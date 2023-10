Exclusivo: habla cabeza de agencia clave del Mintic que fue sacado del Gobierno

Aunque sigue apareciendo como representante legal de la Agencia Nacional Digital (AND), el ingeniero de sistemas César Augusto Amar Flórez completa tres semanas por fuera de esa entidad.



Tal como lo reveló EL TIEMPO, el propio ministro de las Tic, Mauricio Lizcano, le pidió que diera un paso al costado, a pesar de estar ejecutando un convenio clave: el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam).

Mauricio Lizcano, ministro TIC.

EL TIEMPO estableció que el tres de octubre, en medio de una junta directiva de la entidad que se desarrolló de manera virtual, y sin que estuviera en el orden del día, la cartera de las Tic puso a consideración su salida, consiguiendo dos de los tres votos posibles.



El director de la Función Pública, César Manrique Soacha, se abstuvo de votar, pero con el voto del Ministerio de las Tic y el de la Consejería Presidencial de Transformación Digital, fue suficiente.



Aunque nadie le ha dado explicaciones de su salida, EL TIEMPO supo que estuvo precedida por información según la cual, se estaba pidiendo verificar los montos de los honorarios del equipo de Redam y supuestos atrasos en los pagos a pesar de que Mintic había girado los dineros.



Amar accedió a hablar con EL TIEMPO de su salida.

¿Por qué después de 10 meses de labores sale usted de la Agencia Nacional Digital (AND)?

César Amar Flórez.

La junta directiva tomó la decisión el 3 de octubre de tomar una nueva dirección.

¿Qué argumentos le dieron?



Ninguno. Es una potestad de la junta directiva.



Si en esa reunión del 3 de octubre no estaba en el orden del día el tema de la remoción de usted como director ¿quién lo propuso?

No estaba inicialmente, pero cuando se abre la juta directiva uno de los miembros propone el cambio de director.

¿Es cierto que fue el ministro de las Tic?

Lo propone el ministro de las Tic.

¿Qué dicen los otros miembros de la junta directa? Tenemos entendido que está Presidencia de la República, la oficina del doctor Kattam a través de una delegada y también la Función Pública.

Por mayoría se decide que el director sea removido.

¿Y qué argumentación le dieron?

Ninguna.

Extraoficialmente en el Gobierno nos dijeron que el Mintic le pidió que de un paso al costado por información sobre presuntas inconsistencias en Redam. Básicamente, le dijeron a EL TIEMPO que los honorarios que se le estaban pagando a un grupo de personas que estaban ejecutando ese convenio era superior al que realmente estaba pactado y que en algunos casos había retrasos en los pagos. ¿Qué es lo que está pasando ahí?

El exdirector de la Agencia Nacional Digital, fue retirado por petición del ministro Mauricio Lizcano.

Le voy a contestar en dos tiempos. Usted me dice que de Mintic me dijeron que esto estaba pasando, de Mintic nunca me dijeron nada. Nunca me contactaron para preguntarme algo de Redam, nunca tuve ningún tipo de comunicación escrita ni verbal para preguntarme por este proyecto.



Con respecto a este proyecto Mintic definió los términos de referencia donde se establecen unos perfiles que van atados a unos honorarios que salen de una tabla de referencia que está aprobada por la junta directiva, de acuerdo con el conocimiento específico del perfil, la experiencia y la formación que tenga. De ahí sale una tabla que tiene un mínimo y máximo y de esos rangos nadie se puede salir.



A esos honorarios se le suman todos los costos de infraestructura que hacen referencia la nube donde se aloja toda esta información del proyecto Redam y son varios ambientes. Hay un ambiente de desarrollo, uno de calidad, uno de preproducción, uno de producción y hay un servicio de soporte remoto 7/24 dada la criticidad del sistema de información. Todos estos ítems hay que sumarlos a los honorarios así como los viáticos que exige el Mintic que también se deben dar por un proceso de capacitación que hay que dar a nivel nacional para explicarle a las diferentes comisarias de familia y entidades del Estado responsables del registro Redam. Se seleccionan varias ciudades y va un equipo de Redam a hacer este proceso de formación.

Cesar Augusto Amar.

Así mismo se establece también un licenciamiento, que es el que requieren todos los usuarios de Redam, no solamente el de la ofimática asociada a su día a día sino el licenciamiento requerido para la buena operación de la plataforma, licenciamiento técnico de toda índole, de bases de dato de desarrollo, de Firewall de protectores de seguridad y de toda índole.



A todo esto hay que sumarle un feed de administración de la AND que está pactado con Mintic y al final se da una sumatoria de cada uno de esos ítems y se da un valor específico para cada perfil, lo que se hace es que se prorratea todo esto en cada uno de los perfiles y por eso, por ejemplo al gerente de proyectos, a quién se le paga por honorarios, si no estoy mal redondeando 12 millones de pesos, valor que se puede verificar en Secop y que pueden constatar con el gerente de proyecto y con cada uno de los funcionarios de Redam, pues no es de 12 millones de pesos, sino, de eso más infraestructura uno, más dos, más tres, más cuatro, más cinco, más capacitación, más viáticos, más licenciamientos y da un valor de 35 millones de pesos a aproximadamente, y a todos eso se le suman los impuestos, porque Mintic dijo que se le valoraran a cada uno de los perfiles costo total incluido. Es decir que no se generan los costos adicionales que les acabo de decir, sino que se prorratean en cada uno de los perfiles.



Entonces simplemente es una manera de presentar la información como Mintic dijo que se le presentara, la Agencia cumplió y fue uno de los que cotizaron, tres o 4 cotizaron y la Agencia fue el más barato y lo que a la gente se le dijo que se le pagaba, es lo que se le paga y eso se puede constatar en Secop o preguntándole a cada uno de ellos.

Y el resto que es lo que estarán calificando como sobrecostos va a licenciamientos, va a impuestos, a infraestructuras…

Va a los tiquetes aéreos, a los hoteles, a todos los viáticos de los funcionarios, a todo ese. Ese es el delta de diferencia que está en el pago uno y el pago final de honorarios.

También dicen que a pesar de que Mintic ha girado los dineros de ese convenio hay miembros del equipo a los que no les han pagado y que incluso están rezagados 2 meses. ¿Por qué si pagan Mintic paga, ustedes no?



Primero porque le proyecto tiene unos tiempos diferentes a los pagos mensuales de honorarios de las personas. Es decir, Redam tiene, por decir algo, 3 o 4 pagos al año, si son 3 o 4 pagos al año hagámoslo uniformemente serían cada 3 meses.



Mientras tanto, la Agencia tiene que con recursos propios con sus costos y gastos de administración pagar hasta donde le alcance, porque la Agencia no tiene presupuesto propio, sino que vive de estos convenios y contratos con Mintic. Entonces en la medida que Mintic paga, al otro día la Agencia le paga a los funcionarios. Pero es un modelo no sostenible de manera uniforme y periódica para cumplir de manera debida, al menos cada 30 días con cada uno de los funcionarios y sus honorarios correspondientes.

Si todo está tan claro, como usted lo explica ¿Por qué lo sacan?

Son decisiones que toma la administración y en este caso yo soy un servidor público y debo aceptarlo así como tal.

Antes de llegar a la AND, usted estuvo en el empalme de Daniel Quintero y su hermano trabaja en EPM. ¿Usted es ficha de Daniel Quintero?

Para nada, yo trabajo con él porque trabajé 15 años en EPM. Lo conocí en el Gobierno Santos y él sabía que yo conocía de EPM.



Él me solicita que lo acompañe en el empalme porque conozco la empresa y puedo hacerle más fácil el entendimiento de una empresa tan grande y maravillosa como EPM y hasta ahí, lo acompañé en el empalme.

¿Y usted por qué cree que lo sacaron?

No tengo idea, yo creo que así es lo político, así es lo público. nos entregamos todos los servidores que somos muchos en este país sabemos que día empezamos y no el día que terminamos.

¿Pero está listo para aclararle a cualquier autoridad cualquier pregunta que haya sobre este programa?

Totalmente, a la hora que sea en el lugar que sea. Estoy para aclarar lo que sea necesario.



