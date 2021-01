Citan a imputación de cargos a Esther Ventura por caso Lafrancol

La Fiscalía acaba de tomar medidas de fondo dentro de la investigación que adelanta en contra de la empresaria Esther Isabel Ventura, vinculada a la venta del laboratorio Lafrancol.



Tal como lo reveló EL TIEMPO, para el 13 de enero estaba citada por séptima vez para una diligencia de conciliación y/o traslado de escrito de acusación. Sin embargo, la defensa de la empresaria, en manos del exmagistrado Ricardo Calvete, le presentó un memorando al fiscal del caso, anunciando que no asistiría.



Los primos de la empresaria -Viviane Ventura y Michael Ventura-, aseguran que, durante años, Esther Ventura dejó de pagarles los dividendos e incluso se les ocultaron las cifras reales del negocio, señalamientos que la empresaria niega y que la Fiscalía indaga desde 2013, cuando la llamó a interrogatorio.



Sin embargo, en diálogo con EL TIEMPO y en el memorando a la Fiscalía, el abogado Calvete explicó que el proceso contra su clienta Esther ventura no se debe adelantar por el procedimiento abreviado sino por el ordinario, tal como lo indicó la resolución 00279 de 2019, emanada de la propia Fiscalía. Y así se lo hizo saber al fiscal del caso, Mario Antonio Chaves Rodríguez.



Para Calvete, no se trata de un asunto menor, ya que viola el debido proceso de Esther Ventura. Además, el abogado insiste en que no existe ningún delito y en que la propia Fiscalía ya había archivado el caso en 2017.

La nueva decisión

EL TIEMPO estableció que el fiscal Chaves conceptuó que, aunque es autónomo en sus decisiones, es viable el trámite a través de la vía ordinaria, como lo señaló Calvete. Y de manera inmediata, solicitó una nueva audiencia que fue citada para el próximo 4 de marzo.



Pero esta vez, según consta en registros del Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao, hay tres audiencias dentro del caso: una por contumacia; otra para formulación de imputación y otra más para solicitud de medida de aseguramiento por el presunto delito de estafa agravada.El penalista Jaime Lombana, abogado de Viviane Ventura y Michael Ventura en este proceso, ya había solicitado que se aplicara la contumacia.

'No estamos eludiendo la audiencia'

Calvete le dijo a EL TIEMPO que no están eludiendo la audiencia y que las diligencias se habían cancelado en anteriores ocasiones porque otra fiscal que llevaba el caso había decidido archivarlo.



"Duró archivado varios meses y en 2017 resolvieron desarchivarlo sin que existieran elementos nuevos", explicó.



Y agregó que un tribunal de arbitramento en París había calificado como válido un contrato de transacción adelantado entre su clienta y sus primos, por la participación que estos últimos tenían en el laboratorio: "Ya hubo una transacción y eso hizo tránsito a cosa juzgada. La Corte Suprema les negó la nulidad del fallo arbitral".

La nueva audiencia sobre el caso está programada para el próximo 4 de marzo. Foto: Fiscalía General de la Nación

Las cifras

Pero Viviane Ventura y Michael Ventura insisten en que su prima los engañó al decirles que Lafrancol costaba 40 millones de dólares y venderlo meses después en 562 millones de dólares.



Así las cosas, si la audiencia del 4 de marzo finalmente se realiza, este pleito, que completa 9 años, terminará ante un juez de la República.



Según Calvete, está de acuerdo en que un juez defina de una vez por todas el caso.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET