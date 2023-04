La abogada Farlin Perea Rentería, designada por el presidente Gustavo Petro como gobernadora encargada del Chocó, sigue inaugurando obras y reuniéndose con funcionarios del nivel central para tomar decisiones presupuestales y de orden público. Este jueves, 13 de abril, tuvo una sesión con funcionarios del Ministerio del Interior para revisar las alertas tempranas en Bagadó.



(Lo invitamos a leer: Los 5 primeros movimientos del general Salamanca, nuevo director de la Policía)



Su permanencia en el Palacio Municipal ha llamado la atención porque ella misma anunció, a finales de febrero, que se retiraba del cargo luego de que se conoció una decisión del magistrado Luis Enrique Bustos, de la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá.

En efecto, el 22 de febrero se ordenó la libertad inmediata de Palacios Calderón por vencimiento de términos.



(Le podría Interesar: Aerocivil: la millonaria licitación adjudicada de madrugada y con 50 objeciones)



El caso está relacionado con un escrito de acusación que presentó, el 21 de marzo del 2021, la Fiscalía General por presuntas irregularidades en un proceso de contratación de un poco más de 2.000 millones de pesos. Las irregularidades del contrato le costaron la suspensión de su cargo al gobernador.



Sin embargo, ya han pasado 50 días desde que se profirió el fallo y el gobernador electo no ha podido ingresar a su oficina a pesar de que su antecesora dijo que ya había entregado las llaves.

Facebook Twitter Linkedin

Alfonso Prada, ministro del Interior. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

La carta al ministro Prada

"Cuando queda en libertad el gobernador electo del Chocó pudimos evidenciar que no teníamos acceso al Secop, ya no teníamos acceso al correo. De una manera muy poco amable fueron solicitadas las llaves del despacho a mi secretaria privada, yo lo que dije fue entreguemos las llaves, yo soy una persona muy tranquila que no me gusta polemizar y siempre he reconocido que en cabeza del doctor Ariel Palacio, del partido Liberal, en democracia gana en la gobernación del Chocó", dijo la gobernadora encargada.



(También: Estos son los dueños de Ultra Air, la aerolínea bajo la lupa de las autoridades)



Al respecto, EL TIEMPO conoció en primicia una carta de la defensa del gobernador, en cabeza del abogado Germán Palacios, al ministro del Interior, Alfonso Prada, en la que solicita se resuelva la situación.



En el derecho de petición, fechado el 13 de abril, asegura que se comunicaron con Presidencia y con la cartera del Interior “al desaparecer las situaciones de hecho y de derecho que motivaron la suspensión del cargo de Gobernador se debía reintegrar al cargo”. Y agrega que así el fallo de la Corte no lo señalara, el gobernador debía ser reintegrado.

Cruce de cartas

Facebook Twitter Linkedin

Documento en el que están contenidas las peticiones finales. Foto: Captura de documento

La defensa del gobernador asegura que la respuesta de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio del Interior no fue satisfactoria para el equipo judicial del mandatario, pues indicaba que no era procedente dejar sin efecto a los decretos que suspendían al exgobernador y que designaban a la gobernadora encargada Farlin Perea Rentería.



(Además: La mujer, los vuelos y la ‘factura’ que salpican el exitoso momento de Ecopetrol)



Para la defensa de Palacios Calderón, se están vulnerando los derechos políticos de su defendido, pues no se reintegra al cargo “a pesar de tener derecho constitucional y convencional a ejercer el cargo para el cual fue elegido popularmente, sin que exista una válida restricción judicial o administrativa para ello”.

Tutela de por medio

Facebook Twitter Linkedin

Farlin Perea Rentería sigue despachando desde el Palacio Municipal. Foto: Tomada de Twitter @GobChoco

Con el fin de controvertir la decisión, el equipo jurídico de Palacios interpuso una acción de tutela ante la Corte Suprema de Justicia. Aunque esta no admitió conceder la protección a los derechos presuntamente vulnerados, sí hizo claridad sobre el futuro del proceso.



(Le sugerimos leer: Las 5 fotos y datos ocultos de sofisticado narcolaboratorio incautado en España)



En el documento, conocido por EL TIEMPO, se lee: “Siendo ello así, la interpretación efectuada por el Ministerio del Interior al contenido del auto proferido el 28 de febrero de 2023, por el Tribunal demandado, frente a la procedencia de reintegrar a Ariel Palacios Calderón al cargo de Gobernador de Chocó, es propia de dicha entidad”.



Ante la respuesta de la alta corte, el abogado solicitó que sea dicha entidad la que tome una decisión respecto al reintegro, ya que la sala que concedió la libertad no tenía competencia para hacerlo y la suspensión de su cargo no hacía parte de las medidas judiciales.

Facebook Twitter Linkedin

Farlin Perea Rentería, gobernadora (e) de Chocó, saluda a Clara Luz Roldán, gobernadora del Valle del Cauca. Foto: Tomada Twitter @GobChoco

En el entretanto, la gobernadora encargada sigue ejerciendo y seguidores del gobernador electo aseguran que detrás de la dilación estaría el manejo de cupos de regalías que pasan por el Congreso.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



Lo concreto es que el gobernador sigue en el limbo mientras su proceso avanza en la Corte.



Se espera que en los próximos días la cartera del Interior tome una decisión de fondo.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook