Para este miércoles 6 de septiembre esta programa la audiencia de lectura de sentencia en contra de uno de los llamados 'cerebros' del crimen del fiscal paraguayo, Marcelo Pecci, asesinado por sicarios en las playas de Barú, el 10 de mayo de 2022.



El confeso asesino entregó información clave sobre sus cómplices. De hecho se venía hablando de que iba a sellar un posible preacuerdo con la Fiscalía para obtener una rebaja sustancial de la pena.

Francisco Luis Correa Galeano. Foto: Archivo particular

Se trata de Francisco Luis Correa Galeano, un exmilitar que contrató a los sicarios que ultimaron a Pecci y quien entregó a los hermanos narcotraficantes Ramón Emilio y Andrés Felipe Pérez Hoyos.



Estos últimos aceptaron los cargos de homicidio agravado y porte ilegal de armas.

Ramón Emilio y Andrés Felipe Pérez Hoyos, narcos que coordinaron el crimen de Pecci. Foto: Fiscalía

'Merecen cadena perpetua'

De izq. a der.: Arriba: Eiverson Adrián Zabaleta Arriera, Marisol Londoño Bedoya, Cristian Monsalve Londoño. Abajo: Wendre Stil Scott Carrillo, Francisco Luis Correa Galeano, capturados por el caso. Foto: Autoridades

EL TIEMPO contactó en Paraguay a María Albertini, madre del fiscal Pecci, quien dijo que espera que en la audiencia contra Correa se llegue a una condena ejemplar.



"Desde mi punto de vista y de mucha gente en general, me parece muy injusto, pero son las leyes colombianas y no podemos intervenir. Pero toda esta gente capturada, ha obtenido rebajas de pena, merecen cadena perpetua o a la guillotina directamente, es una pena que existan esa reducción de condena. Me gustaría que sufrieran lo que nosotros sufrimos acá, es muy doloroso lo que estoy diciendo, pero nuestro dolor no tiene límites", le dijo Albertini a EL TIEMPO en una entrevista virtual.



Y agregó: "Nunca asistimos a una audiencia de este señor (Francisco Correa), porque se postergaban y por fin mañana se va a llevar a cabo, será la primera declaratoria a la que vamos a asistir en su caso, puede ser que le dicten sentencia".

'Ella sabe todo'

Margareth Chacón fue expulsada de El Salvador para afrontar la justicia colombiana. Foto: Andrés Sandoval / Fiscalía

Margareth Lezeth Chacón. Foto: Suministrada

Para la madre del fiscal Pecci, la justicia colombiana ha sido demasiado benévola: "Les han disminuido 25 años de pena a los que ya están condenados, pero admito que es un ejemplo por la rapidez en la que se lograron las capturas y en la que se desenvolvió el juicio, fue un asombro para todo Paraguay y para otros países".



María Albertini, ha estado al tanto de toda la investigación por el asesinato de su hijo y los procesos contra los implicados capturados en Colombia. Y sobre la única implicada que aún falta por juzgar (Margaret Chacón) soltó una carga de profundidad.



Se trata de la pareja de Andrés Perez Hoyos, uno de los narcotraficantes que contrató a Correa para ejecutar el crimen y quien fue capturada el 19 de enero pasado en El Salvador.



La mujer fue expulsada por el gobierno de ese país por ser requerida por la justicia. La Fiscalía señaló a Chacón como coautora y financiación en el crimen de Pecci.

Pecci estaba casado con la periodista paraguaya Claudia Aguilera. Foto: Instagram: @aguileraclaudi

Francisco Bernate, apoderado de la familia Pecci. Foto: Archivo particular

EL TIEMPO estableció que dentro del proceso contra Margaret Chacón se tenía una audiencia programada para la semana pasada, pero fue aplazada.



"En cuanto a Margaret, ella es la que sabe de donde vino la plata, quien ordenó el crimen y todos estamos muy expectantes de que ella colabore y diga (...) falta Maragaret ella es la que tiene la palabra final porque ella es la que sabe todo, ojalá que cuando le toca a ella pueda hablar y poder descansar todos nosotros y que Marcelo también descanse, ahí se termina un ciclo", le dijo Albertini a EL TIEMPO.



Quien agregó que la mejor forma de que la justicia Colombiana honre la memoria de su hijo es castigando a los culpables de forma drástica. "Marcelo ya se fue y no va a volver (...) me siento muy orgullosa de mi hijo".



Varios miembros de la familia Pecci van a estar presentes en la audiencia al lado de su abogado Francisco Bernate.

