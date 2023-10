Con orden de captura vigente Cielo Gnecco se movió por Valledupar haciendo campaña

El exfiscal y ahora litigante Javier Rodríguez Bolaño se presentó el lunes pasado a la Fiscalía tercera delegada ante el Tribunal Superior de Valledupar, para notificarse de una noticia que se venía manejando bajo reserva.



(Lo invitamos a leer: Atención: orden de captura contra Cielo Gnecco, ex primera dama del Cesar)



Tal como lo reveló EL TIEMPO en primicia, se trata de la orden de captura que se profirió el pasado 6 de octubre contra la poderosa política del Cesar Cielo Gnecco, cabeza del clan Gnecco.

La marcha del sábado

Facebook Twitter Linkedin

Cielo Gnecco, matrona política del Cesar. Foto: Redes sociales

Rodríguez Bolaño también se notificó ese día de la providencia en la que, además de ordenarse la captura de Gnecco, se tumba una resolución del 30 de enero pasado, en la que un fiscal se abstenía de investigarla.



EL TIEMPO accedió a las 48 páginas de la decisión en la cual queda en evidencia que la suerte judicial de Gnecco cambió debido a la apelación que interpuso Martín Emilio Botero Duque. Se trata del procurador 177 judicial penal II, quien se opuso a la decisión en la que la Fiscalía quinta especializada decidió no investigar a la líder por secuestro extorsivo y homicidio.



(Le puede interesar: La carta del excapo Carlos Lehder sobre alias Mechas, su señalado heredero en Colombia)



“Se impone a Cielo Gnecco medida de aseguramiento con detención preventiva como determinadora de secuestro extorsivo y homicidio”, se lee en la providencia, firmada por el fiscal delegado ante el Tribunal de Valledupar Alberto Ramírez, quien declaró los hechos de lesa humanidad.

Facebook Twitter Linkedin

La casa de Cielo Gnecco, en el exclusivo barrio Novalito de Valleduár, fue allanada. Foto: Tomada de Google Maps

La casta política

Facebook Twitter Linkedin

Lucas Segundo Gnecco Cerchiaro. Foto: archivo particular

Lo que algunos en Valledupar no entienden es por qué si la orden de captura tenía fecha de 6 de octubre, Cielo Gnecco fue vista en las calles de Valledupar el sábado 7 de octubre en una marcha proselitista.



(Puede ser de su interés: Los empresarios detrás de la caleta con $6.350 millones que cayó en Bogotá)



Videos muestran a la llamada ‘Cacica’ apoyando a aspirantes que tienen el guiño de su familia, incluida una candidata a la gobernación, Elvia Sanjuán, exalcaldesa de San Diego (Cesar), apoyada por el movimiento El Cesar en Marcha, que respaldan ‘la U’, los liberales, los conservadores y Cambio Radical.



Esta se enfrenta a Claudia Zuleta (hija de Poncho Zuleta), Katia Ospino y al exsenador Antonio Sanguino (Alianza Verde).

De 'Cacica' a prófuga

Facebook Twitter Linkedin

Este es Julio Manuel Argumedo, alias Gabino, el exparamilitar que señala a la 'cacica' Cielo Gnecco. Foto: Policía Nacional

Cielo Gnecco es la madre del polémico exgobernador de Cesar Luis Alberto Gnecco, a quien la Fiscalía ha imputado por irregularidades durante su administración, en la cual ella fungió como ‘primera dama’.



Ese cargo lo ha ocupado en cuatro oportunidades. Primero, durante el gobierno de su hermano Lucas Gnecco Cerchiaro. Después fue nombrada por su entonces cuñado y gobernador, Rafael Bolaños Guerrero, quien fue destituido; y luego nombrada por su hijo, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, suspendido del cargo.



(Lo invitamos a leer: Atención: Fiscalía captura a 6 implicados en presunta estafa con criptomonedas Daily)



“La información que tenemos es que, después de la marcha proselitista, la señora Gnecco se movió de Valledupar y la orden de captura no se ha hecho efectiva. Ahora es prófuga”, señalaron fuentes judiciales.



Allegados a Gnecco le dijeron a EL TIEMPO que se va a defender de los señalamientos en su contra, que calificaron de falsos.

Facebook Twitter Linkedin

Esta es la orden de captura en contra de Cielo Gnecco. Foto: EL TIEMPO

La defensa

“Nadie se explica cómo el exparamilitar Julio Argumedo, que la señala de haber ordenado un doble homicidio de contratistas de la Gobernación, en 2002, no habían narrado ese episodio en Justicia y Paz”, explicaron.



Y agregaron que en la providencia no se cuestiona cómo Argumedo ni siquiera se acordara del nombre de las víctimas: Jairo Alberto Hernández Hinojosa y Carlos Alberto Mendoza Guerra.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



Según el exparamilitar, Cielo Gnecco pidió secuestrar y asesinar a los contratistas por no pagarle 2.500 millones de pesos.



“Para la época de los hechos, los paramilitares habían asesinado al uno de los hermanos de ‘doña Cielo’. Resulta contradictorio que ella acudiera a los asesinos de su familiar”, añadieron los allegados a Gnecco, quienes aseguran que buscarán tumbar la decisión en derecho.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook