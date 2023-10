Atención: orden de captura contra Cielo Gnecco, ex primera dama del Cesar

En los círculos políticos del Cesar, ha causado asombro la reciente orden de captura contra la llamada "Cacica de la política" de ese departamento, Cielo María Gnecco Cerchar.



Cielo Gnecco, es la madre del polémico exgobernador de Cesar, Luis Alberto Gnecco, a quien la Fiscalía lo ha imputado por presuntas irregularidades que se habrían registrado durante su administración.

Lucas Gnecco exgobernador del Cesar y hermano de Cielo Gnneco. Foto: archivo particular

Gnneco ha sido cuatro veces primera dama del Cesar. Primero, durante el gobierno de su hermano Lucas Gnecco Cerchar.



Después fue nombrada por su entonces cuñado y gobernador Rafael Bolaños Guerrero, quien fue destituido y luego nombrada por su hijo, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, también suspendido del cargo.



La orden de captura sería, al parecer, por los señalamientos del exparamilitar Julio Manuel Argumedo García, alias Gabino, en un tema relacionado con derechos humanos y un homicidio.

Esta es la orden de captura contra Cielo Gnneco. Foto: Archivo particular

La decisión

EL TIEMPO estableció que el fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Valledupar, Alberto Ramírez Parra, es quien profirió la orden de captura por la presunta participación en el delito de homicidio.



"Se hizo un allanamiento a su casa y a su oficina, pero la señora Cielo no se encontraba", señalaron fuentes judiciales. De hecho, aparece vinculada al proceso en contumacia (reo ausente).

Luis Alberto Monsalvo Gnecco, uno de los hijos de Cielo. Foto: archivo particular

Cielo Gnecco es la cabeza de uno de los clanes político más poderoso del Cesar.



Su hermano Jorge Gnecco, fue señalado por el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, de "impulsar la llegada del paramilitarismo al Cesar".



(Además: El poderoso empresario al que le congelaron su fortuna por supuesta trampa a Dian)Fuentes cercanas a la familia Gnneco le informaron a EL TIEMPO que se encuentran reunidos con abogados para impedir la captura. Además, que la casa de Cielo Gnneco fue allanada en la madrugada.

Revuelo en Valledupar

Fuentes locales le aseguran a EL TIEMPO que hay revuelo en Valledupar por el despliegue judicial para ejecutar la orden de captura.



La razón: Cielo Gnecco no solo es la cabeza de un poderoso clan del Cesar sino, también, de La Guajira. Figura como Gestora Social del Cesar en los últimos gobiernos de su familia.



Además, se le atribuye influencia con políticos nacionales con los que ha sellado alianzas de cara a las elecciones .



Cielo Gnecco Cerchar es hija de Lucas de Jesús Gnecco Navas a quien describen como un viejo contrabandista.

UNIDAD INVESTIGATIVA

