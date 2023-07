El pasado 21 de junio el abogado Eduardo Montealegre Lynett, Iván Cepeda Castro y Deyanira Gómez, recusaron al magistrado ponente Carlos Andrés Guzmán Díaz, magistrado del Tribunal Superior de Bogotá.



El togado es el encargado de resolver la apelación que interpuso la Fiscalía contra la decisión de la jueza Laura Barrera, quien negó por segunda vez la preclusión a favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Foto: Captura de documento.

Sin embargo, en un documento firmado por los magistrados del Tribunal Superior del distrito judicial de Bogotá, Hermens Lara Acuña y Dagoberto Hernández Peña, se decidió declarar infunda las causales que sustentaban la recusación contra Guzmán Díaz.



Una de las razones que amparaban la recusación contra el magistrado era que la esposa del togado laboraba dentro del despacho de la Vicefiscal General de la Nación en calidad de asesora.

Foto: Captura de documento.

En el documento se lee, además, que "en virtud de ese vínculo matrimonial entre una servidora de las instancias directivas de la Fiscalía General de la Nación, y el magistrado ponente; y en razón del nexo institucional entre aquella y la parte que formula la petición de preclusión, entendida en sentido amplio; los solicitantes aseguran que el funcionario público al que le correspondió, por asignación previa, el asunto, tiene un “interés moral o intelectual” en el mismo, y que su compañera sentimental puede incidir en él, para que favorezca la pretensión del titular de la acción penal".



Sin embargo, el togado aseguró que su cónyuge sí está cumpliendo transitoriamente sus funciones ante la Vicefiscalía General de la Nación; "pero los Fiscales Delegados ante la Corte Suprema no dependen de esa oficina y que por consiguiente, su esposa no conoce, ni ha estado presente en alguna deliberación del caso objeto de estudio, y mucho menos tiene el más mínimo interés en el desenvolvimiento del mismo".

Las razones del Tribunal

Ante esto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá argumenta que "existen demasiadas especulaciones detrás del planteamiento de la recusación, pues no se ha demostrado que la compañera sentimental del magistrado ponente, tenga influencia en el diseño y éxito de la estrategia de la Fiscalía, encaminada a darle orientación y manejo al proceso 2020-00276, y mucho menos que por la sola vinculación con dicha entidad, tenga interés en favorecer a su empleador, ejerciendo influencia sobre la decisión que finalmente tendrá que adoptar este Tribunal".



El Tribunal argumenta que el solo hecho de que una persona pertenezca a la institución (Fiscalía) no puede utilizarse como premisa fáctica para inferir razonablemente que tiene interés en el desenlace del proceso.



"Adoptar una posición contraria, equivaldría a anular por completo la distribución de cargas y el sistema de reparto de los asuntos al interior del Ente Acusador como entidad; y partiría de una presunción inexistente de mala fe, que no contempla el ordenamiento jurídico patrio", se lee en el documento.

Foto: Captura de documento.

El documento también menciona que los solicitantes pidieron la recusación de Guzmán Díaz "porque el magistrado ponente actuó en la misma calidad, dentro de la acción de tutela promovida por los representantes de las víctimas. De este modo, alegan, tuvo la oportunidad de “conocer intimidades propias de la causa”, y fue “destinatario fortuito de un descubrimiento probatorio amplio y suficiente” para resolver el asunto sometido a su consideración, como juez constitucional".



Ante esto, el Tribunal se pronunció asegurando que dentro del trámite constitucional de amparo, "no hubo ninguna postura, de fondo, con respecto a la procedencia o improcedencia de la solicitud de preclusión planteada en beneficio del doctor Álvaro Uribe Vélez, al interior del proceso penal 2020-00276. De lo anterior, se sigue que el criterio del magistrado ponente no se encuentra comprometido por ninguna opinión previa (sustancial o trascendente), porque esta no ha existido aún, sobre el tema particular que tendrá de abordar la Sala Penal como juez natural de la causa".



Bajo esas condiciones se concluyó que la recusación planteada es infundada.

