Audio de pelea con exfiscal de hierro que ahora defiende a alias Messi

Un insólito enfrentamiento jurídico se acaba de presentar entre los fiscales que estaban legalizando la captura de Jhon Fredy Zapata Garzón, alias 'Messi' o 'Candado', y una de sus abogadas (la suplente). Todo quedó grabado en audios que EL TIEMPO obtuvo en exclusiva (ver nota abajo).



Zapata Garzón fue capturado por la Fiscalía y la Policía el pasado 1 de diciembre dentro de una operación de extinción de dominio por cerca de 4 billones de pesos. En su momento el fiscal Francisco Barbosa señaló que esta organización estaría asociada al Clan del Golfo.



(Lo invitamos a leer: Los incómodos nexos de influyentes palmeros con alias Maracuyá)

La ex fiscal Carrasquilla le exigió a su compañero respeto porque ella nunca se hizo llamar la dama de hierro, sino por el contrario fue un calificativo que le dieron algunos medios FACEBOOK

TWITTER

Por eso, a todos los que estaban en la sala de audiencia los sorprendio ver en la bancada de su defensa a Claudia Carrasquilla.



(Además: De descanso en Barú y con 3 cirugías, cae capo de ‘clan del Golfo’)



Se trata de la otrora fiscal de hierro, que persiguió desde Medellín y luego en Bogotá a decenas de estructuras de narcotraficantes y de sicariato. De hecho, llegó a ser una de las funcionarias más temidas y custodiadas del país.

La Fiscalía aseguró que alias Messi o 'Candado' hacia parte del Clan del Golfo. Foto: Ministerio de la Defensa

Pero la reputada exfiscal ahora estaba al otro lado de la sala de audiencias, como abogada suplente de alias 'Messi' a quien la Fiscalía señala de facilitar el ocultamiento de dineros oscuros en el patrocinio de jugadores de fútbol profesional y grupos musicales.



(En contexto: La 'fiscal de hierro' y el general que tienen que enfrentar el hampa)



“Antes de comenzar nuestra intervención queremos hacer un llmado de atención en una situación que preocupa, me gustaría que de su parte señoría, verificara esta situación y es si la señora abogada, la doctora Claudia Carrasquilla se encuentra impedida o no para participar de estra audiencia, porque razón: resulta que ella durante un buen tiempo ostentó altos cargos en la fiscalía donde combatió al Clan del Golfo y se hacía llamar la dama de hierro", dijo el fiscal del caso.

Audio de pelea con exfiscal de hierro que ahora defiende a alias Messi Audio de pelea con exfiscal de hierro que ahora defiende a alias Messi El audio embebido no es soportado

El agarrón judicial

El funcionario judicial destacó que la ex fiscal combatió a delincuentes de la llamada Oficina hasta el Clan del Golfo pasando por todas estructuras de dicha organización.



(En contexto: Fútbol, esmeraldas y coca, lo que hunde a Horacio Triana en EE. UU.)



El fiscal, al intervenir ante la juez de garantías, aseguró que Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, incluso le puso precio a la ex fiscal Carrasquila, mientras ella lo perseguía a él: “Que ella manifieste en el audio a viva voz si hay un impedimiento de su parte” reiteró el funcionario de la Fiscalía al destacar que esa audiencia justamente era para decidir la suerte jurídica de personas asociadas al denominado Clan del Golfo.

Audio de pelea con exfiscal de hierro que ahora defiende a alias Messi Audio de pelea con exfiscal de hierro que ahora defiende a alias Messi El audio embebido no es soportado

¿Inhabilidad?

A su vez la ex fiscal Carrasquilla le exigió a su compañero respeto por cuanto ella nunca se hizo llamar la dama de hierro, sino por el contrario fue un calificativo que le dieron algunos medios de comunicación.



En la audiencia Carrasquilla aclaró que no solo adelantó acciones contra el Clan del Golfo sino contra otras organizaciones criminales cuando ocupó la fiscalía contra el crimen organizado.



Aseguró que desde febrero de 2020 cuando dejó de pertenecer a la Fiscalía, su calidad de abogada le permite prestar sus servicios jurídicos.

Puedo trabajar porque tengo una tarjeta profesional que no me la han suspendido, por el hecho de haber salido de la Fiscalía no implica que a mi me suspendan mi tarjeta FACEBOOK

TWITTER

“Desde el 13 de febrero de 2020, yo puedo trabajar porque tengo una tarjeta profesional que no me la han suspendido, por el hecho de haber salido de la Fiscalía, no implica que a mi me suspendan mi tarjeta profesional como abogada y como especialista en derecho penal.”puntualizó Carrasquilla.



(Puede ser de su interés: Estos son los tres sanguinarios secuaces de 'Popeye' que siguen vivos)



La abogada explicó que aunque la audiencia se iba a desarrollar por un caso abierto desde 2019, para esa época ella trabajaba en la delegada para la Seguridad Ciudadana de la Fiscalía y no conocía casos relacionados con el llamado Clan del Golfo.



(Además: Ficha de alias Popeye reaparece traficando con la mafia italiana)



Y ue enfática en que que ella no fue jefe directa de los fiscales presentes en la audiencia y que por ello rechazaba la petición de declararse impedida.

EL TIEMPO consultó a la abogada Claudia Carrasquilla y fue enfática en señalar que no quiere que su nombre sea realcionado con esa organización por cuanto ella es defensora suplente de Horacio Luna, abogado principal de la defensa de alias Messi y los otros 7 capturados dentro de la operación de la Fiscalía y la Policía.



Al finalizar la diligencia la defensa de los capturados también pidió suspender la audiencia al señalar que la juez no era competente desde el punto de vista territorial, por cuanto a su parecer esa audiencia se debió haber llevado a cabo en el eje cafetero y no en la ciudad de Medellín.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)Los capturados, que quedaron privados de la libertad hasta que se tome una decisión final sobre esta solicitud.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET