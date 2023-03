El penalista Ricardo Giraldo, abogado designado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o 'clan del Golfo' para los acercamientos con el gobierno Petro, se declara preocupado, sorprendido y hasta triste por la decisión de suspender el cese al fuego con esa organización criminal.



"El Presidente sigue gobernando y lanzando noticias tan delicadas y desconcertantes por Twitter. Eso genera más pánico en la población porque no se entiende qué está pasando", le dijo el penalista a este diario.

He ordenado a la Fuerza Pública reactivar todas las operaciones militares contra el Clan del Golfo. Se suspende el cese bilateral con este grupo al margen de la ley. No permitiremos que sigan sembrando zozobra y terror en las comunidades. — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 19, 2023

La reunión confidencial

Y agregó que están desconcertados de que -en su criterio- Petro se haya "saltado" a su comisionado de Paz, Danilo Rueda, y de que los ataques de otros grupos armados (que impactan helicópteros, combaten con el Ejército y vuelan oleoductos) no generen reacción ni decisiones en el Gobierno.



"Suspender el cese al fuego no era la reacción que se esperaba por parte del Gobierno, máxime cuando la semana pasada nos habíamos reunido incluso con organismos internacionales (con la embajada de Suecia, Suiza, Noruega, con la misión de verificación de las Naciones Unidas, con Mapp OEA, con la Conferencia Episcopal) y claro, con el comisionado de Paz, Danilo Rueda", le reveló Giraldo a EL TIEMPO.



Según dice, en esa reunión se llegaron a unos acuerdos -previos a los acercamientos con las AGC- de conformar el mecanismo de seguimiento y monitoreo al cese bilateral al fuego.



"A partir de allí se iban a empezar a construir los protocolos para el cese bilateral al fuego. Entonces, esa decisión del Presidente se recibe con sorpresa, tristeza y preocupación", explicó.

Hace pocos minutos se presentó la quema de por lo menos 4 vehículos de carga y 2 buses de transporte público en carreteras del Bajo Cauca.



REPUDIO TOTAL a quienes insisten en sembrar zozobra y terror ante ofensiva de la fuerza pública contra los ILEGALES. pic.twitter.com/6oKIx4A9Sh — Aníbal Gaviria Correa (@anibalgaviria) March 19, 2023

¿Dónde están las pruebas?

Y aunque se abstuvo de entregar detalles de la reunión, señaló que fue en Bogotá, que duró más dos horas y se llevó a cabo en una de las sedes diplomáticas. Además, que se estaba apuntando a construir el sistema de verificación. Por eso le preocupa qué va a pasar con esas misiones extranjeras que se ofrecieron a apoyar el proceso y que ahora quedan en peligro si van a terreno.



"Esa fue la primera reunión que tuve como abogado de las AGC con el alto comisionado de Paz, Danilo Rueda. Él quiso hacerlo con estos organismos para que fueran testigos de lo que allí se hablara. Se habló de qué era lo que se necesitaba para avanzar hacia unos diálogos más completos", señaló Giraldo en diálogo con EL TIEMPO.



Y agregó que el sistema de monitoreo es la única forma que tienen las partes para verificar "de propia mano" qué es lo que está pasando en determinadas zonas: "Si lo que se dice son solamente chismes, rumores, comentarios o existe evidencia plena de que un actor del conflicto está violando el cese bilateral al fuego".

¿Alguien está saboteando el proceso?

Vehículos quemados en el Bajo Cauca. Foto: Denuncias Antioquia

El penalista dice que él ya les había transmitido a sus clientes los resultados de ese primer acercamiento y lo recibieron con buen ánimo y que seguían en búsqueda de la paz, atendiendo el llamado que el propio Gobierno les hizo.



"No se nos puede olvidar es que las AGC se unen a la paz y contratan asesoramiento jurídico porque el Gobierno les pidió que se sumaran a la 'paz total'. No sabemos qué pasó", recalcó Giraldo.



Y llamó la atención en que no se trata de un rompimiento sino de una suspensión del cese al fuego: "Supongo que habrá nuevas discusiones porque esto no se puede dejar así. La idea es frenar un sufrimiento para la comunidad".



En cuanto a la evidencia que el ministro de Defensa, Iván Velásquez, dice tener sobre los ataques del 'clan del Golfo' en el bajo Cauca, el abogado señaló que les llama la atención que esta semana se registraran muertes de militares, ataque a un helicóptero, enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla y hubo secuestros sin que pasara nada.

Armas, munición, uniformes y equipos de comunicación se incautaron tras enfrentamientos del Ejército con el Eln. Foto: Ejército y Fuerzas Militares

Ricardo Giraldo, abogado de las AGC. Foto: Archivo Particular

"Y, el domingo, sale en noticias la quema de seis vehículos y el Presidente sale a hacer el anuncio de la suspensión del cese al fuego con las AGC. Se estratificó el conflicto, tal como lo venían anunciando algunos defensores de derechos humanos. Todo lo que pase en las zonas en donde tienen injerencia las AGC es motivo de levantamiento de cese al fuego. Pero lo que pasa en otras zonas es tolerado por el Estado", señaló.



Las AGC dicen que no son ellos los autores de los hechos vandálicos. Por eso, creen que puede haber un intento de saboteo: "No pueden frenar un cese al fuego sin verificación".



Y el abogado reiteró que tal como está el articulado de la ley de sujeción, nadie se va a someter a esta. Además, le llama la atención que otroras pacifistas (incluidos senadores) ahora estén hablando de atacar a las AGC con toda la fuerza del Estado.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

