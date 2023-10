Pulso de poder por la 'joya de la corona' de la Cámara de Comercio de Bogotá

Uno de los cargos más apetecidos en la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) es el de la vicepresidencia del Centro de Arbitraje y Conciliación que en casi 40 años de labores ha logrado reconocimiento nacional e internacional.



En la línea de poder de la entidad aparece en la quinta posición, después del presidente Ejecutivo, Ovidio Claros Polanco, y de las vicepresidencias ejecutivas, de articulación público privada y de servicios registrales. Su cabeza recibe un sueldo de más de 46 millones de pesos al mes y entre sus funciones está la de la conformación de la lista de más de 600 juristas que pueden ser requeridos en tribunales de arbitramento para dirimir los millonarios conflictos.

¿Se va el 31 de octubre?

La actual cabeza del centro de Arbitraje es Gustavo Andrés Piedrahíta -considerada como una de las 'joyas de la corona' de la CCB-, cuya labor fue resaltada hace apenas unos días en el marco del Congreso de los 40 años del Centro de Arbitraje, que tuvo como escenario Barranquilla.



Fuentes del sector arbitral aseguraron que a Piedrahita se le había pedido dar un paso al costado y renunciar el próximo 31 de octubre. Casi de inmediato, se puso a circular la foto y el currículum de un ex funcionario de la Superintendencia de Industria Y Comercio (SIC), quien asumiría el cargo.



Se trata del abogado John Marcos Torres, magíster y especializado en la Universidad Javeriana en donde es profesor. Tal como aparece en la hoja de vida, se despeñó hasta hace unos meses como jefe de despacho y superintendente delegado para la protección de la Libre Competencia Económica y también ejerció como delegado para la Protección de Datos Personales.



Torres estuvo vinculado a las investigaciones por los casos del fútbol tanto masculino como femenino. En este último caso se habló de una resolución inicial que favorecía a los equipos y que luego fue variada por María del Socorro Pimiento actual cabeza de la SIC.

Cámara de Comercio de Bogotá. Foto: Unidad Investigativa

'No he contemplado cambios?

EL TIEMPO se comunicó con Ovidio Claros, presidente Ejecutivo de la CCB para preguntarle por la salida de Piedrahíta y la llegada de Torres y este fue enfático en que no ha evaluado cambios en ese cargo.



"Llevo tan solo tres semanas en la presidencia y en ese campo arbitral en lo único que he avanzado es en la participación en el sexto encuentro internacional de arbitral y de conciliación, como la persona que instaló el evento", explicó.



Y agregó que está haciendo las evaluaciones respectivas y es él -como Presidente Ejecutivo- quien define los cargos: "Ni siquiera he entrado en el debate de cambios de director. No es cierto. De mi parte, cero. Quien sigue en el cargo es el doctor Piedrahíta".

Ovidio Claros durante el Congreso Nacional de Resolución de Conflictos en Barranquilla. Foto: CCB

Claros agregó que en caso de que se presente la renuncia debe ser ante él. Y si eso sucede, se hará una selección objetiva y transparente a través de concurso de méritos.



Piedrahíta es árbitro nacional e internacional y miembro de la Academia Colombiana de Derecho Internacional y del Comité Colombiano de Arbitraje. EL TIEMPO intentó ubicarlo para saber si va a dimitir pero no ha sido posible.



En todo caso, la hoja de vida del abogado Torres ya está en la CCB. Y cuenta con el guiño de miembros de la Junta Directiva de la CCB.

