Claro y Banagrario se enfrentan por contrato de $120.000 millones

La empresa Comcel (Claro), acaba de radicar una dura carta en el Banco Agrario sobre presuntas irregularidades en una invitación pública para "Prestar los servicios de TIC de conectividad y seguridad informática requeridos para el funcionamiento y operación del Banco”.



En comunicación dirigida al presidente de la entidad, Francisco José Mejía, fechada el 15 de julio, aseguran que Colombia Telecomunicaciones S.A. -otro de los interesados en el contrato- ha accedido a "información privilegiada con la anuencia del Banco Agrario".El monto de la contratación es de 120.000 millones de pesos.



"A pesar de que Comcel sustentó robusta y oportunamente las razones por las cuales

los Documentos Revelados tenían el carácter de reservados, el Banco Agrario decidió

de forma unilateral proceder con la revelación a Colombia Telecomunicaciones S.A. de documentos catalogados expresamente como confidenciales por Comcel S.A.", dice la carta, conocida por EL TIEMPO.



Según Comcel S.A. se les pidieron, entre otros, "Formato No. 9 - CENTROS DE ACOPIO, Formato No. 10 - ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA, Formato No. 11 - COBERTURA DE SD WAN, Formato No. 12 - SOPORTE A LAS SOLUCIONES OFERTADAS, Formato No. 13 -EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO, Formato No. 14 - COTIZACIÓN Y PRECIOS

UNITARIOS, AVAL DE LA OFERTA PRESENTADA, DATASHEETs".

¿Trato preferencial?

Para la representante legal de Comcel S.A., Hilda María Pardo Hasche (quien firma la carta), el develamiento no autorizado de información deja en evidencia un trato preferente para Colombia Telecomunicaciones S.A., y asegura: "(...) el Banco Agrario de forma subrepticia reveló a Colombia Telecomunicaciones S.A. el detalle técnico de los documentos catalogados como confidenciales por Comcel S.A. sobre los cuales ni siquiera se tomó la molestia de solicitar a su titular (Comcel S.A.) autorización para proceder con su revelación".



Pardo Hasche también dice que, contrariando lo dispuesto en la regulación aplicable

en materia de secretos profesionales y los compromisos asumidos por el Banco Agrario en relación con la confidencialidad de la información de Comcel S.A., "la entidad procedió con la revelación de secretos empresariales nada más ni nada menos que a su competidor Colombia Telecomunicaciones S.A.".

Tras señalar que, en su criterio, el competidor no cumple con requisitos (en ancho de banda, por ejemplo), Comcel señala que les han dado la oportunidad de subsanar extemporáneamente un requisito que asigna puntaje.



Y agregan que, para ellos, hay evidencia de que el competidor ha tenido acceso a información privilegiada.

EL TIEMPO se comunicó con el presidente del banco quien fue enfático en que la entidad actuó de manera transparente.



"Hemos demostrado absoluta transparencia en la contratación, que nos ha permitido ahorrar más de 65.000 millones de pesos", señaló Francisco José Mejía.



Y agregó que la entidad brindó todas las garantías y se tuvo el acompañamiento de la Universidad de Los Andes dentro del proceso.



Tras advertir que si bien ya hay un ganador, dijo que el contrato todavía no se ha adjudicado. Y recordó que Colombia Comunicaciones, quien sacó mayor puntaje, también envió una carta a las autoridades quejándose de supuestas anomalías y ya retiró dicha comunicación.



Finalmente, manifestó que evaluarán la carta de Comcel y que no permitirán que exista ningún manto de duda sobre un proceso transparente del banco. De hecho, no descarta opciones legales.



