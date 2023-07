La defensa de Nicolás Petro Burgos, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, le estaba apostando a sacar del escenario judicial a los dos fiscales que lo están investigando por presunto enriquecimiento ilícito.



Incluso, sus abogados buscaban que la justicia nombrara a un fiscal general ad hoc, bajo el argumento de que los enfrentamientos públicos que ha sostenido el fiscal general, Francisco Barbosa, con el presidente Petro vulneran el derecho a la defensa y debido proceso de su cliente.

Pero, en una decisión unánime de la Sala Plena de la Corte Suprema, esta semana se negó de tajo la recusación contra Barbosa y los fiscales del caso, convirtiéndose en una especie de banderazo judicial para que el proceso siga su curso; y en antecedente para otros casos emblemáticos.



De hecho, EL TIEMPO estableció que tanto la indagación de la Procuraduría General contra Nicolás Petro –que sigue en su curul de diputado del Atlántico– como la investigación penal siguen avanzando en la recolección de evidencia, previa a la toma de decisiones de fondo.

Nicolás Petro y el Fiscal Francisco Barbosa. Foto: EL TIEMPO y Fiscalía

Las tarjetas del diputado

En ambos escenarios, el disciplinario y el penal, las pesquisas se concentran en cotejar el ritmo de gastos de Petro Burgos con sus ingresos.



La Asamblea del Atlántico ya certificó los soportes de pago de honorarios, vacaciones, primas y cesantías que ha recibido el diputado Petro. Según certificaciones oficiales, al mes recibe cerca de 16 millones de pesos.

En la Procuraduría General también se le sigue una indagación a Nicolás Petro. Foto: Archivo particular

Y ahora, los investigadores de la Procuraduría y de la Fiscalía cruzan sus ingresos con los gastos en tarjetas de crédito y efectivo, tanto suyos como los de su exesposa, Day Vásquez.



La exnuera del Presidente es la piedra angular del proceso luego de que ella misma le aseguró al mandatario que Nicolás Petro recibió grandes sumas de dinero en efectivo de fuentes opacas, en plena campaña presidencial. De hecho, el Presidente fue quien pidió que se investigara a su hijo mayor.



La ecuación para descartar un enriquecimiento ilícito pareciera sencilla: que los gastos concuerden con los ingresos.

Nicolás Petro es el primer vicepresidente de la Asamblea del Atlántico. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

El eslabón en México

Sin embargo, en los chats que Day Vásquez le entregó hace meses a la Fiscalía, y que la Procuraduría ya tiene en su poder, se habla de movimientos en efectivo y de uso de terceros para supuestamente ocultar bienes. En esa línea de investigación, EL TIEMPO estableció en exclusiva que agentes de la Procuraduría buscan a un eslabón del caso en el extranjero.



Según las pesquisas, se trata de una persona cercana a Day que estuvo involucrada en la negociación de un lujoso predio.

Samuel Santander Lopesierra ha salido a las calles de Maicao a recoger firmas para lanzar su candidatura. Foto: Cortesía portal En 60 Minutos

“Parte del dinero de lo que se entregó para esa casa lo tengo en un CDT. No se lo he devuelto a Nicolás. De hecho, él me quitó el esquema de seguridad por eso”, señaló Day Vásquez en sus declaraciones.



Y en los chats que entregó se habla de la adquisición de una propiedad por 1.600 millones de pesos. Además, de ‘contribuciones’ en efectivo que Nicolás Petro habría recibido del exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra, alias el Hombre Marlboro, y del opaco contratista Alfonso el ‘Turco’ Hilsaca, que ambos niegan.

El tío y las corredoras



La defensa del hijo mayor del Presidente denunció a Day por suplantación e insiste en la inocencia plena del diputado Petro Burgos.

​

Pero EL TIEMPO estableció en exclusiva que testigos y pesquisas han permitido llegar hasta un antiguo funcionario del Invías, de nombre César Emilio Vásquez Buendía, quien estaría involucrado en la negociación de la lujosa casa de la que se hablaba en los chats.

La lujosa propiedad que compraría Nicolás Petro estaba ubicada en un sector de Villa Campestre, en Puerto Colombia. Foto: Captura de video

Se trata de uno de los tíos de Day Vásquez, quien se encontraría actualmente en Centroamérica. A César Emilio Vásquez Buendía le figura en registros mercantiles una empresa llamada Variedades y Fotocopias Luzmari, dedicada al comercio al por menor de libros, periódicos y artículos de papelería. Además, que tiene contactos en Hermosillo (México) y en California (Estados Unidos).

​

​

Vásquez Buendía no tiene cuenta en redes sociales y solo aparece en un par de fotos familiares.

La Procuraduría verifica si es cierto que Vásquez Buendía aparece entregando un supuesto enganche de 650 millones de pesos en efectivo por la lujosa propiedad.

​

​

EL TIEMPO intentó localizarlo para conocer su versión sobre estos hechos. Pero fuentes en Barranquilla señalaron que se encuentra fuera del país.

Daysuris Vásquez en compañía de su abogado. Foto: Cortesía Zona Cero

En todo caso, existe una constancia documental de la transacción que establecería quién participó en esta. Además, este diario estableció que ya se localizó a las dos corredoras inmobiliarias que estuvieron al tanto del negocio.

​

Lopesierra y el ‘Turco’

El rastreo de gastos del delfín presidencial y de su exesposa, Day, se remonta a finales de 2018, cuando la campaña a la Presidencia empezó a prender motores en las diferentes regiones, especialmente en la costa Caribe.



Además, se busca establecer el origen de los fondos con los que hicieron viajes al exterior, realizaron compras en comercios y se trasladaban en camionetas de alta gama.

El empresario investigado Alfonso Hilsaca Eljaude, más conocido como el Turco. Foto: Carlos Capella / Archivo EL TIEMPO

La defensa del hijo mayor del Presidente aseguró que aún no ha sido notificada de la decisión de la Corte sobre el rechazo a la recusación contra el fiscal Barbosa y manifestaron que evalúan si van a interponer algún recurso frente a la decisión.

​

Y pidió que sean escuchados en declaración tanto el ‘Turco’ Hilsaca como Lopesierra. Sobre este último, EL TIEMPO estableció que su hija Mónica ‘Kiki’ Lopesierra hizo uso de su derecho a guardar silencio durante la diligencia que cumplió en la Procuraduría.

'Kiki' Lopesierra en la Procuraduría. Foto: Suministrada

La decisión de la Corte Suprema

Desde Villavicencio (Meta), y por unanimidad, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia negó el jueves pasado la recusación presentada por la defensa de Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, en contra del fiscal general, Francisco Barbosa.



Con ponencia de la magistrada Marjorie Zúñiga, la Corte dejó claro que por el hecho de ser la cabeza de la entidad, el Fiscal General no interviene con cada uno de los casos del ente acusador ni procesa a los investigados, en esta caso a Nicolás Petro Burgos. Para algunos sectores, la decisión de la Corte Suprema fue un “espaldarazo” a Barbosa por parte de la Rama Judicial y un llamado de atención a quienes pretenden utilizar la recusación como un mecanismo para dilatar casos emblemáticos.

