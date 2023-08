En el organigrama del entramado corrupto que Nicolás Petro Burgos, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro Urrego, armó para enriquecerse con dinero ilegal y, de paso, apoyar la campaña de su padre, aparecen tres personajes en lo alto.



Además de su primo, Camilo Burgos Soto, y de su amigo, Germán Londoño, a quien Nicolás Petro los graduó de víctimas del entramado ilegal, a ese nivel aparecen dos empresarios y un senador que aterrizó hace un año en el partido de Gobierno: el Pacto Histórico.

Este último es Pedro Flórez, casado con Karina Llanos Torres, sobrina de Euclides Torres, el de la otra foto del organigrama.



El poderoso clan Torres, como es llamado en la costa Caribe, milita en varios partidos. Pero, por cuenta de Armando Benedetti, terminó apoyando a Gustavo Petro.



En efecto, Dolcey Torres, hermano de Euclides Torres, es representante a la Cámara del Partido Liberal. Y Martha Villalba -mencionada en un par de audios en la audiencia de Nicolás Petro- ocupó una curul en la Cámara, por 'la U'.



Esta última es cuñada de Euclides y tiene a un hijo aspirando a la Asamblea del Atlántico con el aval rojo.

Pedro Flórez, Gustavo Petro y Armando Benedetti. Foto: Suministrada por autoridades

El entramado de contratos

Ricardo Roa fue designado gerente de la campaña Petro presidente, el 21 de enero de 2022. Foto: Twiter: Gustavo Petro

Además del poder político y de los votos que mueve el clan Torres y que los hace atractivos para muchas colectividades, la Fiscalía indaga su poder en el campo de la contratación.



Esa es una de las líneas de investigación abiertas tras la decisión de Nicolás Petro de colaborar con la Fiscalía. Si bien el otrora delfín del Presidente fue enfático en que ni su padre ni el gerente de la campaña (Ricardo Roa) sabían del ingreso de dineros del excapo Samuel Santander Lopesierra y del opaco contratista Alfonso 'el Turco' Hilsaca (a través de su hijo Gabriel), dejó abierta otra puerta.



Los contratos en el Gobierno con los supuestos megacontratistas ocultos y con otras fichas.



“Hay incluidas personas muy importantes: ministros, políticos, etc. Lo redondeo diciendo que son personas muy importantes”, señaló Nicolás Petro en entrevista con Semana. Y agregó que le llamaba la atención el silecion de Armando Benedetti.



"Oye, pero ahora que hablas de Armando, a mí se me hace raro que esté bastante callado. Él es muy hablador, muy frentero". Y a la contrapregunta de si sabe muchas cosas de Armando Benedetti, respondió: "Dejémoslo así".

Organigrama presentado por la fiscalía en la audiencia solicitud de medida de aseguramiento de Nicolás Petro y Day Vásquez. Foto: Captura de pantalla

Las 15.000 barras

Y su exesposa Day Vásquez -quien denunció el entramado del hijo del Presidente- aportó audios en donde señalan que Euclides Torres fue el verdadero financiador de la campaña en esa zona del país en donde Petro Urrego obtivo más de 2,5 millones de votos en segunda vuelta.



Incluso, en sus chats incluye una foto del senador Flórez, de Gustavo Petro y de Armando Benedetti.



Al respecto, cuando Benedetti habló en un audio de que había conseguido 15.000 barras (millones de pesos) para la campaña, el gerente y hoy cabeza de la estatal Ecopetrol, Ricardo Roa, señaló que “sí hubo intentos importantes de reuniones con empresarios, pero en ningún momento se habló de hacer aportes y tampoco ninguna de esas reuniones fue llevada a cabo”.

Andrés Parra, esposo de Laura Sarabia. Foto: Redes sociales

Las visitas a Casa de Nariño

EL TIEMPO estableció que lo que ahora se quieren establecer es si esos intentos terminaron haciéndose por fuera de las cuentas oficiales y a cambio de jugosos contratos con el Estado.



Por ahora, se indagan las visitas frecuentes de Euclides Torres a Casa de Nariño, que EL TIEMPO denunció en primicia cuando se estaba discutiendo el polémico Código electoral.



"Llegaban preguntando directamente por Laura Sarabia, la entonces jefa de gabinete, a quien conocían por Armando Bendetti", señala un informante. Y recuerda que Andrés Parra, el esposo de Laura Sarabia trabajó en la Unidad de Trabajo Legislativo del senador Flórez hasta octubre de 2022.



Álvaro de Borjas Carreras Amoros, yerno de Euclides Torres, le admitió a EL TIEMPO reuniones con la entonces cabeza de Mintic y con funcionarios del Gobierno en el cabildeo en tono al tema de las firmas digutales.

'Lo orquestó Euclides'

Álvaro de Borja Carreras Amoros, yerno de Euclides Torres. Foto: Archivo particular

Carreras Amoros, quien empezó por advertir que la reunión con funcionarios del alto gobierno que “orquestó” con Euclides Torres, no es un lobby sino una participación como actores del mercado.



“Somos una entidad experta en certificación digital. Y no estamos de acuerdo con la redacción del artículo 134. No es clara, es confusa. Lo que le hemos comunicado al Ministerio (de las TIC) es que hagan una redacción donde el Ministerio tenga participación sobre la reglamentación de los servicios ciudadanos digitales, porque ellos son la entidad que gestionan los servicios de autenticación”, explicó Carreras Amoros.



Y tras advertir que no están de acuerdo con la exclusividad de ningún actor del mercado, admitió que hicieron una recomendación de la redacción del artículo 134 del Código Electoral.

En una Superintendencia clave

“Eso no se puede considerar lobby. Lo estamos haciendo como cualquier empresa, como lo hace Certicámara, que están haciendo gestión a través de la Cámara de Comercio de Bogotá o Colombia Fintech”, señaló el empresario.



Además de yerno de Torres, el empresario español Carreras Amoros, es el gerente general de la empresa Gestión de Seguridad Electrónica S.A.



Por ahora, el clan Torres ha guardado silencio sobre la aparición de su patriarca en el organigrama de Nicolás Petro, al lado del senador Flórez y del empresario Christian Daes.



Pero se indagan contratos en el sector de servicios públicos y en una superintendencia que estaría controlada por allegados a los Torres. Ese es otro organigrama que alistan las autoridades.

