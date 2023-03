La primera alerta llegó del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria. Luego, el propio presidente Gustavo Petro puso sobre el tapete que si el 'clan del Golfo' estaba detrás del paro que golpea al Bajo Cauca, "no quiere la paz".



Ahora, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, señala que no hay duda de que esa organización criminal está detrás del paro en Antioquia que ya deja comercios vandalizados, carreteras bloqueadas, ambulancias y camiones incinerados y pérdidas económicas que bordean el medio billón de pesos.

Lo que está ocurriendo en Cáceres no es una protesta social sino un bloqueo criminal. Y en medio de todo, la Policía Nacional logró evacuar vía aérea a esta anciana del corregimiento Jardín de Tamaná, quien requería urgente atención médica. pic.twitter.com/5qtFlZ1XcM — Iván Velásquez Gómez (@Ivan_Velasquez_) March 12, 2023

Se espera un pronunciamiento del comisionado de paz, Danilo Rueda, quien había emplazado a esa organización criminal a manifestar si tenía o no voluntad de paz.

Las advertencias

Ante ese llamado, el 'clan del Golfo', o Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AUC), como se hacen llamar para obtener estatus político, nombró a un grupo de abogados para entrar a hablar con el gobierno del proyecto de ley de sujeción y desmantelamiento de organizaciones criminales.

Ricardo Giraldo, abogado. Foto: Archivo particular

En la primera entrevista concedida, el penalista Ricardo Giraldo (cabeza del grupo de abogados que representa a las AUC) le dijo a EL TIEMPO que el articulado era absurdo e inviable.



Según dijo el pasado martes, cuando la situación en el Bajo Cauca ya se estaba saliendo de madre, sería un entrampamiento para este tipo de organizaciones al no hablar de extradición, dejación de armas y recuperación del territorio bajo su dominio por parte del Gobierno.



Además, se quejó de que estuvieron equiparando a una organización de 9 mil hombres en armas, con bandas de barrio.

La carta de Salvatore Mancuso dirigida al presidente Gustavo Petro. Foto: Captura de documento

Giraldo, que tomó distancia de los hechos violentos que se le estaban atribuyendo a sus clientes, agregó que estaban listas las sillas y la mesa para empezar a dialogar con el comisionado Rueda, a quien ya le había notificado que él era el nuevo vocero de las AGC y no el facilitador nombrado por el Gobierno.



Dos días después, EL TIEMPO reveló en primicia una carta del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, en la que convoca al Gobierno a una audiencia pública para debatir el sometimiento.



En un tono similar al del abogado Giraldo, el exparamilitar recuerda que la paz y desmovilización con las Autodefensas fue un fracaso. Y agrega que sería un entrampamiento si se sigue la misma ruta. De hecho, también habla de que el tema de la extradición sebe ser debatido.



De hecho, advirtió que la paz no es un tema exclusivo de la oficina del Comisionado de Paz.



Estos jóvenes no han recibido estudio y por ello ni saben que se convertieron en violadores de derechos humanos. No les importa. Recibieron dineros del clan del golfo para hacer daño y hacer pasar esa violencia como un paro social. Dañan a su propio pueblo y a su familia https://t.co/Q16l3eHNfQ — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 12, 2023

El presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de Twitter aseguró que: "Estas estructuras son también hijas de un fracaso: el del proceso de paz con los paramilitares. El Estado no ha sido capaz de ejercer soberanía en las zonas donde organizaciones armadas deciden dejar las armas. El Estado no solo son armas sino democracia y justicia social (...) estos jóvenes no han recibido estudio y por ello ni saben que se convirtieron en violadores de derechos humanos. No les importa. Recibieron dineros del clan del golfo para hacer daño y hacer pasar esa violencia como un paro social. Dañan a su propio pueblo y a su familia".



Y agregó que: "El 'clan del golfo' es heredero de las estructuras paramilitares del Urabá, por ello fue creado por el mismo Estado, pero cobró autonomía con el narcotráfico y la minería ilegal. Actúa sobornando funcionarios y con el terror sobre la población".

¿La misma estrategia del Eln?

Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo. Foto: Archivo particular

Fuentes en Antioquia le dijeron a EL TIEMPO que es claro que las AGC están presionando no solo el tema del manejo de la minería ilegal, que en esa zona del país maneja el 'clan del Golfo': "Están presionando para que se modifique el articulado de la ley de sometimiento".



Y agregan que, tal como está pasado con el Eln, que dialoga y a la vez vuela oleoductos, esta organización criminal quiere plantear la misma dinámica.



No obstante, la gran diferencia se llama "estatus político". El Eln lo tiene pero las AGC no. Y con este tipo de violencia se alejan aún más de una posible negociación con el Gobierno.



