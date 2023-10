Exclusivo: le revocan orden de captura a la 'cacica' Cielo Gnecco y le alistan homenaje

En las calles de Valledupar están convocando a un homenaje de desagravio a la llamada cacica Cielo Gnecco Cercharo, quien completaba tres semanas huyendo de la justicia con una orden de captura a cuestas por secuestro y homicidio.



EL TIEMPO reveló tanto la medida judicial en su contra como el hecho de que, inexplicablemente, participó en una marcha política en apoyo a la candidata (y hoy gobernadora electa) Elvia Sanjuan a pesar de que ya era buscada por las autoridades.

La revocatoria

Elvia Sanjuan, candidata a la Gobernación y Cielo Gnecco, durante marcha política el sábado 7 de octubre. Foto: @Elviamilenas

Este es el documento en el que le revoca la orden de captura a Cielo Gnecco. Foto: EL TIEMPO

Lo que hasta ahora se sabe es que la fiscal que se había abstenido de investigar a la llamada 'cacica', en enero pasado, recibió de vuelta el expediente y decidió revocar la decisión de su superior tras un recurso presentado por la defensa.



EL TIEMPO tiene en su poder un documento con firmas y sellos con la revocatoria, el cual está siendo verificado en el nivel central.



Este diario se comunicó anoche con la funcionaria que firma la medida. Pero antes de colgar de manera abrupta, dijo que ya no tenía el caso y que se iba a dormir.



Este diario reveló que el caso contra la poderosa política se relaciona con hechos que se remontan a 2002 con el secuestro y posterior asesinado de dos contratistas del Cesar que se habrían negado a pagar una extorsión de cerca de 2.500 millones de pesos.



El testimonio del exparamilitar Julio Argumedo pesa en su contra. Sin embargo, allegados de Gnecco han negado los señalamientos.

El desagravio

Este es Julio Manuel Argumedo, alias Gabino, el exparamilitar que señala a la 'cacica' Cielo Gnecco. Foto: Policía Nacional

Cielo Gnecco es la madre del polémico exgobernador de Cesar Luis Alberto Gnecco, a quien la Fiscalía ha imputado por irregularidades durante su administración, en la cual ella fungió como ‘primera dama’.



Ese cargo lo ha ocupado en cuatro oportunidades. Primero, durante el gobierno de su hermano Lucas Gnecco Cerchiaro.



(Además: Hombre señalado de quemar registraduría de Gamarra es conocido en la región)Después fue nombrada por su entonces cuñado y gobernador, Rafael Bolaños Guerrero, quien fue destituido; y luego nombrada por su hijo, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, suspendido del cargo.



Según fuentes locales, la familia de Gnecco preparan un acto de desagravio que se iniciaría mañana, 31 de octubre, cuando se oficialice la revocatoria de la medida.

Cielo Gnecco y Juan Manuel Argumedo alias "Gabino" Foto: Archivo particular

Según el documento, "El señor defensor de la procesada de la señora Cielo María Gnecco Cerchiaro propone la revocatoria de la detención preventiva intramural, en resumen, con los siguientes argumentos: se señala la defensa que la figura de la detención preventiva se encuentra tanto en el código de procedimiento penal del 2004 y contiene requisitos objetivos y subjetivos similares".



Además, se lee: "Los hechos ilícitos que recayeron en contra de supuestos integrantes del grupo armado ilegal se consideran cometidos con ocasión y en desarrollo del conflicto armado, en tanto que tuvieron ocurrencia en la comprensión territorial en donde desplegó el actuar delictivo el Frente "Mártires del Cesar", en el cual militó el postulado Jhon Jairo Hernández Sánchez; y, precisamente, la existencia del conflicto favoreció la comisión de este tipo de crímenes, resultando en aquellos casos que el castigo que les era infligido por la organización al margen de la ley, que derivaba en su muerte, lo fue, en muchas ocasiones, bajo los mismos presupuestos y motivaciones que en los ataques dirigidos a la población civil; y, en otros, como estrategias de actuar conjunto con miembros de las fuerzas armadas estatales, como en los casos denominados "falsos positivos".



"Lo anterior, en manera alguna resta credibilidad a lo expuesto por el postulado al momento de rendir versión respecto de los hechos confesados y que hacen parte de esta sentencia, mucho menos controvierte lo manifestado por las víctimas y testigos, ni tampoco va en contravía de lo investigado y documentado por el ente acusador, acerca del papel que pudo haber desempeñado en hechos delictivos quien a la postre resultó ultimado por miembros del GAOML al que presuntamente pertenecía; sino que, tal y como se deviene líneas arriba, la consideración acerca de la pertenencia o no al grupo armado deberá pasar por el tamiz de la garantía de la presunción de inocencia, con las consecuentes repercusiones para las víctimas indirectas en punto de reparación", dice el documento.

Los señalamientos contra Gnecco fueron hechos por un exparamilitar. Foto: Efraín Patino / AFP

Alias Jorge 40 en audiencia de la JEP para determinar su admisión. Foto: 26/01/2023 Foto: JEP

En los argumentos de la revocatoria se asegura que "Las pruebas obrantes establecen un plan criminal ideado por Gabino para extorsionar a la señora Cielo Gnecco Cerchiaro atribuyéndole la muerte de Jairo Alberto Hernández Hinojosa y Carlos Alberto Mendoza Guerra como lo testificaron Luis Francisco Robles Mendoza, alias "Amaury o 611" Jhon Jairo Hernández Sánchez alias " Centella"".



Además: "Se demostró que la orden del homicidio de los señores JAIRO ALBERTO HERNÁNDEZ HINOJOSA Y CARLOS ALBERTO MENDOZA GUERRA, fue dada por Rodrigo Tovar Pupo alias Jorge 40" a través de David Hernández alias "39" y que el móvil obedece a que estos no cancelaron una suma de dinero que a las AUC les pedía por adquirir ganancias de contratación estatal en el caso de Jairo Alberto Hernández Hinojosa y por no entregarles dinero producto de una indemnización laboral resultado de un proceso judicial el señor Carlos Alberto Mendoza Guerra".



En el documento se señala: "A los secuestrados además de dinero se les exigía entregar al grupo paramilitar a la señora Cielo Gnecco Cerchiaro, que había sido declarada junto con sus familiares, objetivo militar de las AUC, tal como testifican los desmovilizados Luis Francisco Robles Mendoza, alias "Amaury o 611" y Jhon Jairo Hernández Sánchez alias "Centella". Se demostró que no es la primera vez que el desmovilizado Julio Manuel Argumedo García, alias "Gabino" miente en procesos judiciales en temas referentes a responsabilidad por hechos cometidos durante la presencia de las AUC, sino que mintió en el proceso llevado ante la Corte Suprema de Justicia contra el señor Pedro Mudvi, y ante la Fiscalía 127 Nacional Especializada de Derechos Humanos".



Bajo esos argumentos, el documento señala: "Lo anterior desvincula a la procesada de cualquier actuación o participación directa o indirecta en los homicidios de los señores Jairo Alberto Hernández Hinojosa y Carlos Alberto Mendoza Guerra, al igual que cualquier vínculo de esta con las AUC"

