero permanecían en Lima.



"Esos venezolanos y venezolanas que han ingresado a delinquir tienen solo dos caminos: irse del país o la cárcel", aseguró en su momento el ministro del Interior de Perú, Carlos Morán, cuando anunció la brigada especial.

Los resultados

Las cifras en Perú son similares que las que se registran en Bogotá.



Los delitos cometidos por extranjeros en Perú sumaban, en 2019, el 2 por ciento del total, según el Ministerio del Interior.



En Bogotá, las cifras más frescas señalan que el mayor número de delitos, con casi el 85 por ciento de los capturados entre enero y julio, los ejecuta el hampa local. Pero la delincuencia venezolana viene en aumento, con dosis de agresividad mayores. Incluso, ya ha entrado a disputar territorios criminales en localidades como Kennedy y Ciudad Bolívar.



La comunidad estaba alarmada en Perú por la violencia y aumento en los delitos ligados a extranjeros. Por eso, la brigada sigue operando.

Diovan José Pineda Godoy, capturado en Perú. Foto: Policía

EL TIEMPO tuvo acceso a resultados obtenidos por esta fuerza élite y entre los casos que destacan está la captura, el pasado 15 de marzo, de Omar Félix Diabón Delgadode, de 22 años, detenido por degollar a un joven en una fiesta en el Distrito de la Victoria.



Otro capturado, José Pineda Godoy, era buscado por la Interpol y hacía parte de la banda criminal venezolana de los 'Potes de la Pólvora de Jordano'.



También capturaron a un cabecilla de otra banda que opera en el vecino país y en Colombia: el 'Tren de Aragua".



Además, registran la captura de otro extranjero que asesinó a cuchilladas a un consultor francés por el robo de un dinero. Y la captura de una banda dedicada a la extorsión de comerciantes, integrada por 6 venezolanos y un peruano.



A ese balance se suma la detención de un sicario venezolano por el asesinato un compatriota al que señalaba de colaborar con la justicia. Lo acusaban de delatar a los integrantes de la banda, que también opera en Argentina.



El más reciente golpe está relacionado con la captura de una banda que distribuía droga a domicilio en Lima y provincias cercanas.

Junto al director de @MigracionCol nos hemos puesto 2 metas:

1. Este año Bogotá terminará el 100% del registro e identificación de la población migrante. El 70% están en preregistro y a partir del 1 de octubre pasaremos a la entrega de la nueva identificación. #BogotáSegura pic.twitter.com/GcCOBJYRXQ — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) August 18, 2021

El no de Migración

"Hay muchas (bandas) que están operando con un altísimo nivel de violencia homicida y contra miembros de nuestra policía", dijo la alcaldesa y agregó que los casos más recientes de violencia homicida contra la institución han sido protagonizados por miembros de estructuras criminales de otro país.



López lamentó que el Gobierno no accediera a que Migración Colombia participara en su iniciativa: "Respetamos, pero no compartimos decisión del Gobierno Nacional".



Y aclaró que la nacionalidad no explica que alguien sea o no criminal y que, en cambio, muchos son trabajadores honestos.



“A las minorías criminales debemos judicializarlas, pero para esto necesitamos identificarlas y por eso pedimos este comando conjunto. Los ilegales cruzan las fronteras de manera ilegal (sic) y por eso es tan difícil identificarlos”, señaló.



