Exclusivo: la silenciosa salida del gobierno Petro de ficha clave de agencias de Mintic

Hace al menos dos semanas, el director de una de las agencias clave vinculadas al Ministerio de las TIC no volvió a aparecer por su despacho y aunque oficialmente sigue figurando como representante legal de la entidad, EL TIEMPO estableció que presentó su renuncia al cargo.



Se trata de la cabeza de la corporación Agencia Nacional de Gobierno Digital (AND), que se creó en 2018 para articular los servicios ciudadanos digitales y desarrollar actividades de ciencia, tecnología e innovación, integradas al llamado ecosistema de información pública.

El 6 de diciembre de 2022, su junta directiva, integrada por un delegado del ministro de las TIC, por la cabeza del Departamento Administrativo de la Función Pública y por la Consejería Presidencial para la Transformación Digital, se reunieron para designar al nuevo director de la AND.



El elegido fue el cartagenero César Augusto Amar Flórez, quien hasta hace dos semanas se venía desempeñando en el cargo e interactuando incluso con la alta consejería.



El profesional se había desempeñado antes como jefe de la oficina informática del Fondo Nacional del Ahorro y fue una de las personas que estuvo en la comisión de empalme de la Alcaldía de Daniel Quintero para las Empresas Públicas de Medellín (EPM).

Sin embargo, fuentes del alto Gobierno le aseguraron a EL TIEMPO que Amar Flórez renunció a la AND y que antes tuvo una reunión con el ministro Mauricio Lizcano, quien le habría pedido dar un paso al costado.



La información le fue confirmada a este diario por dos miembros del alto gobierno.

Ruido interno

Fuentes del gobierno confirmaron la salida de César Amar de la AND. Foto: AND

Las mismas fuentes aseguraron que Amar Flórez presentó su dimisión de forma voluntaria y no motivada, la cual será registrada en los próximos días.



Pero también señalaron que su salida se produce en momentos en los que avanza el llamado Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam), uno de los programas clave que le interesa al Gobierno Petro.



De hecho, la cartera de las TIC estaba evaluando una serie de denuncias que llegaron de manera directa al despacho de Lizcano sobre la ejecución de ese proyecto.



"El primero de marzo pasado se habían pedido unos ajustes al programa, de orden presupuestal, atendiendo recomendaciones de la Oficina de Ingresos de las TIC para darle más alcance a la propuesta, en términos de discriminar unos costos de perfiles que integraban el equipo y que no se ajustaban", explicaron las fuentes oficiales.

Nadie habla del caso

El ministro Mauricio Lizcano está en China como parte de la comitiva del Gobierno Petro. Foto: Cancillería

Al respecto, EL TIEMPO estableció que un funcionario de alto nivel de la AND señaló algunas inconsistencias y habría sido apartado del cargo.



EL TIEMPO se comunicó con la entidad y desde su oficina de prensa sugirieron enviar por escrito los interrogantes sobre la salida del director a su junta directiva: "No conocemos las motivaciones de sus decisiones".



Este diario ha intentado conocer la versión de Amar Flórez sobre su dimisión, 10 meses después de asumir el cargo, pero no ha sido posible.

El reemplazo y los proyectos

Aún no se conoce quién será el reemplazo del ahora exfuncionario y el ministro Lizcano, quien estaría al tanto del caso, se encuentra en la comitiva del presidente Gustavo Petro en su viaje oficial a China.



Por ahora, en papeles, César Augusto Amar sigue apareciendo como representante legal de la AND.



Fuentes dentro de esa entidad aseguran que es urgente que se nombre su reemplazo porque, a demás del proyecto Redam hay otros convenios millonarios en marcha que lidera esa agencia.

UNIDAD INVESTIGATIVA

