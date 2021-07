Le niegan a Montealegre recursos que frenaron audiencia en caso Uribe

El Tribunal Superior de Bogotá acaba de pronunciarse sobre los dos obstáculos legales que estaban impidiendo que continuara su curso la audiencia de solicitud de preclusión dentro del caso que se sigue en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunto soborno a testigos y fraude procesal.



El reinicio de dicha audiencia se congeló luego de que las víctimas dentro del caso y sus apoderados le pidieran a la juez 28 "abstenerse de programar una nueva fecha". Estos argumentaron que hacía trámite una tutela para insistir en que a Deyanira Gómez, exesposa del principal testigo contra Uribe, también se le reconociera como víctima.



La médica Deyanira Gómez fue aceptada como víctima provisional dentor del proceso contra Uribe. Foto: Archivo Particular

En ese momento, la juez 28 les señaló que no había obstáculo alguno para seguir adelante con la audiencia y, en consecuencia, les negó la petición. Además, declaró improcedente el recurso de apelación que, contra su decisión, presentó el exfiscal Eduardo Montealegre, una de las víctimas.



Pero el caso no paró ahí. El pasado 15 de junio, Montealegre interpuso recurso de queja frente a esta última decisión, que la juez 28 envió al Tribunal Superior de Bogotá.



Y aunque en esa instancia se le negó, el exfiscal fue más allá y pidió la nulidad de esa determinación.



Según Montealegre, no se la dejaron sustentar y, además, los magistrados de la Sala de decisión del Tribunal Superior de Bogotá debían inhibirse de conocer el caso por haberse pronunciado ya sobre el tema de Deyanira Gómez, a quien le negaron la calidad de víctima.



¿Qué pasó?

Ahora, Montealegre acaba de ser notificado de que no le prosperó ni la recusación sobre los magistrados ni la nulidad solicitada.



Esto significa que, de no interponerse otro recurso, la audiencia de solicitud de preclusión del caso Uribe se reiniciaría el próximo 22 de julio.



En la decisión, la Sala Penal del Tribunal le recuerda a Montealegre que "el recurso de queja solo procede en aquellos eventos o respecto de aquellas decisiones que sean susceptibles de ser controvertidas en segunda instancia (sic), es decir, contra aquellas respecto de las cuales procede el recurso de apelación". Y este no es el caso.



Y agrega que por lo "abiertamente improcedente del recurso de queja interpuesto", se resolvió el asunto sin esperar que se corriera el traslado a las partes. Eso explica por qué Montealegre ni siquiera debía sustentarlo.



"Cuando se declaró improcedente la queja, lo que el quejoso pudiese o no exponer en la “sustentación” ninguna incidencia tendría (...) resultaba innecesario esperar o dar traslado para sustentar al petente, cuando lo cierto es que de fondo no podía analizarse o determinarse si debía o no concederse la apelación, por ser una petición abiertamente inconducente", explica el Tribunal.



Fuera de tiempo

Y sobre la recusación, señalan que fue a destiempo.



Al respecto, se advierte que la providencia mediante la cual se declaró la improcedencia del recurso de queja, quedó ejecutoriada el 21 de junio de 2021 y se le envió a Montealegre por correo a mediodía.



Y la recusación fue planteada por el exfiscal ese mismo día, pero pasadas las tres de la tarde: "En consecuencia, la Sala se abstendrá de dar trámite a la recusación en virtud de la preclusividad de las instancias procesales".



Así las cosas, el juzgado 28 procederá a citar de nuevo a las partes para reanudar la audiencia de solicitud de preclusión.



