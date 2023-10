La tormenta política que desató en Cesar orden de captura a la poderosa Cielo Gnecco

Faltando tan solo dos semanas para las elecciones regionales, la poderosa casta política de los Gnecco acaba de recibir un duro golpe. Tal como lo reveló en primicia EL TIEMPO, la Fiscalía intenta hacer efectiva una orden de captura contra Cielo Gnecco Cerchar, la matrona de ese clan del Cesar, con alcance en La Guajira.



(Lo invitamos a leer: Atención: orden de captura contra Cielo Gnecco, ex primera dama del Cesar)



La versión de un paramilitar vincula a Cielo Gnecco Cerchal con los homicidios de dos contratistas de la Gobernación, en 2002, a los que se les estaba cobrando una extorsión por un jugoso contrato. Además, el paramilitar Salvatore Mancuso señaló que el origen de las autodefensas en esa región había entrado por la casa Gnecco.

Facebook Twitter Linkedin

Claudia Zuleta y su padre Poncho Zuleta. Foto: Cortesía

Pero más allá del tablero judicial -que está en pleno desarrollo- está el político. La revelación de EL TIEMPO desató una tormenta de poder en Valledupar en donde una candidata recibió el guiño de los Gnecco para ser la nueva gobernadora.



Se trata de Elvia Sanjuan, exalcaldesa de San Diego (Cesar), apoyada por el movimiento 'El Cesar en Marcha'. Tiene el respaldo de 'la U', los liberales, conservadores y Cambio Radical.



(Le puede interesar: Valledupar: este es el 'para' detrás de orden de captura de la poderosa Cielo Gnecco)



Las encuestan la muestra como favorita, por encima de Claudia Margarita Zuleta (hija de Poncho Zuleta) y de Katia Ospino.



En la lista de candidatos también está el exsenador Antonio Sanguino, candidato por el partido verde a la Gobernación de ese departamento.



Facebook Twitter Linkedin

Cielo Gnecco, matrona política del Cesar. Foto: Redes sociales

Este último, reacción a la orden de captura de Gnecco: "La captura de Cielo Gnecco, matrona del Clan, marca el inicio del derrumbe de la hegemonía política de este Clan. Ahora no hay que cambiar un clan por otro".



(También: Se busca hombre con el que tenía cita funcionario torturado y asesinado en Barranquilla)



Álvaro Portilla, candidato a la alcaldía de Valledupar también señaló: “Es tiempo de que caigan los clanes políticos que han destrozado y ensombrecido a la clase trabajadora, honesta y decente de este departamento (...) la orden de captura contra Cielo Gnecco Cerchiaro es un paso importante hacia la justicia en nuestro departamento. Nadie está por encima de la ley, y es crucial que se investiguen todos los casos de manera imparcial”.

La captura de Cielo Gnecco, matrona del Clan, marca el inicio del derrumbe de la hegemonía política de este Clan. Ahora no hay que cambiar un clan por otro. #DesGnequizateYa pic.twitter.com/PpzNq0Nn7A — Antonio Sanguino (@AntonioSanguino) October 10, 2023

Facebook Twitter Linkedin

Antonio Sanguino, candidato a la gobernación de Cesar. Foto: Sergio Cárdenas. EL TIEMPO

'Cerebro de la corrupción'

Facebook Twitter Linkedin

Katia Ospino, candidata a la gobernación del Cesar. Foto: @KatiaOspino

Esta última, con nombre propio, señaló a Cielo Gnecco como el cerebro de la corrupción.



“Estamos rodeados de políticos cobardes, miserables, que se unen a la corrupción del clan Gnecco, porque les tienen miedo y el miedo es lo que yo no conozco. Y, ¿quién fue el primer gobernador que escogimos por elección popular? Lucas Gnecco Cerchar, y desde 1992 hasta 2023 van 32 años, 32 años de hegemonía, 32 años de secuestros, de saqueos a este departamento, 32 años en los que nos han empobrecido, en los que acabaron el campo, le robaron las oportunidades a nuestros campesinos y además han permitido que la criminalidad y la delincuencia arropen esta región”, dijo.



(Puede ser de su interés: La carta del excapo Carlos Lehder sobre alias Mechas, su señalado heredero en Colombia)



Y agregó: “Esa estrategia de miedo tenía que romperla alguien, alguien tenía que levantarle la voz a esa señora (Cielo), alguien tenía que enseñarla a respetar el departamento de Cesar, y digo esa señora sin miedo alguno. Porque no se lo tengo. Ella es el cerebro de la corrupción en esta región. No son sus hijos, es ella el cerebro de la corrupción en esta región y a ella es la que quiero en el debate público, en el debate político para que me responda por lo que está pasando en esta región”.

Ella es el cerebro de la corrupción en esta región. No son sus hijos, es ella el cerebro de la corrupción en esta región.

-Katia Ospino FACEBOOK

TWITTER

Líderes de la zona le dijeron a EL TIEMPO que dan por descontado que la noticia judicial termine impactando las elecciones de finales de octubre.



Además, aseguran que algunos candidatos han manifestado su temor por los coletazos del proceso contra el poderoso clan Gnecco.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



La Fiscalía aún no se ha pronunciado sobre el operativo desplegado en Valledupar para hacer efectiva la captura. EL TIEMPO estableció que hubo dos allanamientos y que se verifican versiones de que Cielo Gnecco se encuentra en una hacienda en las afueras de la capital.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook