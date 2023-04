Un audio, de cerca de 8 minutos, revelado por EL TIEMPO, confirma la tensión que se sigue registrando entre el gobierno Petro y el ‘clan del Golfo’ o Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), grupo armado ilegal de cerca de 8.000 hombres.



(Le invitamos a leer: Exclusivo: filtran audio del comisionado hablando de presión de 'clan del Golfo')



El pasado 18 de marzo, el presidente Gustavo Petro puso fin al cese bilateral del fuego con esa organización criminal, tras señalar que estaba detrás de hechos delictivos en el Bajo Cauca.

Facebook Twitter Linkedin

En el video difundido, alias Javier comandante general de las AGC aparece con otros jefes del estado mayor del ‘clan del Golfo’. Foto: Archivo particular

La reunión reservada

Facebook Twitter Linkedin

El presidente Gustavo Petro. Foto: Néstor Gómez. CEET / Presidencia

A partir de esa fecha, los cabecillas del ‘clan’ han emitido videos y comunicados culpando al Gobierno de incumplir sus promesas de campaña sobre la paz.



Y el miércoles, 5 de abril, salieron a asegurar que el comisionado de Paz, Danilo Rueda, estaba revictimizando a miembros de comunidades.



(Le podría interesar: La mujer, los vuelos y la ‘factura’ que salpican el exitoso momento de Ecopetrol)



En el nuevo comunicado hacen mención de un audio de Rueda en el que —dicen—, se refiere, en términos desobligantes, a su organización y busca evitar una serie de actividades que la comunidad prepara de cara al 9 de abril, el Día Nacional de las Víctimas.

Audio comisionado Parte 1 Esta es una parte de la reunión del comisionado de Paz, Danilo Rueda con víctimas. El audio embebido no es soportado

EL TIEMPO obtuvo el audio en primicia —grabado hace una semana— y en este Rueda advierte que el Gobierno está enterado de que el ‘clan del Golfo’ está presionando a grupos de víctimas y hasta tienen una lista para que los apoyen el 9 de abril.



(Le sugerimos leer: Alias Sussy, la poderosa china capturada en Bogotá)



Además, se refiere a reuniones con alias Siopas, uno de los cabecillas de esa organización, y dice que lamenta su muerte. Y, en varias ocasiones, conmina a las víctimas a que les informe a las Agc que no lleven a cabo lo que tienen planeado: “Lo del 9 de abril les puede salir muy mal” .

Facebook Twitter Linkedin

Alias 'Gonzalito', cuarto en la línea de mando del Clan del Golfo, está enfrentado a las disidencias del frente 18 de las ex-Farc. Foto: Archivo Particular

Audio comisionado Parte 2 En este aparte del audio, el comisionado señala "lo del 9 de abril les puede salir muy mal". El audio embebido no es soportado

Los antecedentes

El tema tiene en alerta a las autoridades porque esa organización ilegal ya ha paralizado por semanas a regiones enteras cuando ha ‘decretado’ paros armados.



(Además: El correo que les llegó a víctimas de estafa del ‘jet set’ bogotano)



“¿Cuál es la invitación? Que ellos entiendan y comprendan que lo del 9 de abril les puede salir muy mal (...). Han ido de lugar a lugar haciendo un listado (...). Han llamado a los líderes y lideresas, han ido asustados. Las víctimas no pueden ser instrumentalizadas por nadie”, advierte Rueda.

Audio comisionado Parte 3 En este aparte de la conversación el comisionado de Paz habla sobre apoyar a víctimas en actividades de Paz. El audio embebido no es soportado

Otras frases de Rueda

Hoy podría estar vivo Giovanni y otros de ellos (...) muchos vivirían más tranquilos sin zozobra ni presión FACEBOOK

TWITTER

En el audio, también se puede escuchar cuando el comisionado le solicita a los asistentes de la reunión que no grabaran su intervención, debido a que tenía carácter de reservada.



(También: Atención: Caracas deporta a 'Castor', el capo que aterroriza a Barranquilla)



Posteriormente, Rueda los invita a llamar a las Agc a parar la presión y a llevarlos a un entendimiento, sabiduría y comprensión: "Hoy podría estar vivo Giovanni y otros de ellos (...) muchos vivirían más tranquilos sin zozobra ni presión (...) Sabemos que en la Tanela hay restos de seres humanos que ustedes conocieron (...) por eso se hizo un cese de fuego, pero ellos mataron a unas personas en el sur de Bolívar".

​

También les dice a las víctimas que no pueden ser instrumentalizadas por nadie. "Ni por el Gobierno, ni por un partido político, ni por un grupo armado. Imagínense al Eln haciendo eso, a las disidencias de las Farc, los militares, la Policía (...)", señala.

Facebook Twitter Linkedin

Muerte de alias Siopas, capo del 'clan del Golfo'. Foto: Policía Nacional / Archivo particular

Audio Comisionado Parte 4 En este aparte de la conversación el comisionado habla de que sostuvo reuniones con 'Siopas'. El audio embebido no es soportado

El lamento por 'Siopas'

En su intervención, el comisionado se refirió al crimen de alias Siopas: "El Gobierno quiere conversar, pero la conversación tiene unos acuerdos. Yo me he reunido con algunos de ellos. Yo lamento la muerte de 'Siopas'. Estuvimos hablando con él, la iglesia católica, otras iglesias y varias embajadas y él estaba (inaudible). Y 20 días después lo mataron. Quién lo mató, por qué lo mataron, son problemas de ellos. En los temas de la familia uno no se mete salvo sea su propia familia. Ellos dicen 'nosotros no nos metimos en el Bajo Cauca y resulta que se demostró".



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



El funcionario también lanzó en el encuentro, un segundo mensaje: "Vamos a suponer que a ustedes no les han dicho nada ni los han presionado. Pues uno les sugiere que no hagan nada. Que quieren hacer una actividad por la paz. Nos metemos como Oficina de Paz, nos metemos con las iglesias y hacemos algo donde ustedes dignifiquen su día. Es un compromiso como propuesta para que la piensen", dijo.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook