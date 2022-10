Con un nuevo fiscal a bordo, a las 9 en punto de la mañana de este lunes está programado el reinicio de un proceso judicial calificado de histórico y con relevancia política: el que se adelanta en contra del expresidente Álvaro Uribe por presunto fraude procesal y soborno en actuación penal.



Después de que el 28 de abril pasado le negaron los argumentos al fiscal del caso, Gabriel Jaimes, para precluir la investigación en favor de Uribe, el expediente cambió de manos, pero no de postura jurídica.

Según lo estableció EL TIEMPO, el ente investigador se jugará nuevas cartas para insistir en la preclusión, que apuntan evidentemente a confrontar a los testigos y desvirtuar evidencia (incluidas las interceptaciones) que recogió la Corte Suprema cuando tuvo a cargo el expediente.



EL TIEMPO investigó y obtuvo las piezas procesales que se destaparán y su objetivo. Varias de ellas recogen observaciones hechas al fiscal Jaimes.



En efecto, Carmen Helena Ortiz, la jueza que negó la preclusión, dijo que no se probó la tesis según la cual las conductas del expresidente no constituían delito. De hecho, cuestionó el no haber llamado a testigos que podrían haber aportado más elementos.

Álvaro Uribe estuvo en la diligencia el pasado 18 de junio. Foto: EL TIEMPO

La evidencia recaudada

Fiscal Javier Fernando Cárdenas. Foto: EL TIEMPO

De hecho, fue enfática en que la Fiscalía pudo llamar a interrogatorio al expresidente y en que no se había agotado la investigación de tal forma que permitiera subsanar las dudas que, en su criterio, persistían.



Ahora, en su debut, Javier Cárdenas, el nuevo fiscal del caso, se jugará nuevas cartas judiciales que no estaban en el material probatorio que la Corte Suprema recogió dentro del proceso contra Uribe, que se le trasladó a la Fiscalía.



EL TIEMPO estableció que se le introdujeron al menos una docena de testimonios, más el interrogatorio de indiciado, que rindió Uribe y que este diario reveló.



En el listado de declarantes están el exministro Andrés Felipe Arias; el exsenador Mario Uribe (condenado por parapolítica), y Hernán Giraldo, ‘Cesarín’. Además, el abogado Abelardo De La Espriella; el congresista Hernán Cadavid, y el coronel (r.) Germán Ricaurte, exdirector de Cómbita, cárcel donde fueron contactados ‘exparas’ para declarar en el caso contra Uribe.

El testimonio de Andrés Felipe Arias (der.) se recogió cuatro días antes de la segunda vuelta Presidencial. Foto: EL TIEMPO

Los que no hablaron



Juan Guillermo Monsalve, testigo clave dentro del proceso. Foto: Archivo particular

Pero hay un puñado de testigos clave dentro de la investigación que no se localizó o se negaron a declarar.



Una de ellas es Mercedes Arroyave, de 72 años. La abogada paisa fue quien acompañó a varias cárceles al senador Iván Cepeda a hablar con convictos que terminaron testificando dentro del caso contra Uribe.



Ella sabe cómo se abordaron a algunas de estas personas para que declararan y qué dijeron. De hecho, la Fiscalía pidió todas sus visitas a las cárceles junto al senador Cepeda, quien ha dicho que Arroyave no aparece porque está amenazada.



En todo caso, el fiscal Cárdenas pidió copia de las diligencias de entrevistas rendidas ante Iván Cepeda por el exparamilitar Pablo Hernán Sierra García, alias Alberto Guerrero, y por Juan Guillermo Monsalve Pineda, ambos testigos contra Uribe.

La médica Deyanira Gómez. Foto: Archivo Particular

Como se sabe, Monsalve, hijo del mayordomo de la hacienda Guacharacas (que perteneció a los Uribe), es considerado uno de los testigos clave del proceso.



Monsalve asegura que el abogado Diego Cadena (cuando estaba al servicio de Uribe) le ofreció dádivas judiciales para cambiar la versión en la que implica al expresidente con ‘paras’. Cadena niega esa versión.



El fiscal Cárdenas buscó que Monsalve ampliara su testimonio. Pero tanto él como su expareja, Deyanira Gómez, se negaron a declarar, como ya lo habían hecho cuando el fiscal Jaimes tenía el caso en sus manos.

Guacharacas y Meneses

Juan Carlos Meneses, testigo clave contra el ganadero Santiago Uribe Vélez. Foto: Archivo particular

También se ordenó recoger los testimonios de los padres de Monsalve —Óscar Monsalve y Luz Marina Pineda— para establecer si este estuvo en Guacharacas cuando aún pertenecía a los Uribe. Pero tampoco pudieron ser escuchados.



A Uribe, sin embargo, sí se le preguntó directamente por Juan Guillermo Monsalve dentro de su interrogatorio. Y el expresidente insistió en que ni siquiera lo conoce y en que tampoco coincidieron en Guacharacas.



“No lo conozco de manera directa (...). Su padre fue contratista de la hacienda Guacharacas, información que he recibido de mi hermano Santiago. Pudo ser administrador, pero luego de que mi familia salió de allí”, dijo Uribe.



Y recalcó que, luego de que asesinaron a su padre, el 14 de junio de 1983, ni siquiera volvió a esa región. Monsalve, sin embargo, se ha ratificado en su testimonio, al igual que el mayor (r.) de la Policía, Juan Carlos Meneses, quien también terminó mencionado en un testimonio incorporado.



Meneses es considerado el principal testigo del caso que cursa contra Santiago Uribe, hermano del expresidente, por presunta conformación de grupos ilegales y homicidio, y que está pendiente de veredicto desde hace varios meses. Para la defensa del expresidente es claro que detrás de ambos procesos hay un hilo conductor: un montaje y una venganza en contra de Álvaro Uribe por parte de criminales que él extraditó.

Arias, el primo y Cadavid



Piedad Códoba y alias Gordo Lindo Foto: Archivo particular

Y el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias ratificó esa tesis. Tal como lo reveló EL TIEMPO, dijo que cuando estuvo preso en Miami —a la espera de su extradición por el escándalo de Agro Ingreso Seguro— convictos le dijeron que Meneses trabajaba para el extraditado capo Ramón Quintero, ‘RQ’. Además, señaló que el exparamilitar Francisco Zuluaga, ‘Gordo Lindo’, le refirió una reunión con Wílber Varela, alias ‘Jabón’.



Según dijo, ‘Jabón’ aseguró que el oficial Meneses era “propias tropas” y estaba listo a declarar contra los Uribe.



La defensa de Meneses le dijo a EL TIEMPO que se trata de “chismes de cárcel”, que no le constan a Arias. Y Meneses negó en video los señalamientos hace apenas tres días, en diálogo con el periodista Daniel Coronell en La W radio (ver recuadro).



Mario Uribe, exsenador de la República. Foto: Archivo EL TIEMPO

En cualquier caso, la defensa de Uribe, en cabeza del penalista Jaime Granados, ha señalado que fue a partir de esas versiones que Uribe les pidió a sus abogados entrar a verificar esas informaciones. Además, que extraditados como ‘RQ’ han dicho que tienen datos sobre el caso y sobre el magnidicidio de Álvaro Gómez, sin que se les haya oído.



Con el mismo propósito de probar que Uribe estaba verificando información en su contra, se citó a declarar al abogado De La Espriella; al exsenador Mario Uribe, primo segundo del expresidente, y a Juan Manuel Daza. Este último dijo que le constaba que Harlinton Mosquera, desmovilizado de las autodefensas, había dicho que recibió ofertas para declarar contra los Uribe.

El abogado Diego Cadena. Foto: César Melgarejo/ CEET

Y De La Espriella dijo que había confirmado con un abogado cubanoamericano que le estaban preguntando a ‘paras’ extraditados por Santiago y Álvaro Uribe.



Mario Uribe dio su versión de cómo llegó el abogado Diego Cadena (hoy en juicio por este mismo caso) al paramilitar Carlos Enrique Vélez, a quien Cadena admitió haberle hecho pagos.



Y aquí encaja otra de las declaraciones incorporadas: la del congresista del Centro Democrático Hernán Cadavid. El propio Uribe ha insistido en que Cadavid (su exasesor) estaba presente cuando Diego Cadena le informó sobre los aportes al testigo Carlos Enrique Vélez. Y le consta que Uribe no sabía de los pagos y que se los reprochó a Cadena.

El senador Iván Cepeda. Foto: DIEGO SANTACRUZ / EL TIEMPO

Finalmente, se buscó inspeccionar los relojes y la grabadora usada por Juan Guillermo Monsalve y su expareja para registrar las reuniones con Cadena y establecer de qué se habló y ofreció. Pero no fueron aportados. Solo se obtuvo la USB entregada por Deyanira Gómez.



La defensa de las víctimas dentro del proceso —Iván Cepeda, Deyanira Gómez, el exfiscal Eduardo Montealegre y el exvicefiscal Jorge perdomo— podrá refutar la evidencia de la Fiscalía en las cerca de 15 audiencias programadas hasta diciembre próximo, antes de que el nuevo juez del caso tome una decisión de fondo.

El caso contra Santiago Uribe

Santiago Uribe, hermano de Álvaro Uribe. Foto: EL TIEMPO

Desde hace 20 meses se está esperando que el juez que conoció el proceso contra el ganadero Santiago Uribe, por la presunta conformación del grupo paramilitar ‘los 12 apóstoles’ y homicidio, dicte su veredicto.



Aunque dijo que se demoraría tan solo 4 meses, por cuenta de la congestión judicial y del análisis de las piezas procesales, se ha tomado más tiempo.



En el entretanto, avanza en paralelo el proceso contra Álvaro Uribe en donde se acaba de poner en entredicho al principal testigo del caso contra Santigo: el expolicía Juan Carlos Meneses. De este se dijo que estaría al servicio del capo Ramón Quintero y que el narcotraficante Wílber Varela ofreció que Meneses podía inculpar a los Uribe.



Al respecto, Meneses señaló que la versión (entregada por Andrés Felipe Arias) es de oídas, agregó que ‘RQ’ no podía ordenar ni siquiera su traslado (como dijo) porque este dependía de su comandante. Y sobre lo que habría dicho el capo Varela, añadió: “Varela fue asesinado en 2008, dos años antes de que yo rindiera la declaración contra Santiago Uribe”.

UNIDAD INVESTIGATIVA

