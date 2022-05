El penalista Jaime Lombana acaba de denunciar que la fiscal Angélica Monsalve, quien lleva un proceso contra su cliente Felipe Ríos Londoño -a quien imputó cargos la semana pasada- intentó infiltrar ilegalmente su oficina para conocer la estrategia de la defensa.



Lombana le entregó a EL TIEMPO cinco mensajes de WhatsApp que la fiscal Monsalve intercambió el pasado viernes con el abogado Felipe Alzate. Y en ellos, además de descalificarlo -dice Lombana-, le insiste en que revele qué está tramando legalmente para encarar el proceso.

Chat fiscal Angélica Monsalve Foto: Archivo particular

El caso está relacionado con la concesión que se le adjudicó a la firma Recaudo Bogotá, en 2011, para la recolección de pasajes y control de la flota de buses de TransMilenio y del SITP.



TransMilenio pidió que se investigara si Javier y Carlos Ríos Velilla ocultaron ser los controlantes de esa firma y, así, le hicieron el quite a la inhabilidad que se configuraría por ser tíos del entonces concejal de Bogotá Felipe Ríos Londoño (Cambio Radical).



En los mensajes, la fiscal escribe: "Ahora sí necesito tu ayuda, dime qué está tramando Lombana conmigo. Le dicen el abogado del diablo".



Y el abogado Alzate responde: "Hola Angélica. La verdad es que no puedo ayudarte, incluso cuando mi jefe asumió el caso le puse de presente que te conocía con anterioridad. Estoy seguro de que todas las discusiones van a ser jurídicas y dentro del proceso".

Chat fiscal Angélica Monsalve Foto: Archivo particular

La respuesta de la fiscal

Este es el primer mensaje que el abogado Alzate le envió a la fiscal Angélica Monsalve. Foto: Archivo particular.

Chat Angélica Monsalve 5 Foto: Archivo particular

En otro de los mensajes, la fiscal dice que la oficina de Lombana quedará desprestigiada y habla de pruebas preconstituidas y de algo muy cochino:



"Felipe, pásate del lado de los buenos abogados y de los abogados con prestigio ético".



La fiscal Monsalve salió a explicar, en el Reporte Coronell de la W Radio, los mensajes.



Según dijo, el abogado Alzate es su compañero en una especialización y fue este quien le escribió primero que lo que estaban haciendo en su caso le parecía una arbitrariedad: "Hola Angélica, acabo de leer lo de tu caso, me parece una injusticia y arbitrariedad enorme, Ojalá puedas solucionar eso pronto y cualquier cosa que necesites cuentas conmigo".



"Yo respeto al doctor Lombana porque es un abogado que está defendiendo a su cliente", señaló Monsalve.

Este es el derecho de petición que uno de los investigadores de la oficina de Lombana le envió a la Policía sobre las amenazas a la fiscal Monsalve. Foto: Archivo particular

Si el doctor Lombana o cualquier persona conoce hechos de corrupción, tienen la obligación de denunciar, no de investigar.

Y aseguró que ese mismo viernes se había enterado que un investigador de la oficina de Lombana había pasado un derecho de petición a la Policía, indagando sobre el origen de unas amenazas contra ella, "dentro de un posible caso de corrupción".



"Si el doctor Lombana o cualquier persona conoce hechos de corrupción, tienen la obligación de denunciar, no de investigar (...) su oficina se atribuye funciones que son competencia de la Fiscalía", dijo la Fiscal del caso para explicar los mensajes.



Y cuando se le preguntó por los calificativos desobligantes contra Lombana, manifestó que se trata de un abogado muy conocido, hermano de una ministra y con amistades en el poder: "Yo estoy sola contra el sistema (...) temo que me hagan un montaje".

¿Qué dice Lombana?

Para el abogado, la persona que interpreta a los seguidores del presidente Uribe en este momento es la candidata María Fernanda Cabal. Foto: Fernando Ariza

EL TIEMPO le consultó al penalista Lombana el episodio y este aseguró que "resulta inaceptable que ella haya acudido a la Universidad Sergio Arboleda (a una cita con el rector Rodrigo Noguera) como servidora pública, a hablar de asuntos sometidos a su conocimiento": "Un fiscal, ni un juez hablan de sus casos con particulares".



Y agregó que envió el derecho de petición a la Policía dentro de su legítimo derecho de defensa Felipe Ríos, quien "no tiene nada que ver en el caso que se le imputa".



Y recordó que cuando Ríos Londoño llegó al Concejo de Bogotá, le envió varias cartas a autoridades advirtiendo el parentesco con los Ríos Velilla.

Lombana recusó, sin suerte, en una ocasión a la fiscal del caso por clara enemistad contra su cliente.



Ahora se espera que insista en la recusación e incluso que instaure una denuncia ante las afirmaciones que aparecen en los mensajes y que la fiscal no negó: "Yo respondo por lo que escribo", dijo.



Los empresarios Ríos, fueron imputados por presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos y posible violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades.

UNIDAD INVESTIGATIVA

