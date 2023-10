Así fue como se le voló a la justicia la poderosa ‘Cacica’ Cielo Gnecco

Valledupar, la calurosa capital del Cesar, es el epicentro de una doble fuga que tiene desconcertados a varios sectores del país y que salpica a una de las castas políticas más poderosas y cuestionadas de la costa: los Gnecco.



(Lo invitamos a leer: Con orden de captura vigente Cielo Gnecco se movió por Valledupar haciendo campaña)



Durante al menos 48 horas, se mantuvo bajo reserva que un equipo especial de la Fiscalía tenía la misión de capturar a Cielo Gnecco Cerchiario, hermana, madre y cuñada de los últimos gobernadores de ese departamento, y madrina de la candidata más opcionada —según las encuestas— a heredar ese puesto en las elecciones del 29 de octubre: Elvia Sanjuan.

Facebook Twitter Linkedin

Cielo Gnecco, exprimera dama del Cesar. Foto: Gobernación del Cesar

Facebook Twitter Linkedin

Luis Alberto Monsalvo, hijo de Cielo Gnecco. Foto: Foto Archivo Particular

Pero EL TIEMPO reveló en primicia no solo la orden de captura en contra de ‘doña Cielo’ —como le dicen con temor y respeto—, sino el hecho de que pasó de ser la mujer más influyente de esa región a una fugitiva de la justicia.



Gnecco, de 85 años, es la cabeza de un clan cuyos miembros han estado desde hace décadas en la arena política y en estrados judiciales por investigaciones de corrupción y nexos con paramilitares.



(Le puede interesar: De Miami a Apulo: finquero detrás de armas que llegan a bandas criminales en Bogotá)



Su hermano Jorge Gnecco fue señalado por el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso de “impulsar la llegada del paramilitarismo al Cesar”. Su hijo, el exgobernador Luis Alberto Monsalvo Gnecco, fue acusado por corrupción por la Corte Suprema, el mismo martes en el que este diario reveló la orden de captura en contra de la llamada‘Cacica’.



Y su hermano, el también exgobernador del Cesar Lucas Segundo Gnecco Cerciaro, fue condenado por irregularidades en la celebración de cinco contratos de obras públicas.

Facebook Twitter Linkedin

Lucas Segundo Gnecco Cerchiaro, hermano de Cielo Gnecco. Foto: archivo particular

La filtración



Facebook Twitter Linkedin

Un equipo élite del CTI llegó a Valledupar para capturar a Cielo Gnecco. Foto: Archivo particular

Allegados a los Gnecco le dijeron a EL TIEMPO que los hilos del caso los está moviendo un poderoso político cesarense que alcanzó altas dignidades. FACEBOOK

TWITTER

La decisión de capturar a la matrona del clan Gnecco fue del fiscal delegado ante el Tribunal de Valledupar Alberto Ramírez Parra. Este revocó un fallo de enero pasado en el que se abstenían de procesarla y que fue apelado por Martín Emilio Botero Duque, procurador 177 judicial penal II.



Los cargos —calificados de lesa humanidad— son secuestro extorsivo y homicidio agravado. Las víctimas fueron dos contratistas de la Gobernación (en 2002) que se habrían negado a pagar 2.500 millones de pesos.



(Además: Esta es la identidad del conocido veterinario al que cogieron con arsenal en Medellín)



No obstante, allegados a los Gnecco le dijeron a EL TIEMPO que los hilos del caso los está moviendo un poderoso político cesarense que alcanzó altas dignidades a nivel nacional y que les tiene un odio visceral.



Lo concreto es que fuentes locales aseguran que hubo una fuga de información sobre el operativo de captura que provocó una segunda fuga: la de Cielo Gnecco.

Facebook Twitter Linkedin

Juan Francisco 'Kiko' Gómez, exgobernador de La Guajira. Foto: Archivo / EL TIEMPO

“Al parecer, se programó la captura para el sábado 7 de octubre porque se sabía que iba a participar en una marcha a favor de su candidata a la gobernación. Pero ante el riesgo de que se repitiera el episodio de la captura del exgobernador de La Guajira Francisco ‘Kiko’ Gómez, en donde los funcionarios judiciales fueron agredidos por simpatizantes y escoltas, se pidió apoyo local”, le dijo a este diario una fuente enterada.



Lo que ahora se cree es que algún “operador local” avisó de la llegada de agentes el CTI y el operativo se frustró.



(También: Cantante colombiano aparece muerto en un apartamento en Monterrey, México)



Y también, el plan de capturarla en su lujosa casa ubicada en el barrio Novalito, en donde un enjambre de escoltas y decenas de cámaras hicieron abortar el plan.

Facebook Twitter Linkedin

La casa de Cielo Gnecco, en el exclusivo barrio Novalito de Valleduár, fue allanada. Foto: Tomada de Google Maps

La llamada y la red

Facebook Twitter Linkedin

Un allegado a la ‘Cacica’ envió un mensaje diciendo que Gnecco había sido capturada. Foto: iStock / EL TIEMPO

Pero hay un dato que tiene inquietas a las autoridades y es que un allegado a la señalada ‘Cacica’ alcanzó a enviar un mensaje de WhatsApp diciendo que Cielo Gnecco había sido capturada.



EL TIEMPO tuvo acceso al mensaje, al que le siguió otro donde alertaban que algo había pasado.



(Le puede interesar: Los empresarios detrás de la caleta con $6.350 millones que cayó en Bogotá)



Lo que se sabe es que Gnecco pasó de ‘cacica’ a fugitiva y ya completa una semana huyendo de la justicia. Fuentes locales dicen que por simpatía y lealtad, y otras por miedo, varias familias le han dado protección a través de una red de propiedades donde ha estado escondida.

La defensa



Facebook Twitter Linkedin

Este es Julio Manuel Argumedo, alias Gabino, el exparamilitar que señala a la 'cacica' Cielo Gnecco. Foto: Policía Nacional

Se habla de que es posible que haya saltado de una hacienda en las afueras de Valledupar a La Guajira e incluso a Venezuela.



Mientras tanto, se sabe que su equipo de abogados resuelve el camino legal a seguir. Esto incluye solicitar un control de legalidad a la decisión del fiscal que ordenó la captura.



(También: El poderoso empresario al que le congelaron su fortuna por supuesta trampa a Dian)



El principal argumento es que es arbitrario que se le dé credibilidad al testimonio del exparamilitar Julio Manuel Argumedo, alias Gabino, quien acusa a la ‘Cacica’ de haber ordenado secuestrar y matar a los contratistas de la Gobernación.



Se sabe que un grupo especial del CTI la está buscando y que incluso se ha planteado una entrega, que para allegados es un camino que está descartado.

Guerra de panfletos

Facebook Twitter Linkedin

Claudia Margarita Zuleta, hija de Poncho Zuleta. Foto: Archivo particular

Mientras tanto, la orden de captura contra Gnecco le subió la temperatura a la contienda electoral.



Han empezado a circular panfletos en contra del cantante vallenato ‘Poncho’ Zuleta, padre de la candidata a la gobernación Claudia Margarita Zuleta, la segunda en las encuestas.



(Le puede interesar: Medellín: el dueño del lujoso BMW que se estrelló e incendió en la vía de Las Palmas)



En los volantes lo señalan de nexos con grupos ilegales e incluso con masacres.

De manera paralela apareció un video del hermano de uno de los contratistas asesinados supuestamente por orden de Cielo Gnecco, donde la defiende.

Facebook Twitter Linkedin

Paramilitares. Foto: Efraín Patino / AFP

“Para mí, lo que está pasando es algo que hicieron en contra de ella para trancar su política, porque lleva una carrera política ganada, los votos que tiene son ganados (...) Estamos dispuestos a que lo que haya que hacer por Cielo lo hacemos, porque ella no tiene que ver con la muerte de mi hermano”, dice.



(También: Lujos y mafia: este es el anónimo contra el exjefe de seguridad de la vicepresidenta)



Allegados a la defensa de la ‘Cacica’ aseguran que está descartada una entrega de la ahora fugitiva. Y que la providencia en su contra está llena de inconsistencias y contradicciones: “En 2002 los ‘paras’ le mataron a un hermano. Y ahora vienen a decir que ella estaba aliada con ellos y les daba órdenes. Es un montaje”.

El doble crimen y el video defendiendo a Gnecco

Facebook Twitter Linkedin

Carlos Hernández Hinojosa, hermano de Jairo Hernández Hinojosa, contratista secuestrado y asesinado. Foto: Suministrada

Julio Manuel Argumedo, alias Gabino, es el principal testigo contra Cielo Gnecco. Este asegura que dos contratistas de la Gobernación del Cesar fueron secuestrados y asesinados por orden de ella: Jairo Hernández Hinojosa y Carlos Mendoza Guerra.



Desaparecieron en abril de 2002 y se responsabilizó al frente ‘Mártires del Cesar’ de las Auc. En un video que empezó a circular en las últimas horas, Carlos Hernández, hermano de una de las víctimas, da su versión.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



“Estuve conversando con ‘39’ y lo que me exigía era que le llevara a Cielo para soltar a mi hermano. Yo le dije: ‘Eso es imposible, yo soy conocido de Cielo, nos apreciamos mucho’ (...) Entonces me pidió plata para soltarlo”, aseguró. Y agregó: “Cielo no tiene absolutamente nada que ver con la muerte de mi hermano (...)”.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook