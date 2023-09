Los procesos penal y disciplinario que se adelantan en contra de Nicolás Petro Burgos, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, se moverán esta semana.



La Fiscalía entrará a determinar si amplía aún más el plazo para que el exdiputado del Atlántico concrete el acuerdo de colaboración que ofreció con la justicia o lo llama a juicio por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Caso congelado

Foto: Archivo particular

Este expediente está relacionado con la recepción ilegal de dineros a nombre de la campaña Petro Presidente, que fueron usados para la adquisición de bienes, joyas y un carro.



Además, como el propio Petro Burgos lo admitió, se usó plata para eventos políticos en la costa Caribe durante la contienda electoral.



Tal como lo reveló EL TIEMPO, en las ampliaciones de su interrogatorio, el hijo del Presidente se ha referido a personas cercanas al Gobierno, entre ellas a Armando Benedetti, al poderoso empresario Euclides Torres y a la actual directora del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), Laura Sarabia. También está incluido un abogado penalista.



Sin embargo, se ha dicho que los cambios en la defensa de Petro Burgos metieron al congelador los acercamientos.



Y aunque no se sabe si el hijo del Presidente cambió de estrategia judicial, lo cierto es que de no reactivar esos acercamientos, esta misma semana se conocerá si se sigue o no el proceso penal en su contra y en contra de otros implicados en movimientos opacos de dinero.

Foto: EL TIEMPO

Roa, nuevo llamado

Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO

EL TIEMPO estableció que la Procuraduría insistirá en escuchar al exgerente de la campaña Petro Presidente, Ricardo Roa, cabeza de Ecopetrol.



Roa ya había sido emplazado para que explique el rol de Petro Burgos, Torres y Benedetti en la campaña. Pero se excusó por un viaje a Nueva York. Sin embargo, ya ha señalado que sí hubo algunos intentos de reuniones con empresarios que buscaban acercamientos.



“Se programaron, pero en esos momentos la agenda cambiaba, entonces la agenda del candidato no nos permitió tenerlas. En un par de ocasiones hicimos una convocatoria y llegaron algunos, pero ni siquiera Benedetti estuvo presente”, señaló luego de que se filtró el audio en el que el exsenador habla de las 15.000 barras (millones de pesos) que consiguió para la campaña.



Para la Procuraduría es clave oír a Roa antes de tomar decisiones de fondo.

Esta semana también serán citados el empresario Gabriel Hilsaca (hijo del Alfonso ‘el Turco’ Hilsaca) y el excapo Samuel Santander Lopesierra, ‘el Hombre Marlboro’. La defensa de Gabriel Hilsaca le anticipó a EL TIEMPO que su cliente declarará ante la Dian el aporte que le dio a Nicolás Petro para la campaña de Gustavo Petro, que nunca ingresó a las cuentas.



Y se está a la espera de la versión de Lopesierra sobre otras entregas en efectivo que quedaron documentadas en el testimonio de Petro Burgos luego de que su expareja, Day Vásquez, entregó chats sobre esos movimientos de efectivo.



Contrario a Petro Burgos, Day Vásquez avanza en la formalización de su proceso de colaboración con la Fiscalía. Según ella misma, ha anticipado en sus redes, ha seguido aportando evidencia y nombres, incluido el del abogado penalista mencionado dentro del caso.



La nueva defensa de Petro Burgos –que goza de libertad condicional– la conforman los abogados Stewing Arteaga y Nixon Torres Cárcamo.

UNIDAD INVESTIGATIVA

