Polémicos audios de 'Caya' Daza con fichas del gobierno son legales

La supuesta ilegalidad de los audios en los que se escucha a María Claudia Daza

—entonces asesora de Álvaro Uribe— hablar de aportes a la campaña de Iván Duque por debajo de la mesa ha sido el principal argumento de miembros del Centro Democrático para desestimarlos.



Además de señalar que se trata de conversaciones personales (con palabras soeces y mentiras), insisten en que no se sabe por qué estaba interceptada. Y también, en que ella no tenía ningún cargo en la campaña de Iván Duque a la presidencia.



Pero EL TIEMPO obtuvo documentos en los que se demuestran que un primer paquete de audios, en los que se escucha a Daza hablar con el ganadero José 'Ñeñe' Hernández de aportes y recolección de dinero para la campaña presidencial, son legales.



De hecho, son el soporte de la llamada investigación por el presunto ingreso ilegal de dinero a la campaña de Duque, conocida como la 'Ñeñepolítica', en la que se acaba de constituir como víctima el entonces candidato Gustavo Petro.



“Yo ayer le decía a Priscila que nos tenemos que poner las pilas, hay que buscar una plata para pasar debajo de la mesa, para soltarla en los departamentos (...) yo conseguí mil paquetes (millones de pesos) lo que necesito es unos empresarios y uno les da la lista. Yo tengo una empresa que les da la plata y nadie va a saber”.

En efecto, la Corte Suprema ordenó interceptar a 'Caya' Daza dentro de la investigación contra Álvaro Uribe (su entonces jefe) por presunto soborno en actuación penal y fraude procesal.



Se buscaba establecer si ella, encargada de la agenda del entonces senador, había tenido nexos con el abogado Diego Cadena, quien estaba visitando cárceles en busca de testimonios.

Las otras interceptaciones

La orden se impartió el 6 de abril de 2018 y se escuchó a Daza por un mes, periodo que coincidió con el tema de la campaña.



Y aunque para la defensa de Daza, en cabeza del penalista Iván Cancino, la Corte no debía interceptar a personas que no fueran aforadas, la ley lo permite.



Pero hay una segunda tanda de audios, en los que 'Caya' Daza deja su alcance dentro del gobierno, que aún no han sido legalizados. Estos fueron ordenados por la Fiscalía General.

Charlas con el poder

En estos audios, y en algunos ordenados por la Corte, 'Caya' Daza habla con la secretaria jurídica de Palacio, con miembros del partido Centro Democrático e incluso con Tomás Uribe, hijo de Álvaro Uribe.



"No hay ningún delito en las conversaciones que se están sacando de nuevo. La gente en sus conversaciones íntimas habla cosas ciertas y otras no. Le repito que no hay nada ilegal y que simplemente se habló más de la cuenta", le dijo a EL TIEMPO el abogado Cancino.



De hecho, señala que no es cierto que Daza se hubiera reunido con alcaldes o con la exgobernadora Oneida Pinto.

Sin embargo, llaman la atención los alcances de una persona a la que describen como una simple asesora.



En efecto, Caracol reprodujo unas charlas en las que Daza habla con el congresista Juan Manuel Daza, Alicia Arango y con la secretaria jurídica de Palacio, Clara María González.



María Claudia Daza: Doctora Clara.



Clara María González: Qué hubo, Cayita, te llamaba para decirte que fallaron el proceso de pérdida de investidura a favor de Iván (Duque), ¿oíste?



María Claudia Daza: Qué emoción. Qué maravilla.



Clara María González: Qué emoción. Imagínate, y todas las estupideces que estaban diciendo Paloma y Barbosa, que medidas cautelares, que irnos en contra del Consejo de Estado, se ponían a trinar una cantidad de estupideces, porque no hicieron sino trinar.

Alicia Arango: Pero ¿qué tal lo de Ernesto Macías? Manda huevo. Manda huevo, ¿no?



María Claudia Daza: Macías es un comodín, Ali, él está en el agua fría y en la tibia.



Alicia Arango: Sí, pero es bien grosero, ¿no?



María Claudia Daza: Ah, no, grosero es porque no tiene cultura, Ali, ¿entiendes?

¿En qué va la 'Ñeñepolítica'?

La más reciente actuación dentro de la llamada 'Ñeñepolítica' se efectuó hace 20 días, cuando la Fiscalía ordenó una búsqueda selectiva, con miras a legalizar las interceptaciones que el ente acusador le hizo a 'Caya' Daza.



La defensa de la exasesora de Uribe está pidiendo que, antes de seguir adelante con el caso, se establezca plenamente que su clienta es quien habla.



Y el senador Gustavo Petro designó abogado —Juan Carlos Trujillo— para conocer todo el proceso, en su calidad de víctima.

