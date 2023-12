Caso pasaportes desata fuego amigo dentro de la Cancillería

La audiencia del comité de conciliación de la Cancillería realizada hace un par de semanas para evaluar un posible acuerdo con la empresa Thomas Greg y evitar una millonaria demanda por 117 mil millones de pesos, dejó al descubierto una pelea interna entre alfiles del Canciller Álvaro Leyva que promete cobrarse al menos una cabeza.



Tal como lo reveló EL TIEMPO, la jefe de talento humano, Silvia Carrizosa -hija del excongresista conservador Jesús Ángel Carrizosa-, dijo en plena audiencia que se debía cancelar el contrato con el conocido abogado Germán Calderón España, apoderado de la Cancillería y quien se había conectado virtualmente a la reunión.

Silvia Carrizosa, jefe de Talento Humano de Cancillería, y Germán Calderón España. Foto: EL TIEMPO / Archivo Particular

La hija de Héctor Carvajal

Según trascendió, Carrizosa planteó el tema luego de que, supuestamente, el abogado se negara a exponer argumentos jurídicos para respaldar la resolución firmada por Álvaro Leyva que declaró desierta la licitación de pasaportes por orden presidencial y a pesar de que Thomas Greg había resultado ganador.



Calderón España le dijo a EL TIEMPO que no participó en la elaboración de esa resolución, que si bien Carrizosa planteó su salida fue de manera personal y no en nombre de la Cancillería.



Además, dijo que él cuenta con el total respaldo de Álvaro Leyva, a quien le contó el episodio.



Pero ahora, es en Carrizosa en la que están poniendo los reflectores internos. Fuentes de la entidad aseguraron que están responsabilizando a su oficina por el descalabro de tres nombramientos en el servicio diplomático que tenían incluso la recomendación de Casa de Nariño, uno de ellos es el de la hija del abogado Héctor Carvajal en el consulado de Barcelona (España).

Los tres casos

El abogado Héctor Carvajal Londoño. Foto: Archivo particular

Carvajal ha sido abogado de Gustavo Petro, del expresidente Álvaro Uribe e incluso del contralor Carlos Hernán Rodríguez.



Su hija, Karen Carvajal, fue designada en el consulado de Barcelona (España) el 2 de noviembre de 2022, sin embargo, su nombramiento fue demandado por supuestos incumplimientos en los requisitos.



Fuentes en Cancillería le informaron a EL TIEMPO que en el caso de la cónsul de Barcelona, esta se cayó también porque Talento Humano no notificó a la persona que tenía el derecho por carrera diplomática y consular a ser nombrada en ese cargo.

El caso Ninco

El embajador Álvaro Ninco Daza (der.), junto al canciller Álvaro Leyva y al presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

También le atribuyen a fallas en la oficina de Talento Humano, a cargo de Carrizosa, el escándalo por el nombramiento del embajador de Colombia en México, Álvaro Moisés Ninco.



EL TIEMPO reveló hace dos meses audios en donde la rectora de la universidad Nacional, Dolly Montoya, advertía que no cumplía requisitos y que no se le podía homologar con su corta experiencia.



(Además: Esto es lo que se sabe del hombre señalado de amenazar al presidente Petro en video)Y el Tribunal de Cundinamarca, en fallo de noviembre de 2023, tumbó su nombramiento.

Al respecto, fuentes de la cancillería aseguran que en este caso el nombramiento se cayó claramente por requisitos, pero además, porque no se respetaron los 3 días exigidos para tener publicada la hoja de vida en la página de Presidencia de la República.



"Talento humano cometió el error de hacer el decreto de nombramiento al tercer día. Además, no contestó las observaciones hechas a esa hoja de vida", señaló una fuente enterada y aseguró que el abogado personal de Ninco es Calderón España.



Otra fuente aseguró que en Casa de Nariño estaban molestos con el fallo en torno a Ninco porque se trata de una ficha de la izquierda, que trabajó con Gustavo Bolívar, Guillermo Alfonso Jaramillo y hasta con Ricardo Roa, exgerente de la campaña Petro Presidente, hoy en Ecopetrol.

El caso de Marisol Rojas

Marisol Rojas, cónsul de Colombia en Londres. Foto: Cancillería

Una tercera caída en el servicio diplomático también se le atribuye a Carrizosa. Se trata de la decisión que terminó terminando sacando del consulado en Londres a Marisol Rojas, persona cercana a Roy Barreras.



Aseguran que se trata de un caso similar al de Barcelona, en donde no se respetó la carrera diplomática y se saltaron a personas que debían ser tenidos en cuenta para asumir el cargo.



"Tenemos entendido que han pedido la cabeza de Carrizosa por estos casos y le devolvieron la postulación como cónsul en Miami. El presidente dijo tajantemente que ella no iba", le dijo a EL TIEMPO una fuente de Cancillería.

La respuesta de Carrizosa

Silvia Carrizosa. Foto: Néstor Gómez - CEET

EL TIEMPO buscó a Silvia Carrizosa, quien aseguró que la audiencia del comité de conciliación sobre el tema pasaportes fue presencial y que en ese escenario le hizo el llamado al abogado Germán Calderón.



"Jamás yo dije que él había proyectado algún acto administrativo. Yo si pedí cambio de abogado en la sesión y pedí que él como abogado que nos iba a representar en la audiencia de conciliación fijara una postura e hiciera una recomendación al comité de conciliación porque los abogados que siempre concurren al comité recomiendan conciliar o no conciliar y él señaló que no tenía una postura y que iba a esperar al debate para fijarla, cosa que yo le reclamé y le dije que no tenía garantías frente al rol que él iba a desempañar como apoderado nuestro", señaló Carrizosa.

Y sobre el caso de la caída de los cónsules y del embajador Ninco aseguró: "Los nombramientos no tienen nada que ver con la Dirección de Talento Humano, la caída de Moisés Ninco se debió a un tema de la publicación que la Presidencia de la República tenía que hacer sobre la hoja de vida. En el caso de las observaciones que se debían responder sobre este caso se respondieron. Nosotros contestamos dentro de los términos como si fuera un derecho de petición".



Y agregó que otros nombramientos que se han caído porque "el juez interpreta que cuando una persona está en comisión de servicios está apta para ser trasladada. El tema es que esa persona no estaba en su lapso de alternación y estaba en otra entidad comisionada. Pero no tienen nada que ver la Dirección de Talento Humano y no sé si en Presidencia hicieron el comentario, porque que yo sepa la mayoría tiene claro que no obedece a la Dirección de Talento Humano ni al nombramiento, los nombramientos están bien hechos".



Por ahora, Germán Calderón España dice que él tiene todo el respaldo de Álvaro Leyva y que no va a ser él quien renuncie.

UNIDAD INVESTIGATIVA

