Citan a abogado de Uribe a imputación, con medida de aseguramiento

Diego Javier Cadena Ramírez, abogado del expresidente Álvaro Uribe, fue citado a audiencia de imputación de cargos y la Fiscalía solicitará medida de aseguramiento intramural en su contra.



Así lo acaba de confirmar a EL TIEMPO en exclusiva, con una fuente del Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao.

​

De acuerdo con la fuente, si bien en el sistema aparece registrado un último movimiento del proceso de octubre pasado, se está registrando un oficio que indica que Cadena deberá presentarse el próximo 18 de febrero de 2020, al igual que su socio y amigo Juan José Salazar, para responder por el delito de soborno en actuación penal.

"La diligencia se reflejará en pantalla 24 horas antes de la audiencia, cuando se asigne de manera aleatoria el juzgado que la efectúa", le informaron a EL TIEMPO en exclusiva, la mañana de este lunes, en el Centro de Servicios de Paloquemao.



La citación está relacionada con la investigación que le sigue la Fiscalía, por la presunta comisión del delito contra la recta y eficaz administración de justicia.



El ente acusador investiga a Cadena, de 39 años, por hacerles pagos a testigos, dentro del proceso que la Corte Suprema de Justicia le sigue a Uribe por presunto fraude procesal y soborno a testigos.



Tal como lo anticipó EL TIEMPO, Cadena -conocido por defender a narcotraficantes del norte del Valle-, le entregó al menos 7 millones de pesos al ex paramilitar Carlos Enrique Vélez, citado como testigo de la defensa del ex presidente.

Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao. Foto: EL TIEMPO

Este diario reveló en primicia que Vélez, conocido en el mundo del hampa con el alias Víctor y exintegrante del frente Cacique Pipintá de las Autodefensas, dijo que recibió varios giros y plata en efectivo de manos de Cadena.



Hubo una consignación por 2 millones de pesos a una familiar; y la entrega de otros dineros a través de Juan José Salazar, socio de Cadena.



Vélez tiene recibos de Supergiros S. A., por más de 4 millones de pesos, a nombre de María Elena Vélez Ramírez.



Incluso, la oficina de Cadena elaboró una carta, el 11 de julio de 2018, en la que admite pagos. Pero lo atribuye a una supuesta acción humanitaria.

Este, sin embargo, no fue el único caso.

Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao. Foto: EL TIEMPO

Hay otro pago a otra testigo dentro del mismo proceso contra Uribe.

Se trata de Eurídice Cortés, alias Diana, jefa política de las Auc en Caldas.



Inicialmente, 'Diana’ aseguró que Vélez les estaba sacando plata a los abogados de Uribe por su testimonio. Y agregó que él no era ningún jefe paramilitar. Además, que ella había ido a decir eso a la Corte sin recibir un solo beneficio ni centavo de Cadena.



Sin embargo, acabó admitiendo la recepción de lo que llamó unos viáticos para ir a hablar con otros potenciales testigos.

"Me dieron 700.000 pesos, pero yo no lo hice con mala intención; fue algo que me dieron para ver si podía conseguir otros exmiembros de las autodefensas", admitió alias Diana.



A Cadena también se le cuestiona el hecho de que actuó como apoderado de Uribe, en una diligencia ante la Corte, sin haber presentado poder.

Además, por haber elaborado de su puño y letra cartas con las versiones de los potenciales testigos, aduciendo en algunos casos que no sabían escribir bien, lo que resultó falso.

El paramilitar Carlos Enrique Vélez entregó recibos de los pagos de la oficina de Diego Cadena. Foto: Archivo particular

El abogado de Uribe insiste en que ha actuado apegado a la ley pero la Fiscalía indagaba si se trataba de un modus operandi y si se extendió a testigos en Estados Unidos, especialmente a mafiosos a los que Cadena ha asistido judicialmente.



Al respecto, el expresidente le dijo a la Corte en su indagatoria que Cadena nunca le consultó esos pagos y que si lo hubiera hecho, le habría dicho “terminantemente no”.



De hecho, allegados al ex mandatario manifestaron que Cadena le mintió a la Corte cuando dijo que ya había recibido honorarios del ex mandatario.



Sí bien Uribe admite que acordó pagarle con un lote en Montería, no le ha desembolsado un solo peso.



EL TIEMPO ha intentado comunicarse en varias ocasiones con Cadena, pero no ha respondido.





