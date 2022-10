Al final del tercer día de audiencias del caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por presunto fraude procesal y soborno en actuación penal, la Fiscalía se jugó una de sus principales cartas para insistir en la preclusión del proceso.





Tal como sucedió con el anterior fiscal a cargo del caso, el nuevo fiscal, Javier Cárdenas, ha venido insistiendo en que no hay delito en la conducta del expresidente. Y el pasado miércoles, 12 de octubre, exhibió una declaración con la que busca desvirtuar la declaración del principal testigo contra Uribe: Juan Guillermo Monsalve.

Álvaro Uribe insisten que no supo de los pagos de Diego Cadena a uno de los testigos y en que cuando se lo informaron, se lo reprochó. Foto: EL TIEMPO

Juan Guillermo Monsalve - Audio audiencia En esta grabación Juan Guillermo Monsalve reconoce que no le consta que el expresidente Álvaro Uribe haya dado órdenes de recuperar la hacienda Guacharacas. El audio embebido no es soportado

Monsalve, hijo del mayordomo de la hacienda Guacharacas (que perteneció a los Uribe), asegura que el abogado Diego Cadena (cuando estaba al servicio del expresidente) le ofreció dádivas judiciales para cambiar la versión en la que implica a Uribe con ‘paras’.



Según se ha señalado, parte de la oferta se hizo en una reunión en La Picota a la que asistieron Cadena, Monsalve y el convicto Enrique Pardo Hasche, que fue grabada.



Al respecto, el fiscal Cárdenas empezó por advertir que Monsalve se sigue negando a declarar. Además, que la USB de la reunión con Cadena que aportó a la Corte su expareja Deyanira Gómez fue manipulada, según un informe técnico forense.

Este es el momento en el que se exhibe el video de la declaración de Monsalve. Foto: EL TIEMPO

El video

Y ahora intenta demostrar que Monsalve no es testigo de ninguna conducta ilícita del expresidente.



Para demostrarlo, se escuchó un contrainterrogatorio que el penalista Jaime Granados (cabeza de la defensa de Uribe) le hizo a Monsalve.



Granados: "¿A usted le consta, en directo y de personal conocimiento, que el señor Álvaro Uribe Vélez haya dado alguna orden de realizar una matanza, de asesinar a alguien, de desplazar a alguien, destruir a alguien?"



Monsalve: "Me consta de las órdenes para recuperar la hacienda Guacharacas…"



Granados: ¿Él (Uribe) dio órdenes para recuperar esa hacienda?



Monsalve: 'El grupo (paramilitar) nació para recuperar la hacienda Guacharacas".



Granados: "Usted vio cuando él dio una orden de recuperar la hacienda Guacharacas?



Monsalve: "Como yo fui tan de confianza de Luis Alberto y de todos estos señores…



Granados: Señor Monsalve, yo le estoy preguntando una cosa muy clara, muy específica. ¿Usted vio o escuchó?".



Monsalve: Que haya escuchado o que tenga videos de eso; no, señor, pero si todo fue por eso. Y, es más...



Granados: Perdón, señor Monsalve, yo no le estoy preguntando a usted sobre lo que escuchó de otras personas o sobre lo que usted piensa o se imagina. Yo le estoy preguntando si usted es testigo, es decir, ¿si usted presenció el momento en el que Álvaro Uribe dio alguna orden, alguna instrucción?



Monsalve: No, señor.

¿Y, las víctimas?

Las audiencias se extenderán hasta la primera semana de diciembre. Al respecto, la juez del caso pidió que los argumentos de la Fiscalía fueran escuchados sin interpelaciones o constancias, como venía sucediendo.



Además, que en las próximas audiencias los abogados de las víctimas (entre ellos el senador Iván Cepeda, el exfiscal Eduardo Montealegre y el exvicefiscal Jorge Perdomo), así como el defensor de Monsalve, podrán objetar los argumentos del fiscal Cárdenas para pedir la preclusión.

