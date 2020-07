‘Cometí un error y lo siento’, dice directora del Centro Democrático

Un audio, revelado el miércoles por EL TIEMPO, obligó a la directora del partido Centro Democrático, Nubia Stella Matínez, a salir a dar explicaciones sobre un supuesto aporte de 300.000 dólares, del magnate venezolano Oswaldo Cisneros.



Martínez, una de las personas más cercanas al expresidente Álvaro Uribe, habló con EL TIEMPO En Vivo sobre el 'lapsus' que asegura haber cometido en torno al supuesto aporte, dentro de una charla con María Claudia ‘Caya’ Daza, entonces asesora de Uribe y hoy protagonista en las indagaciones sobre la ‘Ñeñepolítica’ por sus nexos con el opaco ganadero José ‘Ñeñe’ Hernández.



La directora del partido de gobierno admite que tuvo que darle explicaciones a Uribe y habla de la inspección al Centro Democrático por parte del CTI de la Fiscalía.



¿Qué se llevó la Fiscalía en la inspección al Centro Democrático?

La visita estaba anunciada desde el 23 de junio y fue atendida por el auditor nuestro y por la subdirectora administrativa. Se llevaron tres fólderes con los soportes y las cuentas de las campañas del año 2018 y con unas escrituras de donaciones.



Había estado coincidencialmente en la Fiscalía en una declaración el 30 de junio y relaté unos hechos relacionados con esa llamada. Conté cómo había sido la donación relacionada con eso. Solicité a la Fiscalía verificar que lo que estaba diciendo era verdad.



En el audio, usted le dice a Claudia Daza que hubo una donación de un venezolano (Oswaldo Cisneros) por USD$ 300.000. Luego nos dijo que fue un lapsus porque no hubo tal donación y está prohibido hacerlo en dólares. ¿Dos errores en una misma frase viniendo de una persona experta en temas de campaña?

Creo en el principio de la buena fe. A la gente hay que creerle. Tengo un desempeño en mi vida correcto durante todo mi ejercicio profesional y personal. ¿Cómo se confirman cuáles son las donaciones que recibe un partido? Se confirman si se hicieron de manera legal, si ingresaron a la campaña y todo lo demás. Ese empresario que usted menciona es extranjero, había venido a una reunión de trabajo. Yo me voy caminando con él y con la señora que solicitó esa visita.



Es en ese contexto donde él dice que quiere apoyar el proceso democrático y demás, y menciona esa cuantía. ¿Por qué la menciona en dólares? Me imagino yo porque es un extranjero que lo que tiene en su mente siempre es el tema en dólares. Luego, ya no tuve más contacto con él. No tenía el teléfono del señor ni él se puso en contacto conmigo. Entiendo que no vino más al país o no sé.



Esta empresaria que estaba con nosotros es muy cercana al partido (...). Son parte de esos empresarios decentes de Colombia. Ellos hicieron su donación a través de escritura pública porque superaba los 50 salarios mínimos legales. Fue por eso que yo solicité que se verificara el tema de las escrituras.



María Claudia Daza apoyó la campaña de Iván Duque en la costa. Foto: Archivo Particular

¿Por qué habla usted con Daza de aportes (el de Cisneros y el de una señora Santodomingo) si Uribe ha dicho que ese no era el rol de ella?



El presidente Uribe siempre fue claro en la responsabilidad de cada uno en el partido. Ella no era del partido, era de la UTL del presidente. Su rol era hacernos propuestas de agenda del presidente Uribe. La única persona autorizada en el partido para recaudar fondos era yo. ¿Por qué se habla ahí de cifras? Por distintas razones. En el caso de la señora Santodomingo, María Claudia menciona: ‘tienes que ir a esa reunión, porque ella va a donar 100 millones de pesos’. Nunca hablé con la señora de plata.



Las reuniones que se hacían eran temáticas para generar valor con el conocimiento y visión del presidente Uribe. Posterior a esas reuniones, yo me ponía en contacto con los donantes y ellos conmigo. Le escribí a la señora Santodomingo y nunca me contestó (...). Tal vez María Claudia consideraba que había valor en que me dijera que esa era la intención de ella.



¿Admite que cometió un error en la conversación? ¿Cuál fue su pecado?

¿Dónde está mi error? En que, en lugar de decir que nos iba a dar, dije ‘nos dio’. Porque uno valora las reuniones que teníamos con los posibles donantes en la suma que habían anunciado donar (...). Acepto que cometí un error y lo siento. Lo siento porque estoy teniendo que dar explicaciones.

Luis Guillermo Echeverri, gerente de la campaña Duque Presidente. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

EL TIEMPO sabe que hay otros audios en donde usted habla con Daza. ¿Qué más debe saber el país sobre esas charlas?

No puedo acordarme expresamente de lo que hablaba con ella o con cualquier persona tanto de la época de la campaña como cualquier época. Lo que la gente tiene que saber es que la relación de nosotros con Claudia Daza era como lo estoy confirmando. El partido hacía un ejercicio de recaudo de fondos para el partido en las épocas de las campañas.



El partido es un partido riguroso y juicioso que hacía cumplir procedimientos. ¿Qué más hablé con ella? Tiene que ser relacionado con estos temas. También hubo una visita a Valledupar en el Festival Vallenato. Debe haber conversaciones también de eso. Pero no puedo decir que tenga claro qué otra conversación tuve con ella.



Quienes han oído los audios dicen que se evidencia una división entre campaña –a cargo de Luigi Echeverri– y el partido. ¿Había esa división? Y dicen que hablaban de Marta Lucía Ramírez...

No es división, es independencia. Durante la época de la campaña, jurídicamente hablando, éramos independientes administrativa y financieramente. Pasábamos épocas, yo diría que la mayoría, en que no nos veíamos. Pero se mantenían elementos que nos unían. Fue la primera vez que se autorizó a los partidos que podían ser las únicas personas jurídicas que les podían donar a las campañas. Tuvimos la responsabilidad de buscar recursos y de poder ayudar a ese 20 % de la campaña presidencial.



Miembros de su bancada se quejaron de que se tuvieran que enterar por EL TIEMPO del audio y de la inspección. ¿Usted había hablado con Uribe sobre el audio?



​Lo conversé con los congresistas en la reunión de bancada. Les presenté disculpas, pero no son actos voluntarios. ¿Cómo voy a saber en este momento o acordarme de las conversaciones que tuve relacionadas con eso? De hecho, ni siquiera tenía claro el error. Lo dije de manera espontánea. Al ir a la Fiscalía, ahí me presentan la lectura del audio.

¿Es decir que Uribe también se enteró por EL TIEMPO?

No sé por dónde. En este momento yo no podía saber ni me acuerdo de las conversaciones que tuve en la época de la campaña. Estoy absolutamente segura de que no hay actividades ilícitas, que no hay nada que yo haya hecho mal.



¿Qué le dijo Uribe?

Muy preocupado. Le di todas las explicaciones como lo merece. Con la connotación y precisión. Él, obviamente, es solidario en esta dificultad.



El episodio impacta al presidente Duque. ¿Ha hablado con él?

No. No he hablado con el presidente Duque.



El audio lo grabó la Corte en el proceso que le sigue a Uribe por los supuestos pagos a testigos y lo pasó a la ‘Ñeñepolítica’. ¿Como directora del partido tuvo nexo con el ‘Ñeñe’?

Jamás.



¿Qué se concluyó en la reunión de la bancada?

Hacemos reuniones casi todas las semanas. Qué rico acudir de manera inmediata a contarles a mis compañeros de lucha política de qué se trataba. Pude dar todos los elementos para que sintieran que tenía por ellos todo respeto. Les agradecí por su confianza.



¿Ha hablado con Oswaldo Cisneros? ¿Es posible que aclare lo del aporte?



No. No hablo con el empresario: perdí todo contacto después de ese viaje a Colombia.

¿Tras el incidente ha pensado en renunciar?

No. Yo estoy dando una batalla hace tres años por el partido. Ellos tienen todo mi compromiso, mi ofrecimiento de poner mis condiciones profesionales y personales al servicio de esta causa. Uno se queda en los lugares hasta donde pueda generar confianza y hasta donde quieran. Tampoco estoy aferrada ciegamente al tema.



Hemos demostrado hasta la saciedad toda la diligencia y los esfuerzos que hemos realizado durante estos tres años creando esos procesos. Dando seguridades jurídicas. Todo lo de nosotros está registrado, auditado, certificado, tiene soportes, en fin. Estoy dispuesta a dar todas las explicaciones que se requieran para que no afecte la confianza en el partido, que es lo más importante.



¿Ya está algo afectada?

Cometí un error que debo explicar y espero que me respondan conforme a lo que ha sido mi entrega al partido y la demostración de mi actuar y del equipo del partido. La confianza no solo es en mí. Aquí hay un sistema de auditoría que nos revisa y avala con su firma y con su responsabilidad política y jurídica. Tengo profesionales muy importantes en el partido, expertos en el tema electoral. La confianza no es solo en mí, sino por un trabajo en equipo que todos han visto que hacemos con un enorme esfuerzo y compromiso.



