Admiten denuncia contra Colombia por masacre ejecutada por las Farc

El domingo 23 de enero de 1994, a la una de la madrugada, 34 hombres y una mujer fueron asesinados en el barrio La Chinita, de Apartadó, mientras participaban en una ‘verbena’ para recoger fondos y comprarles cuadernos escolares.



La matanza fue ejecutada por el frente 5 de las Farc (contra algunos miembros del Epl). No obstante, se acaba de admitir una denuncia en contra el Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).



Pese al tiempo transcurrido, 27 años, y a que la justicia colombiana reconoció la responsabilidad del Estado, la defensa de un grupo de víctimas (en cabeza del abogado Javier Villegas Posada) asegura que no se han iniciado investigaciones penales o administrativas eficientes encaminadas a identificar y a agentes o ex agentes del Estado involucrados.



Las víctimas de la masacre de La Chinita eran civiles que participaban de una fiesta luego de una manifestación política del Epl. Foto: LUIS BENAVIDES / ARCHIVO EL TIEMPO.

Además, dicen que quienes cometieron la masacre debieron movilizarse por zonas militarizadas; por lo que era imposible que no fueran detectadas. A eso se une que la fuerza pública llegó al lugar dos horas después, permitiendo que los asesinos escaparan.



Y aunque hubo varios condenados, el 20 de junio de 2005, la Corte Suprema revocó, por prescripción, las condenas por rebelión y falsedad documental de algunos; decretó la nulidad de lo actuado desde la indagatoria, con respecto al resto de acusadas y dispuso la libertad de los vinculados.



La defensa

Y si bien hubo una indemnización a las víctimas, al menos 62 quedaron por fuera. Por eso se está pidiendo una reparación integral a todas las víctimas con un componente de verdad y justicia efectiva.



“La impunidad ha reinado en este caso”, señaló el abogado Villegas.

En su momento, la defensa del Estado alegó que la denuncia debía ser inadmitida porque no se han agotado los recursos internos y por ser extemporánea.

Las víctimas de la masacre fueron integrantes del movimiento político Esperanza, Paz y Libertad, conformado por desmovilizados de la guerrilla del Epl, que dejaron las armas en 1991. Foto: Raúl Arboleda / AFP

También argumentó que aunque el procedimiento penal terminó con una decisión de preclusión, estuvo debidamente motivada y no pretendió la impunidad de los responsables si no que fue el producto de la complejidad para individualizarlos. Además, que los procesos ante le jurisdicción penal respetaron todas las garantías convencionales y que la decisión definitiva de esta jurisdicción no puede ser controvertida ante el Sistema Interamericano.



Una vez sea notificada la decisión, el Estado ejercerá de nuevo su defensa. En todo caso, habrá una instancia de conciliación.

